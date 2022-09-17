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В центре Донецка обнаружили осколки боеприпасов образца НАТО - РИА Новости, 17.09.2022
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В центре Донецка обнаружили осколки боеприпасов образца НАТО
В центре Донецка обнаружили осколки боеприпасов образца НАТО - РИА Новости, 17.09.2022
В центре Донецка обнаружили осколки боеприпасов образца НАТО
На месте обстрела центра Донецка были обнаружены осколки боеприпасов образца НАТО, сказал РИА Новости представитель Донецкой Народной Республики в СЦКК. РИА Новости, 17.09.2022
2022-09-17T16:04
2022-09-17T16:09
в мире
донецкая народная республика
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нато
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ДОНЕЦК, 17 сен – РИА Новости. На месте обстрела центра Донецка были обнаружены осколки боеприпасов образца НАТО, сказал РИА Новости представитель Донецкой Народной Республики в СЦКК."Оперативной группой представительства ДНР в СЦКК был осуществлен выезд на место происшествия. Нами обнаружены фрагменты боеприпасов образца НАТО. В ходе дальнейшей экспертизы будет установлен точный калибр вооружения", - сказал РИА Новости представитель ДНР в СЦКК.
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в мире, донецкая народная республика, донецк (днр), нато, сцкк
В мире, Донецкая Народная Республика, Донецк (ДНР), НАТО, СЦКК
16:04 17.09.2022 (обновлено: 16:09 17.09.2022)
 
В центре Донецка обнаружили осколки боеприпасов образца НАТО

На месте обстрела в центре Донецка обнаружили осколки боеприпасов образца НАТО

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в медиабанкСгоревший автомобиль в результате обстрела центральной части города Донецка со стороны вооруженных сил Украины
Сгоревший автомобиль в результате обстрела центральной части города Донецка со стороны вооруженных сил Украины - РИА Новости, 1920, 17.09.2022
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в медиабанк
Сгоревший автомобиль в результате обстрела центральной части города Донецка со стороны вооруженных сил Украины
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ДОНЕЦК, 17 сен – РИА Новости. На месте обстрела центра Донецка были обнаружены осколки боеприпасов образца НАТО, сказал РИА Новости представитель Донецкой Народной Республики в СЦКК.
"Оперативной группой представительства ДНР в СЦКК был осуществлен выезд на место происшествия. Нами обнаружены фрагменты боеприпасов образца НАТО. В ходе дальнейшей экспертизы будет установлен точный калибр вооружения", - сказал РИА Новости представитель ДНР в СЦКК.

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