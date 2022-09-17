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В центре Донецка обнаружили осколки боеприпасов образца НАТО

В центре Донецка обнаружили осколки боеприпасов образца НАТО - РИА Новости, 17.09.2022

В центре Донецка обнаружили осколки боеприпасов образца НАТО

На месте обстрела центра Донецка были обнаружены осколки боеприпасов образца НАТО, сказал РИА Новости представитель Донецкой Народной Республики в СЦКК. РИА Новости, 17.09.2022

2022-09-17T16:04

2022-09-17T16:04

2022-09-17T16:09

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ДОНЕЦК, 17 сен – РИА Новости. На месте обстрела центра Донецка были обнаружены осколки боеприпасов образца НАТО, сказал РИА Новости представитель Донецкой Народной Республики в СЦКК."Оперативной группой представительства ДНР в СЦКК был осуществлен выезд на место происшествия. Нами обнаружены фрагменты боеприпасов образца НАТО. В ходе дальнейшей экспертизы будет установлен точный калибр вооружения", - сказал РИА Новости представитель ДНР в СЦКК.

https://ria.ru/20220917/donbass-1817548655.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, донецкая народная республика, донецк (днр), нато, сцкк