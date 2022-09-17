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В Кремле ответили на вопрос о применении ядерного оружия на Украине - РИА Новости, 17.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220917/oruzhie-1817507142.html
В Кремле ответили на вопрос о применении ядерного оружия на Украине
В Кремле ответили на вопрос о применении ядерного оружия на Украине - РИА Новости, 17.09.2022
В Кремле ответили на вопрос о применении ядерного оружия на Украине
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на вопрос о возможности применения ядерного оружия на Украине ответил, что все указано в российской ядерной... РИА Новости, 17.09.2022
2022-09-17T10:46
2022-09-17T16:04
россия
украина
безопасность
вооруженные силы рф
дмитрий песков
специальная военная операция на украине
владимир путин
джо байден
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МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на вопрос о возможности применения ядерного оружия на Украине ответил, что все указано в российской ядерной доктрине.Президент Владимир Путин заявил в пятницу о попытках проведения терактов в России, в том числе на территории российских ядерных объектов, но заверил, что ситуация под контролем. Президент подчеркнул, что Россия делает все, чтобы не допустить негативного развития событий. Он также отметил, что Москва до поры до времени сдержанно отвечает на украинские удары по инфраструктуре и теракты, напомнив, что недавно вооруженные силы России нанесли пару чувствительных ударов, которые он предложил считать "предупреждающими". Если ситуация будет дальше развиваться подобным образом, то ответ будет более серьезным, предупредил он."Читайте доктрину. Там все написано", — сказал Песков РИА Новости.Президент США Джо Байден ранее пригрозил России последствиями, если она применит тактическое ядерное или химическое оружие на Украине.Единственными в истории человечества примерами боевого применения ядерного оружия являются атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки, которые провели США в августе 1945 года. От атомного взрыва и его последствий в Хиросиме из 350-тысячного населения погибли 140 тысяч человек, в Нагасаки — 74 тысячи. Подавляющее большинство жертв атомной бомбардировки были мирными жителями.Министр обороны России Сергей Шойгу в августе заявлял, что утверждения о возможности применения химоружия в ходе спецоперации на Украине абсурдны. Он напомнил, что Россия, в отличие от США, полностью уничтожила химоружие еще в 2017 году в рамках международных обязательств. Шойгу отметил, что провокации с использованием отравляющих веществ стали визитной карточкой спонсируемых Западом так называемых общественных организаций вроде "Белых касок" в Сирии.Сценарии, при которых Россия теоретически может применить ядерное оружие, изложены в российской военной доктрине и в "Основах государственной политики в области ядерного сдерживания". Согласно документам, это возможно в случае агрессии против России или ее союзников с применением оружия массового уничтожения, либо агрессии с применением обычных вооружений, когда под угрозу поставлено существование самого государства.Выступая в ООН на Обзорной конференции ДНЯО в августе замглавы делегации России Андрей Белоусов заявил о несостоятельности и беспочвенности утверждений, что Россия угрожает применить ядерное оружие на Украине и против Украины. По его словам, это невозможно с учетом того, что российские доктринальные установки жестко лимитируют чрезвычайные ситуации, при которых возможно гипотетическое применение ядерного оружия, и ни один из этих теоретических сценариев не имеет отношения к ситуации на Украине.
https://ria.ru/20220917/putin-1817477510.html
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россия, украина, безопасность, вооруженные силы рф, дмитрий песков, владимир путин, джо байден, сша
Россия, Украина, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Дмитрий Песков, Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Джо Байден, США
10:46 17.09.2022 (обновлено: 16:04 17.09.2022)
 
В Кремле ответили на вопрос о применении ядерного оружия на Украине

Песков ответил на вопрос о применении ядерного оружия на Украине советом читать доктрину

© РИА Новости / Константин МихальчевскийРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 17.09.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Российский военнослужащий. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на вопрос о возможности применения ядерного оружия на Украине ответил, что все указано в российской ядерной доктрине.
Президент Владимир Путин заявил в пятницу о попытках проведения терактов в России, в том числе на территории российских ядерных объектов, но заверил, что ситуация под контролем. Президент подчеркнул, что Россия делает все, чтобы не допустить негативного развития событий. Он также отметил, что Москва до поры до времени сдержанно отвечает на украинские удары по инфраструктуре и теракты, напомнив, что недавно вооруженные силы России нанесли пару чувствительных ударов, которые он предложил считать "предупреждающими". Если ситуация будет дальше развиваться подобным образом, то ответ будет более серьезным, предупредил он.
"Читайте доктрину. Там все написано", — сказал Песков РИА Новости.
Президент США Джо Байден ранее пригрозил России последствиями, если она применит тактическое ядерное или химическое оружие на Украине.
Единственными в истории человечества примерами боевого применения ядерного оружия являются атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки, которые провели США в августе 1945 года. От атомного взрыва и его последствий в Хиросиме из 350-тысячного населения погибли 140 тысяч человек, в Нагасаки — 74 тысячи. Подавляющее большинство жертв атомной бомбардировки были мирными жителями.
Министр обороны России Сергей Шойгу в августе заявлял, что утверждения о возможности применения химоружия в ходе спецоперации на Украине абсурдны. Он напомнил, что Россия, в отличие от США, полностью уничтожила химоружие еще в 2017 году в рамках международных обязательств. Шойгу отметил, что провокации с использованием отравляющих веществ стали визитной карточкой спонсируемых Западом так называемых общественных организаций вроде "Белых касок" в Сирии.
Сценарии, при которых Россия теоретически может применить ядерное оружие, изложены в российской военной доктрине и в "Основах государственной политики в области ядерного сдерживания". Согласно документам, это возможно в случае агрессии против России или ее союзников с применением оружия массового уничтожения, либо агрессии с применением обычных вооружений, когда под угрозу поставлено существование самого государства.
Выступая в ООН на Обзорной конференции ДНЯО в августе замглавы делегации России Андрей Белоусов заявил о несостоятельности и беспочвенности утверждений, что Россия угрожает применить ядерное оружие на Украине и против Украины. По его словам, это невозможно с учетом того, что российские доктринальные установки жестко лимитируют чрезвычайные ситуации, при которых возможно гипотетическое применение ядерного оружия, и ни один из этих теоретических сценариев не имеет отношения к ситуации на Украине.

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Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаБезопасностьВооруженные силы РФДмитрий ПесковВладимир ПутинДжо БайденСША
 
 
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