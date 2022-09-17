https://ria.ru/20220917/nauka-1817581540.html
Правительство Белоруссии одобрило проект научной программы "Компонент-Ф"
Правительство Белоруссии одобрило проект научной программы "Компонент-Ф" - РИА Новости, 17.09.2022
Правительство Белоруссии одобрило проект научной программы "Компонент-Ф"
Правительство Белоруссии одобрило проект научно-технической программы Союзного государства "Компонент-Ф", говорится в соответствующем постановлении,... РИА Новости, 17.09.2022
2022-09-17T19:49
2022-09-17T19:49
2022-09-17T20:03
наука
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МИНСК, 17 сен – РИА Новости. Правительство Белоруссии одобрило проект научно-технической программы Союзного государства "Компонент-Ф", говорится в соответствующем постановлении, опубликованном на Национальном правовом интернет-портале страны."Одобрить проект научно-технической программы Союзного государства "Разработка перспективных базовых технологических процессов получения функциональных материалов, структур, компонентов и модулей для высокоэффективных изделий фотоники в Союзном государстве" ("Компонент-Ф"), представленный Национальной академией наук Беларуси и согласованный с заинтересованными республиканскими органами государственного управления", - говорится в постановлении.Национальной академии наук Белоруссии поручено внести в установленном порядке названный проект на рассмотрение Совета министров Союзного государства Белоруссии и России.
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белоруссия, россия, союзное государство
Наука, Белоруссия, Россия, Союзное государство
19:49 17.09.2022 (обновлено: 20:03 17.09.2022)
Правительство Белоруссии одобрило проект научной программы "Компонент-Ф"
Правительство Белоруссии одобрило совместный проект Союзного государства "Компонент-Ф"