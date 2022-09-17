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Мурманчане высадили полторы тысячи саженцев на акции "Зеленый рекорд" - РИА Новости, 17.09.2022
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Мурманская область
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Мурманчане высадили полторы тысячи саженцев на акции "Зеленый рекорд"
Мурманчане высадили полторы тысячи саженцев на акции "Зеленый рекорд" - РИА Новости, 17.09.2022
Мурманчане высадили полторы тысячи саженцев на акции "Зеленый рекорд"
Жители Мурманска в ходе акции по благоустройству города "Зеленый рекорд" высадили в субботу во всех округах столицы Заполярья более 1,5 тысячи саженцев, сообщил РИА Новости, 17.09.2022
2022-09-17T14:24
2022-09-17T14:24
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МУРМАНСК, 17 сен – РИА Новости. Жители Мурманска в ходе акции по благоустройству города "Зеленый рекорд" высадили в субботу во всех округах столицы Заполярья более 1,5 тысячи саженцев, сообщил в своем Telegram-канале глава администрации Мурманска Юрий Сердечкин."Тринадцать территорий, более 1,5 тысяч саженцев и хорошее настроение - в Мурманске "Зелёный рекорд". Здорово, что горожане пришли семьями. А как старались самые маленькие участники акции! Хочется, чтобы, гуляя в любимом сквере, они могли видеть результат своего труда как можно дольше", - написал Сердечкин.Он рассказал, что на призыв принять участие в "Зеленом рекорде" откликнулись студенты, коллективы учреждений и предприятий, представители общественных объединений. "Это еще одно подтверждение того, что в Мурманске живут активные, добрые и отзывчивые люди", - подчеркнул глава администрации.Всего с 2012 года в рамках акции "Зеленый рекорд" появилось почти 50 тысяч новых деревьев и кустарников. При этом саженцы подбираются "зимостойкие", те виды деревьев и кустарников, которые хорошо приживаются за полярным кругом.
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мурманская область, мурманск, общество, россия
Мурманская область, Мурманская область, Мурманск, Общество, Россия
14:24 17.09.2022
 
Мурманчане высадили полторы тысячи саженцев на акции "Зеленый рекорд"

Жители Мурманска высадили полторы тысячи саженцев на акции "Зеленый рекорд"

© официальный Telegram-канал главы администрации г.Мурманска Юрия СердечкинаМурманчане высадили 1,5 тыс саженцев на акции "Зеленый рекорд"
Мурманчане высадили 1,5 тыс саженцев на акции Зеленый рекорд
© официальный Telegram-канал главы администрации г.Мурманска Юрия Сердечкина
Мурманчане высадили 1,5 тыс саженцев на акции "Зеленый рекорд"
Читать ria.ru в
МУРМАНСК, 17 сен – РИА Новости. Жители Мурманска в ходе акции по благоустройству города "Зеленый рекорд" высадили в субботу во всех округах столицы Заполярья более 1,5 тысячи саженцев, сообщил в своем Telegram-канале глава администрации Мурманска Юрий Сердечкин.
"Тринадцать территорий, более 1,5 тысяч саженцев и хорошее настроение - в Мурманске "Зелёный рекорд". Здорово, что горожане пришли семьями. А как старались самые маленькие участники акции! Хочется, чтобы, гуляя в любимом сквере, они могли видеть результат своего труда как можно дольше", - написал Сердечкин.
© официальный Telegram-канал главы администрации г.Мурманска Юрия СердечкинаМурманчане высадили 1,5 тыс саженцев на акции "Зеленый рекорд"
Мурманчане высадили 1,5 тыс саженцев на акции Зеленый рекорд
© официальный Telegram-канал главы администрации г.Мурманска Юрия Сердечкина
Мурманчане высадили 1,5 тыс саженцев на акции "Зеленый рекорд"
Он рассказал, что на призыв принять участие в "Зеленом рекорде" откликнулись студенты, коллективы учреждений и предприятий, представители общественных объединений. "Это еще одно подтверждение того, что в Мурманске живут активные, добрые и отзывчивые люди", - подчеркнул глава администрации.
Всего с 2012 года в рамках акции "Зеленый рекорд" появилось почти 50 тысяч новых деревьев и кустарников. При этом саженцы подбираются "зимостойкие", те виды деревьев и кустарников, которые хорошо приживаются за полярным кругом.

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