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Мурманчане высадили полторы тысячи саженцев на акции "Зеленый рекорд"

Мурманчане высадили полторы тысячи саженцев на акции "Зеленый рекорд" - РИА Новости, 17.09.2022

Мурманчане высадили полторы тысячи саженцев на акции "Зеленый рекорд"

Жители Мурманска в ходе акции по благоустройству города "Зеленый рекорд" высадили в субботу во всех округах столицы Заполярья более 1,5 тысячи саженцев, сообщил РИА Новости, 17.09.2022

2022-09-17T14:24

2022-09-17T14:24

2022-09-17T14:24

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МУРМАНСК, 17 сен – РИА Новости. Жители Мурманска в ходе акции по благоустройству города "Зеленый рекорд" высадили в субботу во всех округах столицы Заполярья более 1,5 тысячи саженцев, сообщил в своем Telegram-канале глава администрации Мурманска Юрий Сердечкин."Тринадцать территорий, более 1,5 тысяч саженцев и хорошее настроение - в Мурманске "Зелёный рекорд". Здорово, что горожане пришли семьями. А как старались самые маленькие участники акции! Хочется, чтобы, гуляя в любимом сквере, они могли видеть результат своего труда как можно дольше", - написал Сердечкин.Он рассказал, что на призыв принять участие в "Зеленом рекорде" откликнулись студенты, коллективы учреждений и предприятий, представители общественных объединений. "Это еще одно подтверждение того, что в Мурманске живут активные, добрые и отзывчивые люди", - подчеркнул глава администрации.Всего с 2012 года в рамках акции "Зеленый рекорд" появилось почти 50 тысяч новых деревьев и кустарников. При этом саженцы подбираются "зимостойкие", те виды деревьев и кустарников, которые хорошо приживаются за полярным кругом.

https://ria.ru/20220616/les-1795909520.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

мурманская область, мурманск, общество, россия