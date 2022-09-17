https://ria.ru/20220917/murmansk-1817534003.html
Мурманчане высадили полторы тысячи саженцев на акции "Зеленый рекорд"
Мурманчане высадили полторы тысячи саженцев на акции "Зеленый рекорд" - РИА Новости, 17.09.2022
Мурманчане высадили полторы тысячи саженцев на акции "Зеленый рекорд"
Жители Мурманска в ходе акции по благоустройству города "Зеленый рекорд" высадили в субботу во всех округах столицы Заполярья более 1,5 тысячи саженцев, сообщил РИА Новости, 17.09.2022
2022-09-17T14:24
2022-09-17T14:24
2022-09-17T14:24
мурманская область
мурманская область
мурманск
общество
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/11/1817531915_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_4d49813f1bef33a6bf9215aeb9e393fb.jpg
МУРМАНСК, 17 сен – РИА Новости. Жители Мурманска в ходе акции по благоустройству города "Зеленый рекорд" высадили в субботу во всех округах столицы Заполярья более 1,5 тысячи саженцев, сообщил в своем Telegram-канале глава администрации Мурманска Юрий Сердечкин."Тринадцать территорий, более 1,5 тысяч саженцев и хорошее настроение - в Мурманске "Зелёный рекорд". Здорово, что горожане пришли семьями. А как старались самые маленькие участники акции! Хочется, чтобы, гуляя в любимом сквере, они могли видеть результат своего труда как можно дольше", - написал Сердечкин.Он рассказал, что на призыв принять участие в "Зеленом рекорде" откликнулись студенты, коллективы учреждений и предприятий, представители общественных объединений. "Это еще одно подтверждение того, что в Мурманске живут активные, добрые и отзывчивые люди", - подчеркнул глава администрации.Всего с 2012 года в рамках акции "Зеленый рекорд" появилось почти 50 тысяч новых деревьев и кустарников. При этом саженцы подбираются "зимостойкие", те виды деревьев и кустарников, которые хорошо приживаются за полярным кругом.
https://ria.ru/20220616/les-1795909520.html
мурманская область
мурманск
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/11/1817531915_108:0:1245:853_1920x0_80_0_0_2dd195e94674cb0770f0a1d91b24fec6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мурманская область, мурманск, общество, россия
Мурманская область, Мурманская область, Мурманск, Общество, Россия
Мурманчане высадили полторы тысячи саженцев на акции "Зеленый рекорд"
Жители Мурманска высадили полторы тысячи саженцев на акции "Зеленый рекорд"
МУРМАНСК, 17 сен – РИА Новости.
Жители Мурманска в ходе акции по благоустройству города "Зеленый рекорд" высадили в субботу во всех округах столицы Заполярья более 1,5 тысячи саженцев, сообщил
в своем Telegram-канале глава администрации Мурманска Юрий Сердечкин.
"Тринадцать территорий, более 1,5 тысяч саженцев и хорошее настроение - в Мурманске "Зелёный рекорд". Здорово, что горожане пришли семьями. А как старались самые маленькие участники акции! Хочется, чтобы, гуляя в любимом сквере, они могли видеть результат своего труда как можно дольше", - написал Сердечкин.
Он рассказал, что на призыв принять участие в "Зеленом рекорде" откликнулись студенты, коллективы учреждений и предприятий, представители общественных объединений. "Это еще одно подтверждение того, что в Мурманске живут активные, добрые и отзывчивые люди", - подчеркнул глава администрации.
Всего с 2012 года в рамках акции "Зеленый рекорд" появилось почти 50 тысяч новых деревьев и кустарников. При этом саженцы подбираются "зимостойкие", те виды деревьев и кустарников, которые хорошо приживаются за полярным кругом.