https://ria.ru/20220917/koronavirus-1817511042.html
В Москве за сутки госпитализировали 327 больных COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 327 больных COVID-19 - РИА Новости, 17.09.2022
В Москве за сутки госпитализировали 327 больных COVID-19
За последние сутки в Москве выявлены 7077 случаев COVID-19, 28 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 17.09.2022
2022-09-17T11:19
2022-09-17T11:19
2022-09-17T11:20
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлены 7077 случаев COVID-19, 28 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки - 7077, госпитализировано - 327 человек, выздоровело - 6836 человек, 28 человек умерли за сутки", - говорится в сводке по столице.Накануне были выявлены 8799 новых случаев заражения.Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 3 141 179 случая коронавируса, выздоровели 2 908 304 человек, умерли 45 669 человек.
https://ria.ru/20220916/koronavirus-1817191026.html
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здоровье - общество, москва, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, общество
Распространение коронавируса, Здоровье - Общество, Москва, Коронавирус в России, Коронавирус COVID-19, Общество
11:19 17.09.2022 (обновлено: 11:20 17.09.2022)
В Москве за сутки госпитализировали 327 больных COVID-19
В Москве за сутки выявили 7077 новых случаев COVID-19, умерли 28 человек