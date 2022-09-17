https://ria.ru/20220917/koronavirus-1817511042.html

В Москве за сутки госпитализировали 327 больных COVID-19

В Москве за сутки госпитализировали 327 больных COVID-19 - РИА Новости, 17.09.2022

В Москве за сутки госпитализировали 327 больных COVID-19

За последние сутки в Москве выявлены 7077 случаев COVID-19, 28 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 17.09.2022

2022-09-17T11:19

2022-09-17T11:19

2022-09-17T11:20

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здоровье - общество

москва

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коронавирус covid-19

общество

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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлены 7077 случаев COVID-19, 28 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки - 7077, госпитализировано - 327 человек, выздоровело - 6836 человек, 28 человек умерли за сутки", - говорится в сводке по столице.Накануне были выявлены 8799 новых случаев заражения.Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 3 141 179 случая коронавируса, выздоровели 2 908 304 человек, умерли 45 669 человек.

https://ria.ru/20220916/koronavirus-1817191026.html

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