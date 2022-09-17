https://ria.ru/20220917/koronavirus-1817509283.html
В России за сутки госпитализировали 4216 человек с COVID-19
В России за сутки госпитализировали 4216 человек с COVID-19 - РИА Новости, 17.09.2022
В России за сутки госпитализировали 4216 человек с COVID-19
Более 58 тысяч новых случаев коронавируса выявлено за сутки в России, скончались 107 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 17.09.2022
2022-09-17T11:06
2022-09-17T11:06
2022-09-17T11:06
распространение коронавируса
здоровье - общество
россия
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1c/1769924581_0:0:2863:1610_1920x0_80_0_0_cc0515ded12bfc07dbd5b1a9a52c5ac8.jpg
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Более 58 тысяч новых случаев коронавируса выявлено за сутки в России, скончались 107 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.Согласно сообщению, за сутки в стране выздоровели 49 962 человека, что на 0,1% меньше в сравнении с 16 сентября."По состоянию на 17 сентября 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 4216 человек и возросло в сравнении с предшествующими сутками на 0,9%", - говорится в сообщении.Рост числа госпитализаций отмечен в 36 регионах, снижение - в 44, ситуация не изменилась в пяти субъектах.
https://ria.ru/20220813/deltakron-1809212194.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1c/1769924581_132:0:2863:2048_1920x0_80_0_0_0576c101c7143d58dcc280bd0e41c8c6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, россия, коронавирус в россии, коронавирус covid-19
Распространение коронавируса, Здоровье - Общество, Россия, Коронавирус в России, Коронавирус COVID-19
В России за сутки госпитализировали 4216 человек с COVID-19
В России за сутки выявили 58 305 новых случаев COVID-19, умерли 107 человек