https://ria.ru/20220917/koronavirus-1817509283.html

В России за сутки госпитализировали 4216 человек с COVID-19

В России за сутки госпитализировали 4216 человек с COVID-19 - РИА Новости, 17.09.2022

В России за сутки госпитализировали 4216 человек с COVID-19

Более 58 тысяч новых случаев коронавируса выявлено за сутки в России, скончались 107 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 17.09.2022

2022-09-17T11:06

2022-09-17T11:06

2022-09-17T11:06

распространение коронавируса

здоровье - общество

россия

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Более 58 тысяч новых случаев коронавируса выявлено за сутки в России, скончались 107 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.Согласно сообщению, за сутки в стране выздоровели 49 962 человека, что на 0,1% меньше в сравнении с 16 сентября."По состоянию на 17 сентября 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 4216 человек и возросло в сравнении с предшествующими сутками на 0,9%", - говорится в сообщении.Рост числа госпитализаций отмечен в 36 регионах, снижение - в 44, ситуация не изменилась в пяти субъектах.

https://ria.ru/20220813/deltakron-1809212194.html

россия

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

здоровье - общество, россия, коронавирус в россии, коронавирус covid-19