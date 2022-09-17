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В России за сутки госпитализировали 4216 человек с COVID-19 - РИА Новости, 17.09.2022
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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220917/koronavirus-1817509283.html
В России за сутки госпитализировали 4216 человек с COVID-19
В России за сутки госпитализировали 4216 человек с COVID-19 - РИА Новости, 17.09.2022
В России за сутки госпитализировали 4216 человек с COVID-19
Более 58 тысяч новых случаев коронавируса выявлено за сутки в России, скончались 107 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 17.09.2022
2022-09-17T11:06
2022-09-17T11:06
распространение коронавируса
здоровье - общество
россия
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Более 58 тысяч новых случаев коронавируса выявлено за сутки в России, скончались 107 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.Согласно сообщению, за сутки в стране выздоровели 49 962 человека, что на 0,1% меньше в сравнении с 16 сентября."По состоянию на 17 сентября 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 4216 человек и возросло в сравнении с предшествующими сутками на 0,9%", - говорится в сообщении.Рост числа госпитализаций отмечен в 36 регионах, снижение - в 44, ситуация не изменилась в пяти субъектах.
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здоровье - общество, россия, коронавирус в россии, коронавирус covid-19
Распространение коронавируса, Здоровье - Общество, Россия, Коронавирус в России, Коронавирус COVID-19
11:06 17.09.2022
 
В России за сутки госпитализировали 4216 человек с COVID-19

В России за сутки выявили 58 305 новых случаев COVID-19, умерли 107 человек

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкМедицинский работник в реанимационном отделении COVID-госпиталя
Медицинский работник в реанимационном отделении COVID-госпиталя - РИА Новости, 1920, 17.09.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Медицинский работник в реанимационном отделении COVID-госпиталя. Архивное фото
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Более 58 тысяч новых случаев коронавируса выявлено за сутки в России, скончались 107 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
Согласно сообщению, за сутки в стране выздоровели 49 962 человека, что на 0,1% меньше в сравнении с 16 сентября.
"Выявлено 58 305 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 107 человек", - говорится в сообщении.
"По состоянию на 17 сентября 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 4216 человек и возросло в сравнении с предшествующими сутками на 0,9%", - говорится в сообщении.
Рост числа госпитализаций отмечен в 36 регионах, снижение - в 44, ситуация не изменилась в пяти субъектах.

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