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В Польше открыли судоходный канал через Балтийскую косу - РИА Новости, 17.09.2022
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В Польше открыли судоходный канал через Балтийскую косу
В Польше открыли судоходный канал через Балтийскую косу - РИА Новости, 17.09.2022
В Польше открыли судоходный канал через Балтийскую косу
Судоходный канал через Балтийскую косу торжественно открыт в Польше, в субботу по нему прошли первые суда, мероприятие транслирует Польское телевидение. РИА Новости, 17.09.2022
2022-09-17T14:48
2022-09-17T23:52
в мире
анджей дуда
матеуш моравецкий
ярослав качиньский
польша
россия
калининградская область
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ВАРШАВА, 17 сен — РИА Новости. Судоходный канал через Балтийскую косу торжественно открыт в Польше, в субботу по нему прошли первые суда, мероприятие транслирует Польское телевидение.Балтийская (Вислинская) коса — узкая полоска суши, которая отделяет Калининградский залив от Гданьской бухты. Длина косы 65 километров (35 из них принадлежат России). В Польше коса соединена с материком, в Калининградской области она отделена от материка судоходным проливом. Польша несколько лет строила здесь судоходный канал длиной более километра и глубиной пять метров. Это позволит заходить в порт Эльблонга судам с осадкой до четырех метров, длиной до 100 метров и шириной до 20 метров.Кроме канала со шлюзом и системой затворов, был построен искусственный остров площадью почти 200 гектаров, разводные мосты. По последним данным, стоимость строительства составила почти два миллиарда злотых (около 425 миллионов долларов).Торжественную церемонию открытия канала через Балтийскую косу приурочили к 83-й годовщине начала Освободительного похода Красной армии — комплекса политических и военных мероприятий СССР по законному возврату контроля над территориями Западной Украины и Западной Белоруссии.В мероприятии приняло участи высшее руководство Польши, в том числе президент Анджей Дуда и премьер-министр Матеуш Моравецкий, председатель правящей партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский.Начиная строить канал, польские власти обращали особое внимание, что благодаря ему появится возможность входа в Вислинский (Калининградский) залив в обход российских территориальных вод. Польские суда получат свободный доступ ко всем портам Вислинского (Балтийского) залива и к морскому порту Эльблонга. До настоящего времени суда должны были заходить в Вислинский залив и порт Эльблонга через территориальные воды России, заблаговременно уведомив об этом российские власти. При этом Россия имела право запретить проход судов через свою морскую территорию.Президент Польши Анджей Дуда, выступая на церемонии открытия канала, признал, что он имеет скорее политическое, а не экономическое значение, так как по нему могут проплывать суда с небольшой осадкой. "Здесь не идет речь о том, смогут ли здесь проплывать самые большие корабли. Для того, чтобы получать товары с самых больших судов, у нас есть другие порты. Для того, чтобы загружать самые большие суда, у нас есть другие места на побережье Польской Республики. Речь идет о том, чтобы эта дорога была открыта также символически, чтобы не нужно было спрашивать согласия страны, которая не является дружественным нам государством", — сказал он.Ранее на тот момент врио губернатора Калининградской области Антон Алиханов поручил специально созданной рабочей группе, в которую вошли экологи, ихтиологи, океанологи, гидротехники и другие специалисты, оценить экологические риски строительства судоходного канала через Балтийскую косу в Польше. По его словам, российские экологи неоднократно делали письменные запросы польской стороне с просьбой прояснить ситуацию со строительством судоходного канала, однако ответов от польских коллег долгое время не получали.
https://ria.ru/20220917/polsha-1817489215.html
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в мире, анджей дуда, матеуш моравецкий, ярослав качиньский, польша, россия, калининградская область
В мире, Анджей Дуда, Матеуш Моравецкий, Ярослав Качиньский, Польша, Россия, Калининградская область
14:48 17.09.2022 (обновлено: 23:52 17.09.2022)
 
В Польше открыли судоходный канал через Балтийскую косу

В Польше открыли судоходный канал через Балтийскую косу, идущий в обход российских вод

© Urząd Morski w Gdyni Проект искусственного острова в территориальных водах Польши в Калининградском заливе
Проект искусственного острова в территориальных водах Польши в Калининградском заливе
© Urząd Morski w Gdyni
Проект искусственного острова в территориальных водах Польши в Калининградском заливе
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ВАРШАВА, 17 сен — РИА Новости. Судоходный канал через Балтийскую косу торжественно открыт в Польше, в субботу по нему прошли первые суда, мероприятие транслирует Польское телевидение.
Балтийская (Вислинская) коса — узкая полоска суши, которая отделяет Калининградский залив от Гданьской бухты. Длина косы 65 километров (35 из них принадлежат России). В Польше коса соединена с материком, в Калининградской области она отделена от материка судоходным проливом. Польша несколько лет строила здесь судоходный канал длиной более километра и глубиной пять метров. Это позволит заходить в порт Эльблонга судам с осадкой до четырех метров, длиной до 100 метров и шириной до 20 метров.
Кроме канала со шлюзом и системой затворов, был построен искусственный остров площадью почти 200 гектаров, разводные мосты. По последним данным, стоимость строительства составила почти два миллиарда злотых (около 425 миллионов долларов).
Торжественную церемонию открытия канала через Балтийскую косу приурочили к 83-й годовщине начала Освободительного похода Красной армии — комплекса политических и военных мероприятий СССР по законному возврату контроля над территориями Западной Украины и Западной Белоруссии.
В мероприятии приняло участи высшее руководство Польши, в том числе президент Анджей Дуда и премьер-министр Матеуш Моравецкий, председатель правящей партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский.
Начиная строить канал, польские власти обращали особое внимание, что благодаря ему появится возможность входа в Вислинский (Калининградский) залив в обход российских территориальных вод. Польские суда получат свободный доступ ко всем портам Вислинского (Балтийского) залива и к морскому порту Эльблонга. До настоящего времени суда должны были заходить в Вислинский залив и порт Эльблонга через территориальные воды России, заблаговременно уведомив об этом российские власти. При этом Россия имела право запретить проход судов через свою морскую территорию.
Президент Польши Анджей Дуда, выступая на церемонии открытия канала, признал, что он имеет скорее политическое, а не экономическое значение, так как по нему могут проплывать суда с небольшой осадкой. "Здесь не идет речь о том, смогут ли здесь проплывать самые большие корабли. Для того, чтобы получать товары с самых больших судов, у нас есть другие порты. Для того, чтобы загружать самые большие суда, у нас есть другие места на побережье Польской Республики. Речь идет о том, чтобы эта дорога была открыта также символически, чтобы не нужно было спрашивать согласия страны, которая не является дружественным нам государством", — сказал он.
Ранее на тот момент врио губернатора Калининградской области Антон Алиханов поручил специально созданной рабочей группе, в которую вошли экологи, ихтиологи, океанологи, гидротехники и другие специалисты, оценить экологические риски строительства судоходного канала через Балтийскую косу в Польше. По его словам, российские экологи неоднократно делали письменные запросы польской стороне с просьбой прояснить ситуацию со строительством судоходного канала, однако ответов от польских коллег долгое время не получали.

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В миреАнджей ДудаМатеуш МоравецкийЯрослав КачиньскийПольшаРоссияКалининградская область
 
 
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