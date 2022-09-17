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В Горловке из-за обстрелов ВСУ погибли трое жителей

В Горловке из-за обстрелов ВСУ погибли трое жителей - РИА Новости, 17.09.2022

В Горловке из-за обстрелов ВСУ погибли трое жителей

Число погибших в результате обстрелов Горловки со стороны украинских войск возросло до трех, еще 11 человек пострадали, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 17.09.2022

2022-09-17T16:21

2022-09-17T16:21

2022-09-17T16:29

специальная военная операция на украине

в мире

горловка

вооруженные силы украины

иван приходько

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ДОНЕЦК, 17 сен - РИА Новости. Число погибших в результате обстрелов Горловки со стороны украинских войск возросло до трех, еще 11 человек пострадали, сообщил мэр города Иван Приходько.Ранее мэр сообщал, что в результате обстрелов один мирный житель погиб, еще трое получили ранения. Позднее Приходько заявил, что число раненых возросло до девяти."Увы, список погибших увеличился до трех человек. И одиннадцать человек получили ранения", - сообщил Приходько в своем Telegram-канале.

горловка

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в мире, горловка, вооруженные силы украины, иван приходько