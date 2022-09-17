https://ria.ru/20220917/gorlovka-1817551828.html
В Горловке из-за обстрелов ВСУ погибли трое жителей
В Горловке из-за обстрелов ВСУ погибли трое жителей - РИА Новости, 17.09.2022
В Горловке из-за обстрелов ВСУ погибли трое жителей
Число погибших в результате обстрелов Горловки со стороны украинских войск возросло до трех, еще 11 человек пострадали, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 17.09.2022
2022-09-17T16:21
2022-09-17T16:21
2022-09-17T16:29
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
вооруженные силы украины
иван приходько
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1774970527_0:167:3344:2048_1920x0_80_0_0_16262de115f0a52c9d250a3c00ff4322.jpg
ДОНЕЦК, 17 сен - РИА Новости. Число погибших в результате обстрелов Горловки со стороны украинских войск возросло до трех, еще 11 человек пострадали, сообщил мэр города Иван Приходько.Ранее мэр сообщал, что в результате обстрелов один мирный житель погиб, еще трое получили ранения. Позднее Приходько заявил, что число раненых возросло до девяти."Увы, список погибших увеличился до трех человек. И одиннадцать человек получили ранения", - сообщил Приходько в своем Telegram-канале.
горловка
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1774970527_261:0:2992:2048_1920x0_80_0_0_543aee23bf5ef72e502fb3da0309c851.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, горловка, вооруженные силы украины, иван приходько
Специальная военная операция на Украине, В мире, Горловка, Вооруженные силы Украины, Иван Приходько
16:21 17.09.2022 (обновлено: 16:29 17.09.2022)
В Горловке из-за обстрелов ВСУ погибли трое жителей
В Горловке из-за обстрелов ВСУ погибли трое жителей, одиннадцать пострадали