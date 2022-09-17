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Еще один мирный житель пострадал из-за обстрела Горловки ВСУ, заявил мэр - РИА Новости, 17.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220917/gorlovka-1817550740.html
Еще один мирный житель пострадал из-за обстрела Горловки ВСУ, заявил мэр
Еще один мирный житель пострадал из-за обстрела Горловки ВСУ, заявил мэр - РИА Новости, 17.09.2022
Еще один мирный житель пострадал из-за обстрела Горловки ВСУ, заявил мэр
Еще один мирный житель пострадал из-за обстрела населенного пункта Горловка в Донецкой Народной Республике, заявил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 17.09.2022
2022-09-17T16:14
2022-09-17T16:14
специальная военная операция на украине
в мире
иван приходько
горловка
донецкая народная республика
telegram (приложение)
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ДОНЕЦК, 17 сен - РИА Новости. Еще один мирный житель пострадал из-за обстрела населенного пункта Горловка в Донецкой Народной Республике, заявил мэр города Иван Приходько.Ранее мэр писал, что в результате обстрела один мирный житель скончался, еще двое получили ранения."По уточненной информации, вследствие вооруженной агрессии со стороны (украинских войск), ранен еще один мирный житель Никитовского района Горловки по улице Ртутная, 25", - сообщает Приходько в своем Telegram-канале.
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в мире, иван приходько, горловка, донецкая народная республика, telegram (приложение)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Иван Приходько, Горловка, Донецкая Народная Республика, Telegram (приложение)
16:14 17.09.2022
 
Еще один мирный житель пострадал из-за обстрела Горловки ВСУ, заявил мэр

Мэр Приходько: в результате обстрелов со стороны ВСУ ранен еще один мирный житель Горловки

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкСтела на въезде в Горловку
Стела на въезде в Горловку - РИА Новости, 1920, 17.09.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Стела на въезде в Горловку. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 17 сен - РИА Новости. Еще один мирный житель пострадал из-за обстрела населенного пункта Горловка в Донецкой Народной Республике, заявил мэр города Иван Приходько.
Ранее мэр писал, что в результате обстрела один мирный житель скончался, еще двое получили ранения.
"По уточненной информации, вследствие вооруженной агрессии со стороны (украинских войск), ранен еще один мирный житель Никитовского района Горловки по улице Ртутная, 25", - сообщает Приходько в своем Telegram-канале.
Стела при въезде в город Горловка в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 17.09.2022
Вчера, 15:56Специальная военная операция на Украине
Мирный житель пострадал из-за обстрела Горловки украинскими войсками
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреИван ПриходькоГорловкаДонецкая Народная РеспубликаTelegram (приложение)
 
 
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