https://ria.ru/20220917/gorlovka-1817550740.html

Еще один мирный житель пострадал из-за обстрела Горловки ВСУ, заявил мэр

Еще один мирный житель пострадал из-за обстрела Горловки ВСУ, заявил мэр - РИА Новости, 17.09.2022

Еще один мирный житель пострадал из-за обстрела Горловки ВСУ, заявил мэр

Еще один мирный житель пострадал из-за обстрела населенного пункта Горловка в Донецкой Народной Республике, заявил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 17.09.2022

2022-09-17T16:14

2022-09-17T16:14

2022-09-17T16:14

специальная военная операция на украине

в мире

иван приходько

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telegram (приложение)

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ДОНЕЦК, 17 сен - РИА Новости. Еще один мирный житель пострадал из-за обстрела населенного пункта Горловка в Донецкой Народной Республике, заявил мэр города Иван Приходько.Ранее мэр писал, что в результате обстрела один мирный житель скончался, еще двое получили ранения."По уточненной информации, вследствие вооруженной агрессии со стороны (украинских войск), ранен еще один мирный житель Никитовского района Горловки по улице Ртутная, 25", - сообщает Приходько в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20220917/donbass-1817548655.html

горловка

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в мире, иван приходько, горловка, донецкая народная республика, telegram (приложение)