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Еще один мирный житель пострадал из-за обстрела Горловки ВСУ, заявил мэр
Еще один мирный житель пострадал из-за обстрела Горловки ВСУ, заявил мэр - РИА Новости, 17.09.2022
Еще один мирный житель пострадал из-за обстрела Горловки ВСУ, заявил мэр
Еще один мирный житель пострадал из-за обстрела населенного пункта Горловка в Донецкой Народной Республике, заявил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 17.09.2022
2022-09-17T16:14
2022-09-17T16:14
2022-09-17T16:14
специальная военная операция на украине
в мире
иван приходько
горловка
донецкая народная республика
telegram (приложение)
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ДОНЕЦК, 17 сен - РИА Новости. Еще один мирный житель пострадал из-за обстрела населенного пункта Горловка в Донецкой Народной Республике, заявил мэр города Иван Приходько.Ранее мэр писал, что в результате обстрела один мирный житель скончался, еще двое получили ранения."По уточненной информации, вследствие вооруженной агрессии со стороны (украинских войск), ранен еще один мирный житель Никитовского района Горловки по улице Ртутная, 25", - сообщает Приходько в своем Telegram-канале.
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Иван Приходько, Горловка, Донецкая Народная Республика, Telegram (приложение)
Еще один мирный житель пострадал из-за обстрела Горловки ВСУ, заявил мэр
Мэр Приходько: в результате обстрелов со стороны ВСУ ранен еще один мирный житель Горловки