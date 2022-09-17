https://ria.ru/20220917/germaniya-1817517052.html

Союз военнослужащих ФРГ предостерег от новых поставок оружия Киеву

Союз военнослужащих ФРГ предостерег от новых поставок оружия Киеву - РИА Новости, 17.09.2022

Союз военнослужащих ФРГ предостерег от новых поставок оружия Киеву

Глава союза военнослужащих ФРГ Андре Вюстнер предостерег от дальнейшей передачи Украине вооружений из запасов бундесвера, заявив, что такие поставки ведут к... РИА Новости, 17.09.2022

2022-09-17T12:17

2022-09-17T12:17

2022-09-17T12:17

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БЕРЛИН, 17 сен - РИА Новости. Глава союза военнослужащих ФРГ Андре Вюстнер предостерег от дальнейшей передачи Украине вооружений из запасов бундесвера, заявив, что такие поставки ведут к ослаблению германских вооруженных сил."Мы слишком хорошо понимаем желание Украины получить тяжелые вооружения. Мы можем представить, например, передачу бронетранспортеров из запасов оборонной промышленности", - сказал Вюстнер в интервью медиагруппе Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).Вместе с тем, по словам Вюстнера, больше неприемлемы поставки Украине "оружия и боеприпасов бундесвера". "Каждая отдельная поставка ослабляет бундесвер", - предупредил глава союза военнослужащих.Вюстнер отметил, что в рядах ВС ФРГ многие опасаются, что "эта политика дальнейшей каннибализации войск будет иметь негативные последствия". "Поэтому наше требование таково: никаких дополнительных поставок из запасов бундесвера", - заявил Вюстнер.Министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт ранее в сентябре заявляла, что Германия передала Киеву "невероятно много" вооружений из резерва бундесвера, но предел достигнут.РФ ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20220905/tanki-1814620303.html

https://ria.ru/20220915/mars-1817046198.html

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кристина ламбрехт, украина, россия, германия, нато, в мире