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В Ворошиловском районе Донецка нашли осколки от снарядов гаубицы CAESAR - РИА Новости, 17.09.2022
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В Ворошиловском районе Донецка нашли осколки от снарядов гаубицы CAESAR
В Ворошиловском районе Донецка нашли осколки от снарядов гаубицы CAESAR - РИА Новости, 17.09.2022
В Ворошиловском районе Донецка нашли осколки от снарядов гаубицы CAESAR
Четыре человека погибли в центральном Ворошиловском районе Донецка в результате обстрелов со стороны украинских войск, на местах прилетов обнаружены осколки от... РИА Новости, 17.09.2022
2022-09-17T13:44
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ДОНЕЦК, 17 сен - РИА Новости. Четыре человека погибли в центральном Ворошиловском районе Донецка в результате обстрелов со стороны украинских войск, на местах прилетов обнаружены осколки от снарядов французской гаубицы CAESAR, сообщил мэр города Алексей Кулемзин."В Ворошиловском районе обнаружены осколки от снарядов гаубицы CAESAR. Уже известно о четырех погибших. Анкетные данные уточняются", - написал Кулемзин в своем Telegram-канале.Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщало, что украинские войска в субботу несколько раз обстреляли Ворошиловский район Донецка снарядами калибром 155 миллиметров.Париж ранее передал украинской стороне 18 самоходных артиллерийских установок CAESAR калибром 155 миллиметров, взяв их из резерва сухопутных войск. Это составляло четверть от общего числа подобных установок.
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Мэр Донецка о последствиях обстрела нескольких районов города
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донецк (днр), донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), украина
Донецк (ДНР), Донецкая Народная Республика, Алексей Кулемзин (Донецк), Украина
13:44 17.09.2022 (обновлено: 16:02 17.09.2022)
 
В Ворошиловском районе Донецка нашли осколки от снарядов гаубицы CAESAR

В Ворошиловском районе Донецка обнаружили осколки от снарядов гаубицы CAESAR

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ДОНЕЦК, 17 сен - РИА Новости. Четыре человека погибли в центральном Ворошиловском районе Донецка в результате обстрелов со стороны украинских войск, на местах прилетов обнаружены осколки от снарядов французской гаубицы CAESAR, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
"В Ворошиловском районе обнаружены осколки от снарядов гаубицы CAESAR. Уже известно о четырех погибших. Анкетные данные уточняются", - написал Кулемзин в своем Telegram-канале.
Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщало, что украинские войска в субботу несколько раз обстреляли Ворошиловский район Донецка снарядами калибром 155 миллиметров.
Париж ранее передал украинской стороне 18 самоходных артиллерийских установок CAESAR калибром 155 миллиметров, взяв их из резерва сухопутных войск. Это составляло четверть от общего числа подобных установок.

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