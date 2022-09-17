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В Финляндии экоактивисты пикетируют судно с российским газом - РИА Новости, 17.09.2022
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В Финляндии экоактивисты пикетируют судно с российским газом
В Финляндии экоактивисты пикетируют судно с российским газом - РИА Новости, 17.09.2022
В Финляндии экоактивисты пикетируют судно с российским газом
Активисты финского подразделения Greenpeace на байдарках пытаются не допустить швартовки корабля Coral Energice, а альпинисты заняли портовые краны для выгрузки РИА Новости, 17.09.2022
2022-09-17T14:58
2022-09-17T14:58
экономика
финляндия
россия
швеция
цены на нефть
greenpeace
gasum
газпром
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ХЕЛЬСИНКИ, 17 сен - РИА Новости. Активисты финского подразделения Greenpeace на байдарках пытаются не допустить швартовки корабля Coral Energice, а альпинисты заняли портовые краны для выгрузки газа в финском северном порту Торнио, требуя немедленного прекращения поставок российского ископаемого топлива, сообщает в субботу Greenpeace в пресс-релизе.Финская государственная компания Gasum продолжает импорт российского СПГ, покупая его у "Газпрома" и "Новатэка", поставляя его из российского Высоцка в Финляндию и Швецию. Как сообщила в пятницу финская пресса, российский СПГ ранее поступал напрямую из России, но в последнее время поступает через более сложную схему, когда газ сначала перегружается на другие суда в море. Клиентами Gasum в Финляндии являются морские и судоходные операторы, а также предприятия лесной и металлургической промышленности.По словам представителя Greenpeace Олли Тиайнена, "совершенно неприемлемо", что российский газ все еще поступает в Финляндию."Правительство Финляндии и премьер-министр Санна Марин должны немедленно запретить импорт всего российского ископаемого топлива. Нельзя допустить, чтобы государственная компания Gasum продолжала финансировать войну на Украине", - приводится в сообщении слова Тиайнена.Ранее премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что Финляндия сможет быстро прекратить импорт всего российского ископаемого топлива, а министр по управлению государственной собственностью Тютти Туппурайнен в августе заявила, что импорт СПГ из России должен быть прекращен, поскольку Финляндия, также, как вся Европа, не должна зависеть от российских энергоресурсов. Несмотря на эти заявления, никаких реальных действий по прекращению импорта СПГ предпринято не было, уточняют экологические активисты.
https://ria.ru/20220527/finlyandiya-1791307140.html
https://ria.ru/20220914/finlyandiya-1816653528.html
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экономика, финляндия, россия, швеция, цены на нефть, greenpeace, gasum, газпром
Экономика, Финляндия, Россия, Швеция, Цены на нефть, Greenpeace, Gasum, Газпром
14:58 17.09.2022
 
В Финляндии экоактивисты пикетируют судно с российским газом

Greenpeace сообщил о пикетировании в Финляндии судна с российским газом

CC BY-SA 2.0 / Howard Lake / Логотип Greenpeace
Логотип Greenpeace - РИА Новости, 1920, 17.09.2022
CC BY-SA 2.0 / Howard Lake /
Логотип Greenpeace. Архивное фото
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ХЕЛЬСИНКИ, 17 сен - РИА Новости. Активисты финского подразделения Greenpeace на байдарках пытаются не допустить швартовки корабля Coral Energice, а альпинисты заняли портовые краны для выгрузки газа в финском северном порту Торнио, требуя немедленного прекращения поставок российского ископаемого топлива, сообщает в субботу Greenpeace в пресс-релизе.
Финская государственная компания Gasum продолжает импорт российского СПГ, покупая его у "Газпрома" и "Новатэка", поставляя его из российского Высоцка в Финляндию и Швецию. Как сообщила в пятницу финская пресса, российский СПГ ранее поступал напрямую из России, но в последнее время поступает через более сложную схему, когда газ сначала перегружается на другие суда в море. Клиентами Gasum в Финляндии являются морские и судоходные операторы, а также предприятия лесной и металлургической промышленности.
По словам представителя Greenpeace Олли Тиайнена, "совершенно неприемлемо", что российский газ все еще поступает в Финляндию.
"Правительство Финляндии и премьер-министр Санна Марин должны немедленно запретить импорт всего российского ископаемого топлива. Нельзя допустить, чтобы государственная компания Gasum продолжала финансировать войну на Украине", - приводится в сообщении слова Тиайнена.
Ранее премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что Финляндия сможет быстро прекратить импорт всего российского ископаемого топлива, а министр по управлению государственной собственностью Тютти Туппурайнен в августе заявила, что импорт СПГ из России должен быть прекращен, поскольку Финляндия, также, как вся Европа, не должна зависеть от российских энергоресурсов. Несмотря на эти заявления, никаких реальных действий по прекращению импорта СПГ предпринято не было, уточняют экологические активисты.

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