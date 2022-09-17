Первый международный фестиваль купечества открылся в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону открылся первый международный фестиваль купечества
Вид на набережную Ростова-на-Дону. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 сен - РИА Новости. Первый международный фестиваль купечества имени Чехова "В Городском саду" открылся в Ростове-на-Дону в субботу, передает корреспондент РИА Новости.
Мероприятие приурочено к празднованию 273-летия со дня основания Ростова-на-Дону, которое отмечается в городе 17-18 сентября. Главная цель фестиваля - привлечение внимания ростовчан и гостей города к высокой культуре и богатой истории Ростова-на-Дону.
"Ростову 273! И за свою историю он сохранил в себе все лучшее: предпринимательскую жилку от первых купцов, индустриальный потенциал советского периода, а также культуру и традиции всех народов, проживающих в нашем городе! Первый международный фестиваль купечества подарил горожанам и гостям донской столицы не просто заряд веселья, бодрости и энергетики купеческого Ростова, но и возможность прикоснуться к истории любимого города", - сказал глава администрации города Алексей Логвиненко.
По словам замглавы городской администрации по соцвопросам Елены Кожуховой, в текущем году фестиваль впервые проходит в статусе международного. "Сегодня в нем участвуют делегации 18 городов-побратимов и партнеров Ростова-на-Дону", - сказала она журналистам. Так, на сцене выступили творческие коллективы из Сухума, Гомеля, Минска, Донецка (ДНР), Краснодона (ЛНР), Луганска, Индии, Оша и других регионов.
На переулке Соборном от одноименной площади до улицы Пушкинская в рамках фестиваля представлена продукция местных предпринимателей и народных умельцев. Для горожан подготовили различные мастер-классы: столярное искусство, гончарный круг, старинная игра "калечина-малечина", изготовление мыла с травами, роспись по спилу дерева и роспись красками по стеклу. Гости из киргизского города Ош увезли с собой отчеканенную собственными руками монету. В "Гостином дворе" гостей встречали ходулисты, силачи и юные факиры с огромным питоном.