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Первый международный фестиваль купечества открылся в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 17.09.2022
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Ростовская область
https://ria.ru/20220917/festival-1817589503.html
Первый международный фестиваль купечества открылся в Ростове-на-Дону
Первый международный фестиваль купечества открылся в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 17.09.2022
Первый международный фестиваль купечества открылся в Ростове-на-Дону
Первый международный фестиваль купечества имени Чехова "В Городском саду" открылся в Ростове-на-Дону в субботу, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 17.09.2022
2022-09-17T20:32
2022-09-17T20:32
ростовская область
алексей логвиненко
ростов-на-дону
ош
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 сен - РИА Новости. Первый международный фестиваль купечества имени Чехова "В Городском саду" открылся в Ростове-на-Дону в субботу, передает корреспондент РИА Новости.Мероприятие приурочено к празднованию 273-летия со дня основания Ростова-на-Дону, которое отмечается в городе 17-18 сентября. Главная цель фестиваля - привлечение внимания ростовчан и гостей города к высокой культуре и богатой истории Ростова-на-Дону."Ростову 273! И за свою историю он сохранил в себе все лучшее: предпринимательскую жилку от первых купцов, индустриальный потенциал советского периода, а также культуру и традиции всех народов, проживающих в нашем городе! Первый международный фестиваль купечества подарил горожанам и гостям донской столицы не просто заряд веселья, бодрости и энергетики купеческого Ростова, но и возможность прикоснуться к истории любимого города", - сказал глава администрации города Алексей Логвиненко.По словам замглавы городской администрации по соцвопросам Елены Кожуховой, в текущем году фестиваль впервые проходит в статусе международного. "Сегодня в нем участвуют делегации 18 городов-побратимов и партнеров Ростова-на-Дону", - сказала она журналистам. Так, на сцене выступили творческие коллективы из Сухума, Гомеля, Минска, Донецка (ДНР), Краснодона (ЛНР), Луганска, Индии, Оша и других регионов.На переулке Соборном от одноименной площади до улицы Пушкинская в рамках фестиваля представлена продукция местных предпринимателей и народных умельцев. Для горожан подготовили различные мастер-классы: столярное искусство, гончарный круг, старинная игра "калечина-малечина", изготовление мыла с травами, роспись по спилу дерева и роспись красками по стеклу. Гости из киргизского города Ош увезли с собой отчеканенную собственными руками монету. В "Гостином дворе" гостей встречали ходулисты, силачи и юные факиры с огромным питоном.
https://ria.ru/20220916/rostov-na-donu-1817356543.html
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алексей логвиненко, ростов-на-дону, ош, ростов
Ростовская область , Алексей Логвиненко, Ростов-на-Дону, Ош, Ростов
20:32 17.09.2022
 
Первый международный фестиваль купечества открылся в Ростове-на-Дону

В Ростове-на-Дону открылся первый международный фестиваль купечества

© РИА Новости / Александр Поготов / Перейти в медиабанкВид на набережную Ростова-на-Дону
Вид на набережную Ростова-на-Дону - РИА Новости, 1920, 17.09.2022
© РИА Новости / Александр Поготов
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Вид на набережную Ростова-на-Дону. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 сен - РИА Новости. Первый международный фестиваль купечества имени Чехова "В Городском саду" открылся в Ростове-на-Дону в субботу, передает корреспондент РИА Новости.
Мероприятие приурочено к празднованию 273-летия со дня основания Ростова-на-Дону, которое отмечается в городе 17-18 сентября. Главная цель фестиваля - привлечение внимания ростовчан и гостей города к высокой культуре и богатой истории Ростова-на-Дону.
"Ростову 273! И за свою историю он сохранил в себе все лучшее: предпринимательскую жилку от первых купцов, индустриальный потенциал советского периода, а также культуру и традиции всех народов, проживающих в нашем городе! Первый международный фестиваль купечества подарил горожанам и гостям донской столицы не просто заряд веселья, бодрости и энергетики купеческого Ростова, но и возможность прикоснуться к истории любимого города", - сказал глава администрации города Алексей Логвиненко.
По словам замглавы городской администрации по соцвопросам Елены Кожуховой, в текущем году фестиваль впервые проходит в статусе международного. "Сегодня в нем участвуют делегации 18 городов-побратимов и партнеров Ростова-на-Дону", - сказала она журналистам. Так, на сцене выступили творческие коллективы из Сухума, Гомеля, Минска, Донецка (ДНР), Краснодона (ЛНР), Луганска, Индии, Оша и других регионов.
На переулке Соборном от одноименной площади до улицы Пушкинская в рамках фестиваля представлена продукция местных предпринимателей и народных умельцев. Для горожан подготовили различные мастер-классы: столярное искусство, гончарный круг, старинная игра "калечина-малечина", изготовление мыла с травами, роспись по спилу дерева и роспись красками по стеклу. Гости из киргизского города Ош увезли с собой отчеканенную собственными руками монету. В "Гостином дворе" гостей встречали ходулисты, силачи и юные факиры с огромным питоном.

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