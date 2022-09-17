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В Минздраве рассказали, кто может быть донором костного мозга - РИА Новости, 17.09.2022
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В Минздраве рассказали, кто может быть донором костного мозга
В Минздраве рассказали, кто может быть донором костного мозга - РИА Новости, 17.09.2022
В Минздраве рассказали, кто может быть донором костного мозга
Донором костного мозга может быть каждый здоровый человек в возрасте от 18 до 45 лет, процедура донации безопасна, заявила журналистам главный внештатный... РИА Новости, 17.09.2022
2022-09-17T00:39
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общество
россия
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МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Донором костного мозга может быть каждый здоровый человек в возрасте от 18 до 45 лет, процедура донации безопасна, заявила журналистам главный внештатный трансфузиолог Минздрава России Татьяна Гапонова.Она напомнила, что 17 сентября отмечается День донора костного мозга. Трансплантация костного мозга открыла новую эру в лечении лейкозов, лимфом, аутоиммунных и редких наследственных заболеваний, которые считались неизлечимыми.Она пояснила, что от момента вступления в регистр до трансплантации может пройти много времени. При совпадении генотипов для конкретного пациента донора пригласят на донацию гемопоэтических стволовых клеток. Эта процедура безопасна.Трансфузиолог Минздрава добавила, что 17 сентября в НМИЦ гематологии Минздрава России состоится акция, посвященная Всемирному дню доноров костного мозга."98% пациентов, нуждающихся в трансплантации гемопоэтических стволовых клеток, это пациенты с заболеваниями системы крови", - сказала она.
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общество, россия, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
Общество, Россия, Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России)
00:39 17.09.2022
 
В Минздраве рассказали, кто может быть донором костного мозга

Врач Гапонова: донором костного мозга может быть каждый здоровый человек 18-45 лет

© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в медиабанкПробирки с образцами крови
Пробирки с образцами крови - РИА Новости, 1920, 17.09.2022
© РИА Новости / Денис Абрамов
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Пробирки с образцами крови. Архивное фото
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МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Донором костного мозга может быть каждый здоровый человек в возрасте от 18 до 45 лет, процедура донации безопасна, заявила журналистам главный внештатный трансфузиолог Минздрава России Татьяна Гапонова.
Она напомнила, что 17 сентября отмечается День донора костного мозга. Трансплантация костного мозга открыла новую эру в лечении лейкозов, лимфом, аутоиммунных и редких наследственных заболеваний, которые считались неизлечимыми.

"Донором костного мозга может быть каждый здоровый человек в возрасте от 18 до 45 лет, сдавший кровь на HLA-типирование. Данные о потенциальном доноре будут внесены в федеральный регистр доноров костного мозга и будут доступны для подбора пациентам, нуждающимся в трансплантации", — отметила Гапонова.

Она пояснила, что от момента вступления в регистр до трансплантации может пройти много времени. При совпадении генотипов для конкретного пациента донора пригласят на донацию гемопоэтических стволовых клеток. Эта процедура безопасна.
Трансфузиолог Минздрава добавила, что 17 сентября в НМИЦ гематологии Минздрава России состоится акция, посвященная Всемирному дню доноров костного мозга.
"98% пациентов, нуждающихся в трансплантации гемопоэтических стволовых клеток, это пациенты с заболеваниями системы крови", - сказала она.

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ОбществоРоссияМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)
 
 
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