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Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка
Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка - РИА Новости, 17.09.2022
Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка
Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка, выпустив четыре снаряда калибром 155 миллиметров, заявило представительство Донецкой Народной Республики в... РИА Новости, 17.09.2022
2022-09-17T23:38
2022-09-17T23:38
2022-09-17T23:38
специальная военная операция на украине
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донецк (днр)
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нато
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 17 сен - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка, выпустив четыре снаряда калибром 155 миллиметров, заявило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 23.22 (совпадает с мск) - населенный пункт Орловка - город Донецк (Киевский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - сообщается в Telegram-канале представительства.Ранее представительство сообщило, что украинские войска в 22.45 и 22.50 обстреляли Зайцево, выпустив четыре снаряда из танка и шесть снарядов калибром 122 миллиметра.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
https://ria.ru/20220917/terror-1817611048.html
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Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка
Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка снарядами натовского калибра