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ВСУ обстреляли Донецк снарядами натовского калибра - РИА Новости, 17.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220917/donetsk-1817594841.html
ВСУ обстреляли Донецк снарядами натовского калибра
ВСУ обстреляли Донецк снарядами натовского калибра - РИА Новости, 17.09.2022
ВСУ обстреляли Донецк снарядами натовского калибра
Украинские войска в субботу вечером вновь обстреляли Киевский и Ворошиловский районы Донецка, выпустив четыре снаряда калибром 155 миллиметров, заявило... РИА Новости, 17.09.2022
2022-09-17T21:18
2022-09-17T21:39
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
сцкк
украина
нато
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ДОНЕЦК, 17 сен - РИА Новости. Украинские войска в субботу вечером вновь обстреляли Киевский и Ворошиловский районы Донецка, выпустив четыре снаряда калибром 155 миллиметров, заявило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).Ранее корреспондент РИА Новости подтвердил мощные взрывы в Ворошиловском районе Донецка."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 21.16 (совпадает с мск) - населенный пункт Орловка - город Донецк (Киевский и Ворошиловский районы): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметра", - сообщается в Telegram-канале представительства.Также представительство зафиксировало в 21.16 обстрел Червоногвардейского района Макеевки, украинские войска выпустили четыре снаряда калибром 155 миллиметров.Ранее в 21.04 украинские войска выпустили три снаряда калибром 155 миллиметров по Киевскому и Ворошиловскому районам Донецка.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
https://ria.ru/20220917/ukraina-1817594978.html
донецк (днр)
донецкая народная республика
украина
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в мире, донецк (днр), донецкая народная республика, вооруженные силы украины, сцкк, украина, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк (ДНР), Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, СЦКК, Украина, НАТО
21:18 17.09.2022 (обновлено: 21:39 17.09.2022)
 
ВСУ обстреляли Донецк снарядами натовского калибра

ВСУ обстреляли Киевский и Ворошиловский районы Донецка снарядами натовского калибра

© РИА Новости / Пресс-служба Южного военного округа / Перейти в медиабанкОбломки боеприпаса HIMARS
Обломки боеприпаса HIMARS - РИА Новости, 1920, 17.09.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Южного военного округа
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Обломки боеприпаса HIMARS. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 17 сен - РИА Новости. Украинские войска в субботу вечером вновь обстреляли Киевский и Ворошиловский районы Донецка, выпустив четыре снаряда калибром 155 миллиметров, заявило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
Ранее корреспондент РИА Новости подтвердил мощные взрывы в Ворошиловском районе Донецка.
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 21.16 (совпадает с мск) - населенный пункт Орловка - город Донецк (Киевский и Ворошиловский районы): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметра", - сообщается в Telegram-канале представительства.
Также представительство зафиксировало в 21.16 обстрел Червоногвардейского района Макеевки, украинские войска выпустили четыре снаряда калибром 155 миллиметров.
Ранее в 21.04 украинские войска выпустили три снаряда калибром 155 миллиметров по Киевскому и Ворошиловскому районам Донецка.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
Погрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США - РИА Новости, 1920, 17.09.2022
Вчера, 21:22
СМИ: Киев заплатит за помощь Запада территориями
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецк (ДНР)Донецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныСЦККУкраинаНАТО
 
 
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