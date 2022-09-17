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ВСУ обстреляли Донецк снарядами натовского калибра
ВСУ обстреляли Донецк снарядами натовского калибра - РИА Новости, 17.09.2022
ВСУ обстреляли Донецк снарядами натовского калибра
Украинские войска в субботу вечером вновь обстреляли Киевский и Ворошиловский районы Донецка, выпустив четыре снаряда калибром 155 миллиметров, заявило... РИА Новости, 17.09.2022
2022-09-17T21:18
2022-09-17T21:18
2022-09-17T21:39
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ДОНЕЦК, 17 сен - РИА Новости. Украинские войска в субботу вечером вновь обстреляли Киевский и Ворошиловский районы Донецка, выпустив четыре снаряда калибром 155 миллиметров, заявило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).Ранее корреспондент РИА Новости подтвердил мощные взрывы в Ворошиловском районе Донецка."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 21.16 (совпадает с мск) - населенный пункт Орловка - город Донецк (Киевский и Ворошиловский районы): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметра", - сообщается в Telegram-канале представительства.Также представительство зафиксировало в 21.16 обстрел Червоногвардейского района Макеевки, украинские войска выпустили четыре снаряда калибром 155 миллиметров.Ранее в 21.04 украинские войска выпустили три снаряда калибром 155 миллиметров по Киевскому и Ворошиловскому районам Донецка.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
https://ria.ru/20220917/ukraina-1817594978.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк (ДНР), Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, СЦКК, Украина, НАТО
21:18 17.09.2022 (обновлено: 21:39 17.09.2022)
ВСУ обстреляли Донецк снарядами натовского калибра
ВСУ обстреляли Киевский и Ворошиловский районы Донецка снарядами натовского калибра