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ВСУ обстреляли Донецк снарядами натовского калибра

ВСУ обстреляли Донецк снарядами натовского калибра - РИА Новости, 17.09.2022

ВСУ обстреляли Донецк снарядами натовского калибра

Украинские войска в субботу вечером вновь обстреляли Киевский и Ворошиловский районы Донецка, выпустив четыре снаряда калибром 155 миллиметров, заявило... РИА Новости, 17.09.2022

2022-09-17T21:18

2022-09-17T21:18

2022-09-17T21:39

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ДОНЕЦК, 17 сен - РИА Новости. Украинские войска в субботу вечером вновь обстреляли Киевский и Ворошиловский районы Донецка, выпустив четыре снаряда калибром 155 миллиметров, заявило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).Ранее корреспондент РИА Новости подтвердил мощные взрывы в Ворошиловском районе Донецка."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 21.16 (совпадает с мск) - населенный пункт Орловка - город Донецк (Киевский и Ворошиловский районы): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметра", - сообщается в Telegram-канале представительства.Также представительство зафиксировало в 21.16 обстрел Червоногвардейского района Макеевки, украинские войска выпустили четыре снаряда калибром 155 миллиметров.Ранее в 21.04 украинские войска выпустили три снаряда калибром 155 миллиметров по Киевскому и Ворошиловскому районам Донецка.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.

https://ria.ru/20220917/ukraina-1817594978.html

донецк (днр)

донецкая народная республика

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в мире, донецк (днр), донецкая народная республика, вооруженные силы украины, сцкк, украина, нато