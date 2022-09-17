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В Куйбышевском районе Донецка при обстреле ВСУ погиб мирный житель - РИА Новости, 17.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220917/donetsk-1817581304.html
В Куйбышевском районе Донецка при обстреле ВСУ погиб мирный житель
В Куйбышевском районе Донецка при обстреле ВСУ погиб мирный житель - РИА Новости, 17.09.2022
В Куйбышевском районе Донецка при обстреле ВСУ погиб мирный житель
Мирный житель погиб в результате обстрела украинскими войсками Куйбышевского района Донецка, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики. РИА Новости, 17.09.2022
2022-09-17T19:47
2022-09-17T19:50
специальная военная операция на украине
в мире
куйбышевский район
донецк (днр)
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 17 сен - РИА Новости. Мирный житель погиб в результате обстрела украинскими войсками Куйбышевского района Донецка, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики."ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) убили мирного жителя в Донецке. Украинские боевики нанесли удар по Куйбышевскому району города. По улице Вахрушева погиб мужчина 1972 года рождения", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале штаба.
https://ria.ru/20220917/studenty-1817579050.html
куйбышевский район
донецк (днр)
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в мире, куйбышевский район, донецк (днр), донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Куйбышевский район, Донецк (ДНР), Донецкая Народная Республика
19:47 17.09.2022 (обновлено: 19:50 17.09.2022)
 
В Куйбышевском районе Донецка при обстреле ВСУ погиб мирный житель

Мирный житель погиб при обстреле украинскими войсками Куйбышевского района Донецка

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкПоследствия обстрела в центре Донецка
Последствия обстрела в центре Донецка - РИА Новости, 1920, 17.09.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Последствия обстрела в центре Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 17 сен - РИА Новости. Мирный житель погиб в результате обстрела украинскими войсками Куйбышевского района Донецка, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики.
"ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) убили мирного жителя в Донецке. Украинские боевики нанесли удар по Куйбышевскому району города. По улице Вахрушева погиб мужчина 1972 года рождения", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале штаба.

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