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В Куйбышевском районе Донецка при обстреле ВСУ погиб мирный житель

В Куйбышевском районе Донецка при обстреле ВСУ погиб мирный житель - РИА Новости, 17.09.2022

В Куйбышевском районе Донецка при обстреле ВСУ погиб мирный житель

Мирный житель погиб в результате обстрела украинскими войсками Куйбышевского района Донецка, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики. РИА Новости, 17.09.2022

2022-09-17T19:47

2022-09-17T19:47

2022-09-17T19:50

специальная военная операция на украине

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куйбышевский район

донецк (днр)

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 17 сен - РИА Новости. Мирный житель погиб в результате обстрела украинскими войсками Куйбышевского района Донецка, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики."ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) убили мирного жителя в Донецке. Украинские боевики нанесли удар по Куйбышевскому району города. По улице Вахрушева погиб мужчина 1972 года рождения", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале штаба.

https://ria.ru/20220917/studenty-1817579050.html

куйбышевский район

донецк (днр)

донецкая народная республика

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в мире, куйбышевский район, донецк (днр), донецкая народная республика