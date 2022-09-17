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ВСУ три раза за 40 минут обстреляли Куйбышевский район Донецка - РИА Новости, 17.09.2022
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https://ria.ru/20220917/donetsk-1817573550.html
ВСУ три раза за 40 минут обстреляли Куйбышевский район Донецка
ВСУ три раза за 40 минут обстреляли Куйбышевский район Донецка - РИА Новости, 17.09.2022
ВСУ три раза за 40 минут обстреляли Куйбышевский район Донецка
Украинские войска трижды за 40 минут обстреляли Куйбышевский район Донецка, выпустив 10 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщает... РИА Новости, 17.09.2022
2022-09-17T18:51
2022-09-17T18:51
специальная военная операция на украине
в мире
куйбышевский район
донецк (днр)
украина
нато
telegram (приложение)
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ДОНЕЦК, 17 сен - РИА Новости. Украинские войска трижды за 40 минут обстреляли Куйбышевский район Донецка, выпустив 10 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 17.32 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 17.50 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 18.10 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Кроме того, сообщается, что с 17.00 по 18.25 украинские войска обстреляли населенный пункт Ясиноватая, дважды Зайцево и Новобахмутовку. Обстрелы велись снарядами и минами калибром 152 и 120 миллиметров, а также снарядами из танка.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20220917/oskolki-1817549495.html
куйбышевский район
донецк (днр)
украина
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в мире, куйбышевский район, донецк (днр), украина, нато, telegram (приложение)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Куйбышевский район, Донецк (ДНР), Украина, НАТО, Telegram (приложение)
18:51 17.09.2022
 
ВСУ три раза за 40 минут обстреляли Куйбышевский район Донецка

Представительство ДНР: ВСУ трижды за 40 минут обстреляли Куйбышевский район Донецка

© РИА Новости / Перейти в медиабанкОбстрел центральной части города Донецка со стороны вооруженных сил Украины
Обстрел центральной части города Донецка со стороны вооруженных сил Украины - РИА Новости, 1920, 17.09.2022
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Обстрел центральной части города Донецка со стороны вооруженных сил Украины. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 17 сен - РИА Новости. Украинские войска трижды за 40 минут обстреляли Куйбышевский район Донецка, выпустив 10 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 17.32 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 17.50 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 18.10 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
Кроме того, сообщается, что с 17.00 по 18.25 украинские войска обстреляли населенный пункт Ясиноватая, дважды Зайцево и Новобахмутовку. Обстрелы велись снарядами и минами калибром 152 и 120 миллиметров, а также снарядами из танка.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреКуйбышевский районДонецк (ДНР)УкраинаНАТОTelegram (приложение)
 
 
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