ВСУ три раза за 40 минут обстреляли Куйбышевский район Донецка
Представительство ДНР: ВСУ трижды за 40 минут обстреляли Куйбышевский район Донецка
© РИА Новости / Перейти в медиабанкОбстрел центральной части города Донецка со стороны вооруженных сил Украины
Обстрел центральной части города Донецка со стороны вооруженных сил Украины. Архивное фото
ДОНЕЦК, 17 сен - РИА Новости. Украинские войска трижды за 40 минут обстреляли Куйбышевский район Донецка, выпустив 10 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 17.32 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 17.50 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 18.10 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
Кроме того, сообщается, что с 17.00 по 18.25 украинские войска обстреляли населенный пункт Ясиноватая, дважды Зайцево и Новобахмутовку. Обстрелы велись снарядами и минами калибром 152 и 120 миллиметров, а также снарядами из танка.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.