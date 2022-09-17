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ВСУ три раза за 40 минут обстреляли Куйбышевский район Донецка

ВСУ три раза за 40 минут обстреляли Куйбышевский район Донецка - РИА Новости, 17.09.2022

ВСУ три раза за 40 минут обстреляли Куйбышевский район Донецка

Украинские войска трижды за 40 минут обстреляли Куйбышевский район Донецка, выпустив 10 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщает... РИА Новости, 17.09.2022

2022-09-17T18:51

2022-09-17T18:51

2022-09-17T18:51

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 17 сен - РИА Новости. Украинские войска трижды за 40 минут обстреляли Куйбышевский район Донецка, выпустив 10 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 17.32 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 17.50 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 18.10 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Кроме того, сообщается, что с 17.00 по 18.25 украинские войска обстреляли населенный пункт Ясиноватая, дважды Зайцево и Новобахмутовку. Обстрелы велись снарядами и минами калибром 152 и 120 миллиметров, а также снарядами из танка.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20220917/oskolki-1817549495.html

куйбышевский район

донецк (днр)

украина

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