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Иностранный журналист пострадал при обстреле Донецка украинскими войсками
Иностранный журналист пострадал при обстреле Донецка украинскими войсками - РИА Новости, 17.09.2022
Иностранный журналист пострадал при обстреле Донецка украинскими войсками
Репортер венесуэльского телеканала TeleSUR пострадал при обстреле Ворошиловского района Донецка украинскими войсками, сообщает штаб территориальной обороны... РИА Новости, 17.09.2022
2022-09-17T17:51
2022-09-17T17:51
2022-09-17T17:59
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донецк (днр)
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венесуэла
донбасс
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 17 сен - РИА Новости. Репортер венесуэльского телеканала TeleSUR пострадал при обстреле Ворошиловского района Донецка украинскими войсками, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики.В субботу мэр Донецка Алексей Кулемзин информировал, что четыре человека погибли в центральном Ворошиловском районе Донецка в результате обстрелов со стороны украинских войск, на местах прилетов обнаружены осколки от снарядов французской гаубицы CAESAR. Штаб территориальной обороны ДНР сообщал, что пострадали три мирных жителя.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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17:51 17.09.2022 (обновлено: 17:59 17.09.2022)
Иностранный журналист пострадал при обстреле Донецка украинскими войсками
Штаб обороны ДНР: репортер телеканала Telesur из Венесуэлы ранен при обстреле Донецка ВСУ