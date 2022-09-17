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Иностранный журналист пострадал при обстреле Донецка украинскими войсками - РИА Новости, 17.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220917/donbass-1817563980.html
Иностранный журналист пострадал при обстреле Донецка украинскими войсками
Иностранный журналист пострадал при обстреле Донецка украинскими войсками - РИА Новости, 17.09.2022
Иностранный журналист пострадал при обстреле Донецка украинскими войсками
Репортер венесуэльского телеканала TeleSUR пострадал при обстреле Ворошиловского района Донецка украинскими войсками, сообщает штаб территориальной обороны... РИА Новости, 17.09.2022
2022-09-17T17:51
2022-09-17T17:59
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
донецкая народная республика
венесуэла
донбасс
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 17 сен - РИА Новости. Репортер венесуэльского телеканала TeleSUR пострадал при обстреле Ворошиловского района Донецка украинскими войсками, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики.В субботу мэр Донецка Алексей Кулемзин информировал, что четыре человека погибли в центральном Ворошиловском районе Донецка в результате обстрелов со стороны украинских войск, на местах прилетов обнаружены осколки от снарядов французской гаубицы CAESAR. Штаб территориальной обороны ДНР сообщал, что пострадали три мирных жителя.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, донецк (днр), донецкая народная республика, венесуэла, донбасс, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк (ДНР), Донецкая Народная Республика, Венесуэла, Донбасс, Вооруженные силы Украины
17:51 17.09.2022 (обновлено: 17:59 17.09.2022)
 
Иностранный журналист пострадал при обстреле Донецка украинскими войсками

Штаб обороны ДНР: репортер телеканала Telesur из Венесуэлы ранен при обстреле Донецка ВСУ

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкОсколки украинских снарядов в Донбассе
Осколки украинских снарядов в Донбассе - РИА Новости, 1920, 17.09.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки украинских снарядов в Донбассе. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 17 сен - РИА Новости. Репортер венесуэльского телеканала TeleSUR пострадал при обстреле Ворошиловского района Донецка украинскими войсками, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики.
"Отмечается, что среди раненых репортёр венесуэльского телеканала TeleSUR, мужчина 1954 г.р.", - говорится в заявлении в Telegram-канале штаба.
В субботу мэр Донецка Алексей Кулемзин информировал, что четыре человека погибли в центральном Ворошиловском районе Донецка в результате обстрелов со стороны украинских войск, на местах прилетов обнаружены осколки от снарядов французской гаубицы CAESAR. Штаб территориальной обороны ДНР сообщал, что пострадали три мирных жителя.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
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