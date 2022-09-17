https://ria.ru/20220917/donbass-1817563980.html

Иностранный журналист пострадал при обстреле Донецка украинскими войсками

Иностранный журналист пострадал при обстреле Донецка украинскими войсками - РИА Новости, 17.09.2022

Иностранный журналист пострадал при обстреле Донецка украинскими войсками

Репортер венесуэльского телеканала TeleSUR пострадал при обстреле Ворошиловского района Донецка украинскими войсками, сообщает штаб территориальной обороны... РИА Новости, 17.09.2022

2022-09-17T17:51

2022-09-17T17:51

2022-09-17T17:59

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

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донбасс

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ДОНЕЦК, 17 сен - РИА Новости. Репортер венесуэльского телеканала TeleSUR пострадал при обстреле Ворошиловского района Донецка украинскими войсками, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики.В субботу мэр Донецка Алексей Кулемзин информировал, что четыре человека погибли в центральном Ворошиловском районе Донецка в результате обстрелов со стороны украинских войск, на местах прилетов обнаружены осколки от снарядов французской гаубицы CAESAR. Штаб территориальной обороны ДНР сообщал, что пострадали три мирных жителя.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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донецкая народная республика

венесуэла

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Ольга Фомченкова

в мире, донецк (днр), донецкая народная республика, венесуэла, донбасс, вооруженные силы украины