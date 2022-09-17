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Мирный житель пострадал из-за обстрела Горловки украинскими войсками
Мирный житель пострадал из-за обстрела Горловки украинскими войсками - РИА Новости, 17.09.2022
Мирный житель пострадал из-за обстрела Горловки украинскими войсками
Мирный житель Горловки пострадал из-за обстрела города украинскими войсками, заявил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 17.09.2022
2022-09-17T15:56
2022-09-17T15:56
2022-09-17T15:56
специальная военная операция на украине
в мире
иван приходько
горловка
вооруженные силы украины
донбасс
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ДОНЕЦК, 17 сен - РИА Новости. Мирный житель Горловки пострадал из-за обстрела города украинскими войсками, заявил мэр города Иван Приходько."По оперативной линии поступила информация о еще одном раненом мирном жителе в результате обстрела со стороны вооруженных сил Украины (улица Жуковского). Спасатели выехали на ликвидацию загорания хозпостройки по улице Борисоглебского", - сообщил Приходько в своем Telegram-канале.Ранее мэр сообщил о гибели мирного жителя от ранений, полученных при обстреле города украинскими войсками.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иван приходько, горловка, вооруженные силы украины, донбасс
Специальная военная операция на Украине, В мире, Иван Приходько, Горловка, Вооруженные силы Украины, Донбасс
Мирный житель пострадал из-за обстрела Горловки украинскими войсками
Мэр Приходько сообщил о ранении мирного жителя при обстреле Горловки украинскими войсками