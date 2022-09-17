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Мирный житель пострадал из-за обстрела Горловки украинскими войсками

Мирный житель пострадал из-за обстрела Горловки украинскими войсками - РИА Новости, 17.09.2022

Мирный житель пострадал из-за обстрела Горловки украинскими войсками

Мирный житель Горловки пострадал из-за обстрела города украинскими войсками, заявил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 17.09.2022

2022-09-17T15:56

2022-09-17T15:56

2022-09-17T15:56

специальная военная операция на украине

в мире

иван приходько

горловка

вооруженные силы украины

донбасс

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ДОНЕЦК, 17 сен - РИА Новости. Мирный житель Горловки пострадал из-за обстрела города украинскими войсками, заявил мэр города Иван Приходько."По оперативной линии поступила информация о еще одном раненом мирном жителе в результате обстрела со стороны вооруженных сил Украины (улица Жуковского). Спасатели выехали на ликвидацию загорания хозпостройки по улице Борисоглебского", - сообщил Приходько в своем Telegram-канале.Ранее мэр сообщил о гибели мирного жителя от ранений, полученных при обстреле города украинскими войсками.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

горловка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, иван приходько, горловка, вооруженные силы украины, донбасс