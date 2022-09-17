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Умер житель Горловки, раненный при обстреле со стороны украинских войск - РИА Новости, 17.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
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Умер житель Горловки, раненный при обстреле со стороны украинских войск
Умер житель Горловки, раненный при обстреле со стороны украинских войск - РИА Новости, 17.09.2022
Умер житель Горловки, раненный при обстреле со стороны украинских войск
Житель Горловки в Донецкой Народной Республике скончался от ранений, полученных при обстреле города украинскими войсками, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 17.09.2022
2022-09-17T15:30
2022-09-17T15:32
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
донецкая народная республика
донбасс
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 17 сен - РИА Новости. Житель Горловки в Донецкой Народной Республике скончался от ранений, полученных при обстреле города украинскими войсками, сообщил мэр города Иван Приходько.Ранее Приходько писал, что мирный житель пострадал при обстреле по улице Ртутная в Никитовском районе Горловки."К сожалению, мирный мужчина, получивший ранения по ул. Ртутная, 21, о котором я сообщал ранее, погиб", - написал мэр в своем Telegram-канале.Кроме того, он сообщил, что еще одна жительница пострадала в результате обстрела по улице Ртутная.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
горловка
донецкая народная республика
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в мире, горловка, донецкая народная республика, донбасс, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Горловка, Донецкая Народная Республика, Донбасс, Вооруженные силы Украины
15:30 17.09.2022 (обновлено: 15:32 17.09.2022)
 
Умер житель Горловки, раненный при обстреле со стороны украинских войск

Мэр Приходько сообщил о смерти жителя Горловки, раненного при обстреле со стороны ВСУ

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкСтела на въезде в Горловку
Стела на въезде в Горловку - РИА Новости, 1920, 17.09.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Стела на въезде в Горловку. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 17 сен - РИА Новости. Житель Горловки в Донецкой Народной Республике скончался от ранений, полученных при обстреле города украинскими войсками, сообщил мэр города Иван Приходько.
Ранее Приходько писал, что мирный житель пострадал при обстреле по улице Ртутная в Никитовском районе Горловки.
"К сожалению, мирный мужчина, получивший ранения по ул. Ртутная, 21, о котором я сообщал ранее, погиб", - написал мэр в своем Telegram-канале.
Кроме того, он сообщил, что еще одна жительница пострадала в результате обстрела по улице Ртутная.

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Специальная военная операция на УкраинеВ миреГорловкаДонецкая Народная РеспубликаДонбассВооруженные силы Украины
 
 
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