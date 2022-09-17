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Умер житель Горловки, раненный при обстреле со стороны украинских войск

Умер житель Горловки, раненный при обстреле со стороны украинских войск - РИА Новости, 17.09.2022

Умер житель Горловки, раненный при обстреле со стороны украинских войск

Житель Горловки в Донецкой Народной Республике скончался от ранений, полученных при обстреле города украинскими войсками, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 17.09.2022

2022-09-17T15:30

2022-09-17T15:30

2022-09-17T15:32

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ДОНЕЦК, 17 сен - РИА Новости. Житель Горловки в Донецкой Народной Республике скончался от ранений, полученных при обстреле города украинскими войсками, сообщил мэр города Иван Приходько.Ранее Приходько писал, что мирный житель пострадал при обстреле по улице Ртутная в Никитовском районе Горловки."К сожалению, мирный мужчина, получивший ранения по ул. Ртутная, 21, о котором я сообщал ранее, погиб", - написал мэр в своем Telegram-канале.Кроме того, он сообщил, что еще одна жительница пострадала в результате обстрела по улице Ртутная.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Ольга Фомченкова

в мире, горловка, донецкая народная республика, донбасс, вооруженные силы украины