https://ria.ru/20220917/donbass-1817536874.html

Мирный житель пострадал при обстреле Кременной в ЛНР украинскими войсками

Мирный житель пострадал при обстреле Кременной в ЛНР украинскими войсками - РИА Новости, 17.09.2022

Мирный житель пострадал при обстреле Кременной в ЛНР украинскими войсками

Украинские войска выпустили по городу Кременная в Луганской Народной Республике два снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, пострадал мирный житель,... РИА Новости, 17.09.2022

2022-09-17T14:46

2022-09-17T14:46

2022-09-17T14:46

специальная военная операция на украине

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луганская народная республика

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вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 17 сен - РИА Новости. Украинские войска выпустили по городу Кременная в Луганской Народной Республике два снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, пострадал мирный житель, сообщает представительство ЛНР в СЦКК."Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 13.20 по населенному пункту Кременная с применением артиллерийского орудия 155 миллиметров (два снаряда). По предварительной информации, один мирный житель получил ранения", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Кроме того, отмечается, что в результате обстрела был поврежден жилой дом.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, луганская народная республика, украина, вооруженные силы украины