https://ria.ru/20220917/donbass-1817516198.html
Украинские войска обстреляли центр Донецка
Украинские войска обстреляли центр Донецка - РИА Новости, 17.09.2022
Украинские войска обстреляли центр Донецка
Снаряд попал в административное здание при обстреле центрального Ворошиловского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 17.09.2022
2022-09-17T12:09
2022-09-17T12:09
2022-09-17T14:25
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
алексей кулемзин (донецк)
вооруженные силы украины
украина
донбасс
донецкая народная республика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/11/1817531354_0:55:2960:1720_1920x0_80_0_0_407c53c6c534403efd2b3b72d6f5edaf.jpg
ДОНЕЦК, 17 сен - РИА Новости. Снаряд попал в административное здание при обстреле центрального Ворошиловского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр города Алексей Кулемзин."В результате обстрела Ворошиловского района произошло попадание снаряда в административное здание. Под обстрелами район площади Ленина", - написал Кулемзин в своем Telegram-канале.Ранее мэр сообщал, что в 11.38 начался обстрел Ворошиловского района.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецк (днр)
украина
донбасс
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/11/1817531354_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_eae57ea2146228f9d74ea2b1b747881e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецк (днр), алексей кулемзин (донецк), вооруженные силы украины, украина, донбасс, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк (ДНР), Алексей Кулемзин (Донецк), Вооруженные силы Украины, Украина, Донбасс, Донецкая Народная Республика
12:09 17.09.2022 (обновлено: 14:25 17.09.2022)
Украинские войска обстреляли центр Донецка
Мэр Кулемзин: украинский снаряд попал в административное здание в центре Донецка