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Украинские войска обстреляли центр Донецка - РИА Новости, 17.09.2022
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Украинские войска обстреляли центр Донецка
Украинские войска обстреляли центр Донецка - РИА Новости, 17.09.2022
Украинские войска обстреляли центр Донецка
Снаряд попал в административное здание при обстреле центрального Ворошиловского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 17.09.2022
2022-09-17T12:09
2022-09-17T14:25
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
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вооруженные силы украины
украина
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ДОНЕЦК, 17 сен - РИА Новости. Снаряд попал в административное здание при обстреле центрального Ворошиловского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр города Алексей Кулемзин."В результате обстрела Ворошиловского района произошло попадание снаряда в административное здание. Под обстрелами район площади Ленина", - написал Кулемзин в своем Telegram-канале.Ранее мэр сообщал, что в 11.38 начался обстрел Ворошиловского района.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецк (днр)
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в мире, донецк (днр), алексей кулемзин (донецк), вооруженные силы украины, украина, донбасс, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк (ДНР), Алексей Кулемзин (Донецк), Вооруженные силы Украины, Украина, Донбасс, Донецкая Народная Республика
12:09 17.09.2022 (обновлено: 14:25 17.09.2022)
 
Украинские войска обстреляли центр Донецка

Мэр Кулемзин: украинский снаряд попал в административное здание в центре Донецка

© РИА Новости / Перейти в медиабанкОбстрел центральной части города Донецка со стороны вооруженных сил Украины
Обстрел центральной части города Донецка со стороны вооруженных сил Украины - РИА Новости, 1920, 17.09.2022
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Обстрел центральной части города Донецка со стороны вооруженных сил Украины
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ДОНЕЦК, 17 сен - РИА Новости. Снаряд попал в административное здание при обстреле центрального Ворошиловского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
"В результате обстрела Ворошиловского района произошло попадание снаряда в административное здание. Под обстрелами район площади Ленина", - написал Кулемзин в своем Telegram-канале.
Ранее мэр сообщал, что в 11.38 начался обстрел Ворошиловского района.

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