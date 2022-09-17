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Украинские войска обстреляли центр Донецка

Украинские войска обстреляли центр Донецка - РИА Новости, 17.09.2022

Украинские войска обстреляли центр Донецка

Снаряд попал в административное здание при обстреле центрального Ворошиловского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 17.09.2022

2022-09-17T12:09

2022-09-17T12:09

2022-09-17T14:25

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ДОНЕЦК, 17 сен - РИА Новости. Снаряд попал в административное здание при обстреле центрального Ворошиловского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр города Алексей Кулемзин."В результате обстрела Ворошиловского района произошло попадание снаряда в административное здание. Под обстрелами район площади Ленина", - написал Кулемзин в своем Telegram-канале.Ранее мэр сообщал, что в 11.38 начался обстрел Ворошиловского района.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Ольга Фомченкова

в мире, донецк (днр), алексей кулемзин (донецк), вооруженные силы украины, украина, донбасс, донецкая народная республика