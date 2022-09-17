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Украинские войска за сутки выпустили 241 боеприпас по ДНР

Украинские войска за сутки выпустили 241 боеприпас по ДНР - РИА Новости, 17.09.2022

Украинские войска за сутки выпустили 241 боеприпас по ДНР

Украинские войска за прошедшие сутки выпустили 241 боеприпас по районам 11 населенных пунктов ДНР, сообщает Народная милиция республики. РИА Новости, 17.09.2022

2022-09-17T11:18

2022-09-17T11:18

2022-09-17T11:18

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вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 17 сен - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки выпустили 241 боеприпас по районам 11 населенных пунктов ДНР, сообщает Народная милиция республики."За прошедшие сутки, по информации представительства СЦКК в ДНР, противник выпустил 241 единицу боеприпасов из реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град", танков, ствольной артиллерии калибром 155, 152 и 122-мм, а также 120-мм миномётов. Огонь велся по районам одиннадцати населенных пунктов республики", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Ольга Фомченкова

в мире, донецкая народная республика, донбасс, ситуация в днр и лнр, вооруженные силы украины