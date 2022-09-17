https://ria.ru/20220917/dnr-1817603051.html
В ДНР при обстреле ВСУ пострадал ребенок
В ДНР при обстреле ВСУ пострадал ребенок - РИА Новости, 17.09.2022
В ДНР при обстреле ВСУ пострадал ребенок
Ребенок получил ранение при обстреле села Никольское со стороны украинских войск, сообщили в штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики. РИА Новости, 17.09.2022
2022-09-17T22:23
2022-09-17T22:23
2022-09-17T22:23
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 17 сен - РИА Новости. Ребенок получил ранение при обстреле села Никольское со стороны украинских войск, сообщили в штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики."Украинские боевики нанесли удар по селу Никольское. Ранена девочка 2014 года рождения", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.
https://ria.ru/20220917/kherson-1817602841.html
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в мире, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика
В ДНР при обстреле ВСУ пострадал ребенок
В ДНР ребенок пострадал при обстреле украинскими войсками села Никольское