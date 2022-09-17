https://ria.ru/20220917/dnr-1817603051.html

В ДНР при обстреле ВСУ пострадал ребенок

В ДНР при обстреле ВСУ пострадал ребенок - РИА Новости, 17.09.2022

В ДНР при обстреле ВСУ пострадал ребенок

Ребенок получил ранение при обстреле села Никольское со стороны украинских войск, сообщили в штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики. РИА Новости, 17.09.2022

2022-09-17T22:23

2022-09-17T22:23

2022-09-17T22:23

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 17 сен - РИА Новости. Ребенок получил ранение при обстреле села Никольское со стороны украинских войск, сообщили в штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики."Украинские боевики нанесли удар по селу Никольское. Ранена девочка 2014 года рождения", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.

https://ria.ru/20220917/kherson-1817602841.html

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в мире, донецкая народная республика