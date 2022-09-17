https://ria.ru/20220917/dnr-1817585278.html

Украинские войска обстреляли три района Донецка и Еленовку

Украинские войска обстреляли три района Донецка и Еленовку - РИА Новости, 17.09.2022

Украинские войска обстреляли три района Донецка и Еленовку

Украинские войска менее чем за два часа обстреляли три района Донецка и Еленовку, выпустив в сумме 20 снарядов, сообщает представительство Донецкой Народной... РИА Новости, 17.09.2022

2022-09-17T20:05

2022-09-17T20:05

2022-09-17T20:06

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

донецкая народная республика

украина

сцкк

нато

telegram (приложение)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/11/1817534237_0:64:3092:1803_1920x0_80_0_0_601723344d78387b9dddd1c2f9f0ac1a.jpg

ДОНЕЦК, 17 сен - РИА Новости. Украинские войска менее чем за два часа обстреляли три района Донецка и Еленовку, выпустив в сумме 20 снарядов, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 19.13 - н.п. Красногоровка - г. Донецк (Петровский р-н): выпущено 5 снарядов калибром 152 мм; 17.45 - н.п. Новомихайловка - н.п. Еленовка: выпущено 12 снарядов калибром 152 мм; 19.27 - н.п. Орловка - г. Донецк (Киевский, Куйбышевский р-ны): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале представительства.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.

https://ria.ru/20220917/donetsk-1817531013.html

донецк (днр)

донецкая народная республика

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, донецк (днр), донецкая народная республика, украина, сцкк, нато, telegram (приложение)