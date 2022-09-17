20:05 17.09.2022 (обновлено: 20:06 17.09.2022)
Украинские войска обстреляли три района Донецка и Еленовку
Представительство ДНР: ВСУ за два часа обстреляли Донецк и Еленовку, выпустив 20 снарядов
© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в медиабанкСгоревший автомобиль в результате обстрела центральной части города Донецка со стороны вооруженных сил Украины
Сгоревший автомобиль в результате обстрела центральной части города Донецка со стороны вооруженных сил Украины. Архивное фото
ДОНЕЦК, 17 сен - РИА Новости. Украинские войска менее чем за два часа обстреляли три района Донецка и Еленовку, выпустив в сумме 20 снарядов, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 19.13 - н.п. Красногоровка - г. Донецк (Петровский р-н): выпущено 5 снарядов калибром 152 мм; 17.45 - н.п. Новомихайловка - н.п. Еленовка: выпущено 12 снарядов калибром 152 мм; 19.27 - н.п. Орловка - г. Донецк (Киевский, Куйбышевский р-ны): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале представительства.
Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.