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Российские строители восстановили мост через реку Камышеватку в ДНР

Российские строители восстановили мост через реку Камышеватку в ДНР - РИА Новости, 17.09.2022

Российские строители восстановили мост через реку Камышеватку в ДНР

Председатель правительства Донецкой Народной Республики Виталий Хоценко заявил, что строители из России восстановили мост через реку Камышеватку. РИА Новости, 17.09.2022

2022-09-17T18:20

2022-09-17T18:20

2022-09-17T18:20

специальная военная операция на украине

виталий хоценко

донецкая народная республика

россия

украина

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 17 сен - РИА Новости. Председатель правительства Донецкой Народной Республики Виталий Хоценко заявил, что строители из России восстановили мост через реку Камышеватку."Ещё один мост, разрушенный боевыми действиями со стороны Украины, восстановили строители из России. Введен в эксплуатацию мост через реку Камышеватка. За три месяца строители демонтировали разрушенные конструкций моста, обустроили новые стойки опоры, соорудили опорные площадки, а также обустроили монолитные железобетонные участки, плиты, тротуар, мостовое полотно и смонтировали барьерное и перильное ограждения", - написал Хоценко в своем Telegram-канале.Он также поблагодарил "каждого строителя, который трудится, восстанавливая" ДНР.

донецкая народная республика

россия

украина

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виталий хоценко, донецкая народная республика, россия, украина, вооруженные силы украины