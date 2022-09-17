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В ДНР при обстреле ВСУ были ранены три мирных жителя

В ДНР при обстреле ВСУ были ранены три мирных жителя - РИА Новости, 17.09.2022

В ДНР при обстреле ВСУ были ранены три мирных жителя

Три мирных жителя пострадали в результате обстрела центрального Ворошиловского района Донецка со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны РИА Новости, 17.09.2022

2022-09-17T14:57

2022-09-17T14:57

2022-09-17T14:57

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

алексей кулемзин (донецк)

донецкая народная республика

украина

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 17 сен - РИА Новости. Три мирных жителя пострадали в результате обстрела центрального Ворошиловского района Донецка со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны ДНР.Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщал, что при обстрелах Ворошиловского района погибли четыре мирных жителя."По предварительной информации, при обстреле ВФУ (вооруженными формированиями Украины - ред.) центра Донецка погибли четыре мирных жителя, ещё трое получили ранения различной степени тяжести", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, ранее сообщало, что украинские войска в субботу несколько раз обстреляли Ворошиловский район Донецка снарядами калибром 155 миллиметров.

https://ria.ru/20220917/pokushenie-1817538136.html

донецк (днр)

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в мире, донецк (днр), алексей кулемзин (донецк), донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины