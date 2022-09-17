https://ria.ru/20220917/dnr-1817538393.html
В ДНР при обстреле ВСУ были ранены три мирных жителя
В ДНР при обстреле ВСУ были ранены три мирных жителя - РИА Новости, 17.09.2022
В ДНР при обстреле ВСУ были ранены три мирных жителя
Три мирных жителя пострадали в результате обстрела центрального Ворошиловского района Донецка со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны РИА Новости, 17.09.2022
2022-09-17T14:57
2022-09-17T14:57
2022-09-17T14:57
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
алексей кулемзин (донецк)
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152109/57/1521095776_0:0:1037:583_1920x0_80_0_0_ade4129496478a81a24388e186dec093.jpg
ДОНЕЦК, 17 сен - РИА Новости. Три мирных жителя пострадали в результате обстрела центрального Ворошиловского района Донецка со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны ДНР.Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщал, что при обстрелах Ворошиловского района погибли четыре мирных жителя."По предварительной информации, при обстреле ВФУ (вооруженными формированиями Украины - ред.) центра Донецка погибли четыре мирных жителя, ещё трое получили ранения различной степени тяжести", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, ранее сообщало, что украинские войска в субботу несколько раз обстреляли Ворошиловский район Донецка снарядами калибром 155 миллиметров.
https://ria.ru/20220917/pokushenie-1817538136.html
донецк (днр)
донецкая народная республика
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152109/57/1521095776_397:109:1036:588_1920x0_80_0_0_4a95fcb9b191bbd6bb749d18a484560a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецк (днр), алексей кулемзин (донецк), донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк (ДНР), Алексей Кулемзин (Донецк), Донецкая Народная Республика, Украина, Вооруженные силы Украины
В ДНР при обстреле ВСУ были ранены три мирных жителя
Три мирных жителя были ранены при обстреле центра Донецка украинскими войсками