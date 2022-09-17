https://ria.ru/20220917/belorussiya-1817573420.html

Лукашенко рассказал о попытках Запада свергнуть власть в Белоруссии

Лукашенко рассказал о попытках Запада свергнуть власть в Белоруссии - РИА Новости, 17.09.2022

Лукашенко рассказал о попытках Запада свергнуть власть в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в западных странах и на Украине формируются силовые структуры для свержения власти в республике. РИА Новости, 17.09.2022

2022-09-17T18:50

2022-09-17T18:50

2022-09-17T20:13

в мире

александр лукашенко

белоруссия

украина

польша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/17/1790181852_0:0:3256:1832_1920x0_80_0_0_ae2289f52e39034a2f45caf193862b7b.jpg

МИНСК, 17 сен – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в западных странах и на Украине формируются силовые структуры для свержения власти в республике."На территории этих государств, и особенно в Украине, нашли удобное место сегодня, формируются силовые подразделения для свержения власти в Беларуси и возвращении нас (Белоруссии – ред.) в 1939 год (имеется в виду нахождение западной Белоруссии в составе Польши -ред.)", - сказал Лукашенко, выступая на патриотическом форуме, посвящённом Дню народного единства.Лукашенко подчеркнул, что в 1945 году восточнославянские народы, отбросив старые обиды, освободили Польшу от германского фашизма, а Варшава теперь отвечает Белоруссии "идеологическими диверсиями", фейками, поддержкой оппозиции."Память о героях Великой Отечественной войны, сохранивших польскую нацию и государственность, спасших Прибалтику и цивилизованную Европу от коричневой чумы, сегодня там просто стирают из истории внуки и правнуки тех солдат вермахта и германских сателлитов. Вы посмотрите на нынешних политиков Европы и наших соседей: папа и дедушка служили в фашистских войсках. Вот они сегодня рвутся сюда: им нужен реванш", - заявил Лукашенко.По его словам, "развал Украины уже начался". "А польские, литовские и латышские политики, судя по всему, наивно рассчитывают выторговать себе будущее в новых геополитических реалиях. Они повторяют ошибку конца 30-х годов - начала 40-х прошлого века. Вы помните, как все лизали пятки фашистской Германии и Гитлеру? Особенно пресмыкалось руководство Польши. И к чему это привело? В первых числах сентября в течение двух недель Польша перестала существовать", - продолжил Лукашенко. Он высказал сожаление, что "соседи не выучили уроки истории". "Но главное - чтобы мы помнили свой исторический опыт, а внукам нашим не пришлось выстраивать национальную государственность заново", - сказал Лукашенко.Белоруссия во второй раз отмечает госпраздник День народного единства. В июне 2021 года президент Белоруссии подписал указ об учреждении государственного праздника Дня народного единства 17 сентября. Дата праздника связана с вхождением советских войск в 1939 году на территорию Западной Белоруссии, в тот момент находившейся в составе Польши в результате Рижского мирного договора, и объединением белорусской территории.

https://ria.ru/20220917/konflikt-1817574470.html

https://ria.ru/20220916/sholts-1817198508.html

белоруссия

украина

польша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, александр лукашенко, белоруссия, украина, польша