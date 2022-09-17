18:50 17.09.2022 (обновлено: 20:13 17.09.2022)
Лукашенко рассказал о попытках Запада свергнуть власть в Белоруссии
Лукашенко: на Западе и Украине формируются структуры для свержения власти в Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 17 сен – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в западных странах и на Украине формируются силовые структуры для свержения власти в республике.
"На территории этих государств, и особенно в Украине, нашли удобное место сегодня, формируются силовые подразделения для свержения власти в Беларуси и возвращении нас (Белоруссии – ред.) в 1939 год (имеется в виду нахождение западной Белоруссии в составе Польши -ред.)", - сказал Лукашенко, выступая на патриотическом форуме, посвящённом Дню народного единства.
Лукашенко подчеркнул, что в 1945 году восточнославянские народы, отбросив старые обиды, освободили Польшу от германского фашизма, а Варшава теперь отвечает Белоруссии "идеологическими диверсиями", фейками, поддержкой оппозиции.
"Память о героях Великой Отечественной войны, сохранивших польскую нацию и государственность, спасших Прибалтику и цивилизованную Европу от коричневой чумы, сегодня там просто стирают из истории внуки и правнуки тех солдат вермахта и германских сателлитов. Вы посмотрите на нынешних политиков Европы и наших соседей: папа и дедушка служили в фашистских войсках. Вот они сегодня рвутся сюда: им нужен реванш", - заявил Лукашенко.
По его словам, "развал Украины уже начался". "А польские, литовские и латышские политики, судя по всему, наивно рассчитывают выторговать себе будущее в новых геополитических реалиях. Они повторяют ошибку конца 30-х годов - начала 40-х прошлого века. Вы помните, как все лизали пятки фашистской Германии и Гитлеру? Особенно пресмыкалось руководство Польши. И к чему это привело? В первых числах сентября в течение двух недель Польша перестала существовать", - продолжил Лукашенко. Он высказал сожаление, что "соседи не выучили уроки истории". "Но главное - чтобы мы помнили свой исторический опыт, а внукам нашим не пришлось выстраивать национальную государственность заново", - сказал Лукашенко.
Белоруссия во второй раз отмечает госпраздник День народного единства. В июне 2021 года президент Белоруссии подписал указ об учреждении государственного праздника Дня народного единства 17 сентября. Дата праздника связана с вхождением советских войск в 1939 году на территорию Западной Белоруссии, в тот момент находившейся в составе Польши в результате Рижского мирного договора, и объединением белорусской территории.
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