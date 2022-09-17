https://ria.ru/20220917/azerbaydzhan-1817592092.html

Азербайджан сообщил о передаче Еревану 32 тел погибших военнослужащих

Азербайджан сообщил о передаче Еревану 32 тел погибших военнослужащих - РИА Новости, 17.09.2022

Азербайджан сообщил о передаче Еревану 32 тел погибших военнослужащих

Государственная комиссия Азербайджанской Республики по делам военнопленных сообщила о передаче армянской стороне тел 32 армянских военнослужащих. РИА Новости, 17.09.2022

2022-09-17T20:57

2022-09-17T20:57

2022-09-17T21:00

азербайджан

ереван

ситуация на армяно-азербайджанской границе

армения

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БАКУ, 17 сен – РИА Новости. Государственная комиссия Азербайджанской Республики по делам военнопленных сообщила о передаче армянской стороне тел 32 армянских военнослужащих."Трупы 32 армянских военнослужащих, обнаруженные на территориях, перешедших под наш контроль (Азербайджана – ред.) после боевых действий, были осмотрены совместно с сотрудниками Военной прокуратуры страны, которые не выявили на них каких-либо признаков насилия. 17 сентября эти трупы были переданы противоположной стороне (армянской – ред.). В настоящее время проводится экспертиза других тел армянских военнослужащих, в ближайшее время ожидается передача их противоположной стороне", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220917/karabakh-1817591443.html

азербайджан

ереван

армения

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азербайджан, ереван, ситуация на армяно-азербайджанской границе, армения