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Азербайджан сообщил о передаче Еревану 32 тел погибших военнослужащих - РИА Новости, 17.09.2022
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Азербайджан сообщил о передаче Еревану 32 тел погибших военнослужащих
Азербайджан сообщил о передаче Еревану 32 тел погибших военнослужащих - РИА Новости, 17.09.2022
Азербайджан сообщил о передаче Еревану 32 тел погибших военнослужащих
Государственная комиссия Азербайджанской Республики по делам военнопленных сообщила о передаче армянской стороне тел 32 армянских военнослужащих. РИА Новости, 17.09.2022
2022-09-17T20:57
2022-09-17T21:00
азербайджан
ереван
ситуация на армяно-азербайджанской границе
армения
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БАКУ, 17 сен – РИА Новости. Государственная комиссия Азербайджанской Республики по делам военнопленных сообщила о передаче армянской стороне тел 32 армянских военнослужащих."Трупы 32 армянских военнослужащих, обнаруженные на территориях, перешедших под наш контроль (Азербайджана – ред.) после боевых действий, были осмотрены совместно с сотрудниками Военной прокуратуры страны, которые не выявили на них каких-либо признаков насилия. 17 сентября эти трупы были переданы противоположной стороне (армянской – ред.). В настоящее время проводится экспертиза других тел армянских военнослужащих, в ближайшее время ожидается передача их противоположной стороне", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220917/karabakh-1817591443.html
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азербайджан, ереван, ситуация на армяно-азербайджанской границе, армения
Азербайджан, Ереван, Ситуация на армяно-азербайджанской границе, Армения
20:57 17.09.2022 (обновлено: 21:00 17.09.2022)
 
Азербайджан сообщил о передаче Еревану 32 тел погибших военнослужащих

Госкомиссия Азербайджана сообщила о передаче Еревану тел 32 погибших военнослужащих

© Фото : Аппарат Президента Республики АрменияАрмянские военнослужащие на границе с Азербайджаном
Армянские военнослужащие на границе с Азербайджаном - РИА Новости, 1920, 17.09.2022
© Фото : Аппарат Президента Республики Армения
Армянские военнослужащие на границе с Азербайджаном. Архивное фото
Читать ria.ru в
БАКУ, 17 сен – РИА Новости. Государственная комиссия Азербайджанской Республики по делам военнопленных сообщила о передаче армянской стороне тел 32 армянских военнослужащих.
"Трупы 32 армянских военнослужащих, обнаруженные на территориях, перешедших под наш контроль (Азербайджана – ред.) после боевых действий, были осмотрены совместно с сотрудниками Военной прокуратуры страны, которые не выявили на них каких-либо признаков насилия. 17 сентября эти трупы были переданы противоположной стороне (армянской – ред.). В настоящее время проводится экспертиза других тел армянских военнослужащих, в ближайшее время ожидается передача их противоположной стороне", - говорится в сообщении.
Российско-турецкий центр контроля за соблюдением перемирия в Карабахе - РИА Новости, 1920, 17.09.2022
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АзербайджанЕреванСитуация на армяно-азербайджанской границеАрмения
 
 
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