https://ria.ru/20220917/azerbaydzhan-1817533345.html

В Азербайджане заявили о ранении 282 военных в боях на границе с Арменией

В Азербайджане заявили о ранении 282 военных в боях на границе с Арменией - РИА Новости, 17.09.2022

В Азербайджане заявили о ранении 282 военных в боях на границе с Арменией

Министерство обороны Азербайджана сообщило о 282 раненых азербайджанских военнослужащих в результате эскалации на границе с Арменией 12-14 сентября. РИА Новости, 17.09.2022

2022-09-17T14:21

2022-09-17T14:21

2022-09-17T14:22

в мире

азербайджан

армения

ситуация на армяно-азербайджанской границе

минобороны азербайджана

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БАКУ, 17 сен – РИА Новости. Министерство обороны Азербайджана сообщило о 282 раненых азербайджанских военнослужащих в результате эскалации на границе с Арменией 12-14 сентября."12-14 сентября 2022 года 282 военнослужащих ВС Азербайджана были ранены, а также получили различной степени телесные повреждения при предотвращении широкомасштабной диверсии со стороны вооруженных сил Армении. Из 282 раненых военнослужащих в ряды армии после оказания первой медицинской помощи вернулись 43 человека, 115 человек находятся в удовлетворительном состоянии, 103 человека - в состоянии средней тяжести, 21 человек - в тяжелом состоянии. При этом в результате провокации армянских вооруженных сил со стороны Азербайджана пострадали 2 мирных жителя. Один из пострадавших мирных жителей после оказания первой помощи выписан домой, состояние другого оценивается как средней тяжести", - говорится в сообщении.В ночь на вторник на армяно-азербайджанской границе вспыхнули боевые действия, стороны обвиняют друг друга в начале обострения. В Ереване заявили, что азербайджанские военные обстреляли территорию Армении с применением артиллерии и беспилотников. Обстрелу подверглись районы на границе - Гегаркуникская, Вайоцдзорская, Сюникская (связывает Армению с Ираном) области. К Карабаху эти территории отношения не имеют. В Баку заявили, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, произошло боестолкновение. МИД Азербайджана обвинил Армению в намерении сорвать мирный процесс. Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных.К утру стороны договорились о прекращении огня. Как заявил РИА Новости глава международного комитета СФ РФ Григорий Карасин, перемирия на границе Армении и Азербайджана удалось добиться благодаря усилиям России - в том числе после разговора президента РФ Владимира Путина и премьера Армении Никола Пашиняна и работы российского МИД. По словам сенатора, предстоит большая работа, поскольку Ереван обратился в ОДКБ.Как ранее сообщил пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов, 13 сентября состоялось экстренное заседание постоянного совета ОДКБ, который выразил крайнюю озабоченность ситуацией на границе Армении и Азербайджана и рассмотрел предложения по задействованию механизмов ОДКБ по урегулированию. Совет коллективной безопасности ОДКБ во вторник достиг договоренности направить в Армению миссию организации во главе с генсеком организации Станиславом Засем.

https://ria.ru/20220917/armeniya-1817532525.html

https://ria.ru/20220914/politika-1816577199.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, азербайджан, армения, ситуация на армяно-азербайджанской границе, минобороны азербайджана