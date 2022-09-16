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Россия хочет, чтобы зерно дошло до беднейших стран, заявил Путин - РИА Новости, 16.09.2022
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Россия хочет, чтобы зерно дошло до беднейших стран, заявил Путин
Россия хочет, чтобы зерно дошло до беднейших стран, заявил Путин - РИА Новости, 16.09.2022
Россия хочет, чтобы зерно дошло до беднейших стран, заявил Путин
Россия продаст свое зерно, несмотря на ограничения, но хочет, чтобы оно дошло до беднейших стран, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T19:09
2022-09-16T19:09
экономика
цены на нефть
россия
владимир путин
стамбул
украина
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САМАРКАНД, 16 сен - РИА Новости. Россия продаст свое зерно, несмотря на ограничения, но хочет, чтобы оно дошло до беднейших стран, заявил президент РФ Владимир Путин.Он назвал уродливым решение Евросоюза снять ограничения на поставки российских зерна и удобрений только для европейских стран."Мы то продадим, мы продадим его. И продадим свой товар. Но если вот так будем продавать, то до беднейших стран не дойдет, вот в чем все дело", - сказал Путин журналистам.В Стамбуле 22 июля были подписаны два взаимосвязанных документа по решению проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Документы представляют собой единый пакет. Первый - меморандум - предполагает обязательства ООН снять различные ограничения на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Второй определяет алгоритм вывоза украинской сельхозпродукции из черноморских портов, подконтрольных Украине. Однако, как указывает Москва, в части экспорта из РФ сделка пока не работает.
https://ria.ru/20220916/zerno-1817220156.html
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экономика, цены на нефть, россия, владимир путин, стамбул, украина, оон
Экономика, Цены на нефть, Россия, Владимир Путин, Стамбул, Украина, ООН
19:09 16.09.2022
 
Россия хочет, чтобы зерно дошло до беднейших стран, заявил Путин

Путин: Россия продаст свое зерно, но хочет, чтобы оно дошло до беднейших стран

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкКомбайны во время уборки урожая пшеницы
Комбайны во время уборки урожая пшеницы - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Комбайны во время уборки урожая пшеницы. Архивное фото
Читать ria.ru в
САМАРКАНД, 16 сен - РИА Новости. Россия продаст свое зерно, несмотря на ограничения, но хочет, чтобы оно дошло до беднейших стран, заявил президент РФ Владимир Путин.
Он назвал уродливым решение Евросоюза снять ограничения на поставки российских зерна и удобрений только для европейских стран.
"Мы то продадим, мы продадим его. И продадим свой товар. Но если вот так будем продавать, то до беднейших стран не дойдет, вот в чем все дело", - сказал Путин журналистам.
В Стамбуле 22 июля были подписаны два взаимосвязанных документа по решению проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Документы представляют собой единый пакет. Первый - меморандум - предполагает обязательства ООН снять различные ограничения на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Второй определяет алгоритм вывоза украинской сельхозпродукции из черноморских портов, подконтрольных Украине. Однако, как указывает Москва, в части экспорта из РФ сделка пока не работает.
Зерно - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
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ЭкономикаЦены на нефтьРоссияВладимир ПутинСтамбулУкраинаООН
 
 
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