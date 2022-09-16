https://ria.ru/20220916/zerno-1817416049.html

Россия хочет, чтобы зерно дошло до беднейших стран, заявил Путин

Россия хочет, чтобы зерно дошло до беднейших стран, заявил Путин - РИА Новости, 16.09.2022

Россия хочет, чтобы зерно дошло до беднейших стран, заявил Путин

Россия продаст свое зерно, несмотря на ограничения, но хочет, чтобы оно дошло до беднейших стран, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 16.09.2022

2022-09-16T19:09

2022-09-16T19:09

2022-09-16T19:09

экономика

цены на нефть

россия

владимир путин

стамбул

украина

оон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0f/1817062924_144:482:2928:2048_1920x0_80_0_0_7f2f32ff67c3c5c4902f9a1b0e173bc3.jpg

САМАРКАНД, 16 сен - РИА Новости. Россия продаст свое зерно, несмотря на ограничения, но хочет, чтобы оно дошло до беднейших стран, заявил президент РФ Владимир Путин.Он назвал уродливым решение Евросоюза снять ограничения на поставки российских зерна и удобрений только для европейских стран."Мы то продадим, мы продадим его. И продадим свой товар. Но если вот так будем продавать, то до беднейших стран не дойдет, вот в чем все дело", - сказал Путин журналистам.В Стамбуле 22 июля были подписаны два взаимосвязанных документа по решению проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Документы представляют собой единый пакет. Первый - меморандум - предполагает обязательства ООН снять различные ограничения на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Второй определяет алгоритм вывоза украинской сельхозпродукции из черноморских портов, подконтрольных Украине. Однако, как указывает Москва, в части экспорта из РФ сделка пока не работает.

https://ria.ru/20220916/zerno-1817220156.html

россия

стамбул

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, цены на нефть, россия, владимир путин, стамбул, украина, оон