https://ria.ru/20220916/zelenskiy-1817412243.html
Зеленский не примет очного участия в Генассамблее ООН
Зеленский не примет очного участия в Генассамблее ООН - РИА Новости, 16.09.2022
Зеленский не примет очного участия в Генассамблее ООН
Владимир Зеленский не сможет принять очное участие в неделе высокого уровня сессии Генассамблеи ООН, заявил постпред Украины при ООН Сергей Кислица. Неделя... РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T18:56
2022-09-16T18:56
2022-09-16T18:56
специальная военная операция на украине
в мире
владимир зеленский
сергей кислица
украина
оон
генеральная ассамблея оон
ситуация в днр и лнр
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ООН, 16 сен – РИА Новости. Владимир Зеленский не сможет принять очное участие в неделе высокого уровня сессии Генассамблеи ООН, заявил постпред Украины при ООН Сергей Кислица. Неделя высокого уровня сессии Генассамблеи ООН пройдет 20-26 сентября в Нью-Йорке."Война со стороны России не позволяет нашему президенту очно участвовать (в неделе высокого уровня – ред.)", - сказал Кислица.Ранее Киев предложил Генеральной Ассамблее ООН принять решение, позволяющее Зеленскому обратиться к Генассамблее в форме записанного видеообращения. В документе говорится, что Генассамблея "отмечает с обеспокоенностью ситуации", когда лидеры стран не могут лично участвовать в ее заседаниях "по не зависящим от них причинам из-за продолжающегося иностранного вторжения, агрессии или военных действий, которые не позволяют безопасно выехать и вернуться в страну".Как отмечается в тексте проекта решения, копия которого есть в распоряжении РИА Новости, Генассамблея постановляет, не создавая прецедента для будущих недель высокого уровня, "что каждое государство-член, государство-наблюдатель и Европейский союз могут представить предзаписанное заявление своего главы, вице-президента, наследного принца или принцессы, главы правительства, министра или заместителя министра, которое будет проиграно в зале Генеральной Ассамблеи во время общих прений Ассамблеи на ее 77-й сессии после вводного слова представителя страны, физически присутствующего в зале Ассамблеи".
https://ria.ru/20220914/zelenskiy-1816854058.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир зеленский, сергей кислица, украина, оон, генеральная ассамблея оон, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Зеленский, Сергей Кислица, Украина, ООН, Генеральная Ассамблея ООН, Ситуация в ДНР и ЛНР
Зеленский не примет очного участия в Генассамблее ООН
Постпред Украины Кислица заявил, что Зеленский не примет очного участия в Генассамблее ООН
ООН, 16 сен – РИА Новости. Владимир Зеленский не сможет принять очное участие в неделе высокого уровня сессии Генассамблеи ООН, заявил постпред Украины при ООН Сергей Кислица. Неделя высокого уровня сессии Генассамблеи ООН пройдет 20-26 сентября в Нью-Йорке.
"Война со стороны России не позволяет нашему президенту очно участвовать (в неделе высокого уровня – ред.)", - сказал Кислица.
Ранее Киев предложил Генеральной Ассамблее ООН принять решение, позволяющее Зеленскому обратиться к Генассамблее в форме записанного видеообращения. В документе говорится, что Генассамблея "отмечает с обеспокоенностью ситуации", когда лидеры стран не могут лично участвовать в ее заседаниях "по не зависящим от них причинам из-за продолжающегося иностранного вторжения, агрессии или военных действий, которые не позволяют безопасно выехать и вернуться в страну".
Как отмечается в тексте проекта решения, копия которого есть в распоряжении РИА Новости, Генассамблея постановляет, не создавая прецедента для будущих недель высокого уровня, "что каждое государство-член, государство-наблюдатель и Европейский союз могут представить предзаписанное заявление своего главы, вице-президента, наследного принца или принцессы, главы правительства, министра или заместителя министра, которое будет проиграно в зале Генеральной Ассамблеи во время общих прений Ассамблеи на ее 77-й сессии после вводного слова представителя страны, физически присутствующего в зале Ассамблеи".