https://ria.ru/20220916/zelenskiy-1817412243.html

Зеленский не примет очного участия в Генассамблее ООН

Зеленский не примет очного участия в Генассамблее ООН - РИА Новости, 16.09.2022

Зеленский не примет очного участия в Генассамблее ООН

Владимир Зеленский не сможет принять очное участие в неделе высокого уровня сессии Генассамблеи ООН, заявил постпред Украины при ООН Сергей Кислица. Неделя... РИА Новости, 16.09.2022

2022-09-16T18:56

2022-09-16T18:56

2022-09-16T18:56

специальная военная операция на украине

в мире

владимир зеленский

сергей кислица

украина

оон

генеральная ассамблея оон

ситуация в днр и лнр

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ООН, 16 сен – РИА Новости. Владимир Зеленский не сможет принять очное участие в неделе высокого уровня сессии Генассамблеи ООН, заявил постпред Украины при ООН Сергей Кислица. Неделя высокого уровня сессии Генассамблеи ООН пройдет 20-26 сентября в Нью-Йорке."Война со стороны России не позволяет нашему президенту очно участвовать (в неделе высокого уровня – ред.)", - сказал Кислица.Ранее Киев предложил Генеральной Ассамблее ООН принять решение, позволяющее Зеленскому обратиться к Генассамблее в форме записанного видеообращения. В документе говорится, что Генассамблея "отмечает с обеспокоенностью ситуации", когда лидеры стран не могут лично участвовать в ее заседаниях "по не зависящим от них причинам из-за продолжающегося иностранного вторжения, агрессии или военных действий, которые не позволяют безопасно выехать и вернуться в страну".Как отмечается в тексте проекта решения, копия которого есть в распоряжении РИА Новости, Генассамблея постановляет, не создавая прецедента для будущих недель высокого уровня, "что каждое государство-член, государство-наблюдатель и Европейский союз могут представить предзаписанное заявление своего главы, вице-президента, наследного принца или принцессы, главы правительства, министра или заместителя министра, которое будет проиграно в зале Генеральной Ассамблеи во время общих прений Ассамблеи на ее 77-й сессии после вводного слова представителя страны, физически присутствующего в зале Ассамблеи".

https://ria.ru/20220914/zelenskiy-1816854058.html

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Кирилл Волков

в мире, владимир зеленский, сергей кислица, украина, оон, генеральная ассамблея оон, ситуация в днр и лнр