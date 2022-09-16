https://ria.ru/20220916/zaes-1817335593.html
Постпред России при МАГАТЭ заявил, что на ЗАЭС нечего демилитаризовывать
Постпред России при МАГАТЭ заявил, что на ЗАЭС нечего демилитаризовывать - РИА Новости, 16.09.2022
Постпред России при МАГАТЭ заявил, что на ЗАЭС нечего демилитаризовывать
Призыв о демилитаризации Запорожской АЭС нереалистичен, он ложный, демилитаризовывать там нечего, заявил в пятницу постпред РФ при МАГАТЭ Михаил Ульянов. РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T16:47
2022-09-16T16:47
2022-09-16T16:53
специальная военная операция на украине
россия
магатэ
михаил ульянов (дипломат)
запорожская аэс
в мире
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Призыв о демилитаризации Запорожской АЭС нереалистичен, он ложный, демилитаризовывать там нечего, заявил в пятницу постпред РФ при МАГАТЭ Михаил Ульянов."Этот призыв совершенно нереалистичен, потому что демилитаризовывывать там нечего. Там нет тяжелой военной техники, там нет армейских подразделений, кроме войск РХБЗ, которые не являются боевыми, а занимаются замерами уровней радиации, и в случае аварии будут предпринимать энергичные шаги, чтобы максимально нейтрализовать последствия, если такая авария произойдет", - сказал Ульянов."Что, собственно, демилитаризовать? Охрану, Росгвардию? Но станция не может оставаться без охраны, так не бывает, во всем мире такая охрана есть, и, естественно, выводить охранные подразделения мы не собираемся. То есть, сам тезис, он ложный, никакой милитаризации станции нет, это все из серии фейков... о том, что РФ, якобы, создала на ЗАЭС военную базу", - отметил Ульянов в эфире телеканала "Россия 24".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, магатэ, михаил ульянов (дипломат), запорожская аэс, в мире, украина, ситуация в днр и лнр
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16:47 16.09.2022 (обновлено: 16:53 16.09.2022)
Постпред России при МАГАТЭ заявил, что на ЗАЭС нечего демилитаризовывать
Постпред России при МАГАТЭ Ульянов назвал приказ о демилитаризации ЗАЭС нереалистичным