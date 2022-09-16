Рейтинг@Mail.ru
Постпред России при МАГАТЭ заявил, что на ЗАЭС нечего демилитаризовывать - РИА Новости, 16.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220916/zaes-1817335593.html
Постпред России при МАГАТЭ заявил, что на ЗАЭС нечего демилитаризовывать
Постпред России при МАГАТЭ заявил, что на ЗАЭС нечего демилитаризовывать - РИА Новости, 16.09.2022
Постпред России при МАГАТЭ заявил, что на ЗАЭС нечего демилитаризовывать
Призыв о демилитаризации Запорожской АЭС нереалистичен, он ложный, демилитаризовывать там нечего, заявил в пятницу постпред РФ при МАГАТЭ Михаил Ульянов. РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T16:47
2022-09-16T16:53
специальная военная операция на украине
россия
магатэ
михаил ульянов (дипломат)
запорожская аэс
в мире
украина
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/01/1813831682_0:0:3150:1772_1920x0_80_0_0_ed140cf2fce61f5877b30214bf7f2493.jpg
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Призыв о демилитаризации Запорожской АЭС нереалистичен, он ложный, демилитаризовывать там нечего, заявил в пятницу постпред РФ при МАГАТЭ Михаил Ульянов."Этот призыв совершенно нереалистичен, потому что демилитаризовывывать там нечего. Там нет тяжелой военной техники, там нет армейских подразделений, кроме войск РХБЗ, которые не являются боевыми, а занимаются замерами уровней радиации, и в случае аварии будут предпринимать энергичные шаги, чтобы максимально нейтрализовать последствия, если такая авария произойдет", - сказал Ульянов."Что, собственно, демилитаризовать? Охрану, Росгвардию? Но станция не может оставаться без охраны, так не бывает, во всем мире такая охрана есть, и, естественно, выводить охранные подразделения мы не собираемся. То есть, сам тезис, он ложный, никакой милитаризации станции нет, это все из серии фейков... о том, что РФ, якобы, создала на ЗАЭС военную базу", - отметил Ульянов в эфире телеканала "Россия 24".
https://ria.ru/20220916/zaes-1817144148.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/01/1813831682_70:0:2801:2048_1920x0_80_0_0_e0477c1bc547a9c099c844b3e8582270.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, магатэ, михаил ульянов (дипломат), запорожская аэс, в мире, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Россия, МАГАТЭ, Михаил Ульянов (дипломат), Запорожская АЭС, В мире, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
16:47 16.09.2022 (обновлено: 16:53 16.09.2022)
 
Постпред России при МАГАТЭ заявил, что на ЗАЭС нечего демилитаризовывать

Постпред России при МАГАТЭ Ульянов назвал приказ о демилитаризации ЗАЭС нереалистичным

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкГлавное административное здание Запорожской атомной электростанции
Главное административное здание Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Главное административное здание Запорожской атомной электростанции. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Призыв о демилитаризации Запорожской АЭС нереалистичен, он ложный, демилитаризовывать там нечего, заявил в пятницу постпред РФ при МАГАТЭ Михаил Ульянов.
"Этот призыв совершенно нереалистичен, потому что демилитаризовывывать там нечего. Там нет тяжелой военной техники, там нет армейских подразделений, кроме войск РХБЗ, которые не являются боевыми, а занимаются замерами уровней радиации, и в случае аварии будут предпринимать энергичные шаги, чтобы максимально нейтрализовать последствия, если такая авария произойдет", - сказал Ульянов.
"Что, собственно, демилитаризовать? Охрану, Росгвардию? Но станция не может оставаться без охраны, так не бывает, во всем мире такая охрана есть, и, естественно, выводить охранные подразделения мы не собираемся. То есть, сам тезис, он ложный, никакой милитаризации станции нет, это все из серии фейков... о том, что РФ, якобы, создала на ЗАЭС военную базу", - отметил Ульянов в эфире телеканала "Россия 24".
Делегаты МАГАТЭ на территории Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
Вчера, 01:08
В Запорожской области заявили о разочаровании резолюцией МАГАТЭ
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияМАГАТЭМихаил Ульянов (дипломат)Запорожская АЭСВ миреУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала