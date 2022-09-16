https://ria.ru/20220916/zabluzhdenie-1817387573.html

В Китае назвали главное заблуждение Запада о России

В Китае назвали главное заблуждение Запада о России - РИА Новости, 16.09.2022

В Китае назвали главное заблуждение Запада о России

США заблуждаются, полагая, что сближение России и Китая направлено против Вашингтона, — на самом деле, Москва и Пекин выступают против однополярного мира, пишет РИА Новости, 16.09.2022

2022-09-16T18:12

2022-09-16T18:12

2022-09-16T23:28

в мире

си цзиньпин

москва

владимир путин

китай

россия

оон

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МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. США заблуждаются, полагая, что сближение России и Китая направлено против Вашингтона, — на самом деле, Москва и Пекин выступают против однополярного мира, пишет Global Times.Несмотря на попытки Запада внести разногласия между двумя странами, Китай и Россия продолжают строить партнерские отношения и пытаются избежать потенциальных кризисов, именно в этом заключается значение встречи Владимира Путина и Си Цзиньпина, говорится в статье. При этом Москва и Пекин выбрали путь создания партнерств вместо союзов."Благодаря этому решению двух стран мир и сотрудничество стали сильным механизмом влияния, имеющим глобальное значение", — отмечает издание.Global Times назвало возникновение российско-украинского конфликта следствием провала западного военно-политического блока, а попытки США и их союзников расширить свое влияние в Азиатском регионе — самой разрушительной силой в международной системе, в основе которой стоит ООН.Пятнадцатого сентября в Самарканде прошел саммит Шанхайской организации сотрудничества, на котором Путин и Си Цзиньпин обменялись мнениями по китайско-российским отношениям, международным и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес. Также во время саммита Путин раскритиковал попытки Запада создать абсолютно неприемлемый для подавляющего большинства государств на планете однополярный мир. Лидер КНР заявил, что Пекин вместе с Москвой готов показать пример ответственной мировой державы и вывести мир на траекторию устойчивого и позитивного развития.

https://ria.ru/20220916/razrushenie-1817063945.html

https://ria.ru/20220916/germaniya-1817340582.html

москва

китай

россия

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, си цзиньпин, москва, владимир путин, китай, россия, оон