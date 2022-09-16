18:12 16.09.2022 (обновлено: 23:28 16.09.2022)
В Китае назвали главное заблуждение Запада о России
Global Times: Россия и Китай строят партнерство вместо антиамериканского альянса
Москва. Архивное фото
МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. США заблуждаются, полагая, что сближение России и Китая направлено против Вашингтона, — на самом деле, Москва и Пекин выступают против однополярного мира, пишет Global Times.
Несмотря на попытки Запада внести разногласия между двумя странами, Китай и Россия продолжают строить партнерские отношения и пытаются избежать потенциальных кризисов, именно в этом заключается значение встречи Владимира Путина и Си Цзиньпина, говорится в статье. При этом Москва и Пекин выбрали путь создания партнерств вместо союзов.
Вчера, 08:00В США обнародован план разрушения России
"Благодаря этому решению двух стран мир и сотрудничество стали сильным механизмом влияния, имеющим глобальное значение", — отмечает издание.
Global Times назвало возникновение российско-украинского конфликта следствием провала западного военно-политического блока, а попытки США и их союзников расширить свое влияние в Азиатском регионе — самой разрушительной силой в международной системе, в основе которой стоит ООН.
Пятнадцатого сентября в Самарканде прошел саммит Шанхайской организации сотрудничества, на котором Путин и Си Цзиньпин обменялись мнениями по китайско-российским отношениям, международным и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес. Также во время саммита Путин раскритиковал попытки Запада создать абсолютно неприемлемый для подавляющего большинства государств на планете однополярный мир. Лидер КНР заявил, что Пекин вместе с Москвой готов показать пример ответственной мировой державы и вывести мир на траекторию устойчивого и позитивного развития.