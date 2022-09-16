https://ria.ru/20220916/yakutiya-1817249315.html

В Якутии отменили особый противопожарный режим

В Якутии отменили особый противопожарный режим - РИА Новости, 16.09.2022

В Якутии отменили особый противопожарный режим

Особый противопожарный режим, установленный в Якутии 10 июня, отменен, сообщает пресс-служба главы и правительства республики. РИА Новости, 16.09.2022

2022-09-16T13:51

2022-09-16T13:51

2022-09-16T13:51

республика саха (якутия)

айсен николаев

россия

общество

республика саха (якутия)

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ЯКУТСК, 16 сен – РИА Новости. Особый противопожарный режим, установленный в Якутии 10 июня, отменен, сообщает пресс-служба главы и правительства республики."Распоряжением главы республики Айсена Николаева на всей территории Якутии отменен особый противопожарный режим, который был установлен 10 июня текущего года. Основанием для такого решения послужило понижение класса пожарной опасности в лесах по условиям погоды и отсутствие зарегистрированных лесных пожаров", - заявили в пресс-службе.Ранее сообщалось о том, что в пожароопасный сезон этого года площадь лесных пожаров в Якутии сократилась в 13 раз по сравнению с прошлым годом (2021 год – 7,6 миллионов гектаров, 2022 год – 600 тысяч гектаров). По мнению главы региона, таких результатов республика смогла достигнуть благодаря увеличению федерального финансирования в 5,5 раза и региональному - в 2,4 раза.Пожароопасный сезон в Якутии официально завершился 12 сентября. Последние лесные пожары были зарегистрированы в республике в конце августа.

https://ria.ru/20220913/yakutiya-1816424050.html

https://ria.ru/20220915/gaz-1816908599.html

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Владимир Лаврентьев

айсен николаев, россия, общество, республика саха (якутия)