https://ria.ru/20220916/yakutiya-1817249315.html
В Якутии отменили особый противопожарный режим
В Якутии отменили особый противопожарный режим - РИА Новости, 16.09.2022
В Якутии отменили особый противопожарный режим
Особый противопожарный режим, установленный в Якутии 10 июня, отменен, сообщает пресс-служба главы и правительства республики. РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T13:51
2022-09-16T13:51
2022-09-16T13:51
республика саха (якутия)
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ЯКУТСК, 16 сен – РИА Новости. Особый противопожарный режим, установленный в Якутии 10 июня, отменен, сообщает пресс-служба главы и правительства республики."Распоряжением главы республики Айсена Николаева на всей территории Якутии отменен особый противопожарный режим, который был установлен 10 июня текущего года. Основанием для такого решения послужило понижение класса пожарной опасности в лесах по условиям погоды и отсутствие зарегистрированных лесных пожаров", - заявили в пресс-службе.Ранее сообщалось о том, что в пожароопасный сезон этого года площадь лесных пожаров в Якутии сократилась в 13 раз по сравнению с прошлым годом (2021 год – 7,6 миллионов гектаров, 2022 год – 600 тысяч гектаров). По мнению главы региона, таких результатов республика смогла достигнуть благодаря увеличению федерального финансирования в 5,5 раза и региональному - в 2,4 раза.Пожароопасный сезон в Якутии официально завершился 12 сентября. Последние лесные пожары были зарегистрированы в республике в конце августа.
https://ria.ru/20220913/yakutiya-1816424050.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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айсен николаев, россия, общество, республика саха (якутия)
Республика Саха (Якутия), Айсен Николаев, Россия, Общество, Республика Саха (Якутия)
В Якутии отменили особый противопожарный режим
В Якутии отменили особый противопожарный режим, установленный 10 июня