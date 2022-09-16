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В Якутии отменили особый противопожарный режим - РИА Новости, 16.09.2022
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Республика Саха (Якутия)
https://ria.ru/20220916/yakutiya-1817249315.html
В Якутии отменили особый противопожарный режим
В Якутии отменили особый противопожарный режим - РИА Новости, 16.09.2022
В Якутии отменили особый противопожарный режим
Особый противопожарный режим, установленный в Якутии 10 июня, отменен, сообщает пресс-служба главы и правительства республики. РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T13:51
2022-09-16T13:51
республика саха (якутия)
айсен николаев
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общество
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ЯКУТСК, 16 сен – РИА Новости. Особый противопожарный режим, установленный в Якутии 10 июня, отменен, сообщает пресс-служба главы и правительства республики."Распоряжением главы республики Айсена Николаева на всей территории Якутии отменен особый противопожарный режим, который был установлен 10 июня текущего года. Основанием для такого решения послужило понижение класса пожарной опасности в лесах по условиям погоды и отсутствие зарегистрированных лесных пожаров", - заявили в пресс-службе.Ранее сообщалось о том, что в пожароопасный сезон этого года площадь лесных пожаров в Якутии сократилась в 13 раз по сравнению с прошлым годом (2021 год – 7,6 миллионов гектаров, 2022 год – 600 тысяч гектаров). По мнению главы региона, таких результатов республика смогла достигнуть благодаря увеличению федерального финансирования в 5,5 раза и региональному - в 2,4 раза.Пожароопасный сезон в Якутии официально завершился 12 сентября. Последние лесные пожары были зарегистрированы в республике в конце августа.
https://ria.ru/20220913/yakutiya-1816424050.html
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айсен николаев, россия, общество, республика саха (якутия)
Республика Саха (Якутия), Айсен Николаев, Россия, Общество, Республика Саха (Якутия)
13:51 16.09.2022
 
В Якутии отменили особый противопожарный режим

В Якутии отменили особый противопожарный режим, установленный 10 июня

© РИА Новости / Прокуратура Республики Саха (Якутия) / Перейти в медиабанкАвтомобиль противопожарной службы МЧС России в Якутии
Автомобиль противопожарной службы МЧС России в Якутии - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
© РИА Новости / Прокуратура Республики Саха (Якутия)
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Автомобиль противопожарной службы МЧС России в Якутии. Архивное фото
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ЯКУТСК, 16 сен – РИА Новости. Особый противопожарный режим, установленный в Якутии 10 июня, отменен, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.
"Распоряжением главы республики Айсена Николаева на всей территории Якутии отменен особый противопожарный режим, который был установлен 10 июня текущего года. Основанием для такого решения послужило понижение класса пожарной опасности в лесах по условиям погоды и отсутствие зарегистрированных лесных пожаров", - заявили в пресс-службе.
Ранее сообщалось о том, что в пожароопасный сезон этого года площадь лесных пожаров в Якутии сократилась в 13 раз по сравнению с прошлым годом (2021 год – 7,6 миллионов гектаров, 2022 год – 600 тысяч гектаров). По мнению главы региона, таких результатов республика смогла достигнуть благодаря увеличению федерального финансирования в 5,5 раза и региональному - в 2,4 раза.
Пожароопасный сезон в Якутии официально завершился 12 сентября. Последние лесные пожары были зарегистрированы в республике в конце августа.

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