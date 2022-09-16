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В Москве покажут свидетельства пропаганды нацизма киевским режимом - РИА Новости, 16.09.2022
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В Москве покажут свидетельства пропаганды нацизма киевским режимом
В Москве покажут свидетельства пропаганды нацизма киевским режимом - РИА Новости, 16.09.2022
В Москве покажут свидетельства пропаганды нацизма киевским режимом
"Молодая Гвардия Единой России" и "Волонтерская Рота" открыли в Москве экспозицию "Реальность Донбасса", где представлены привезенные из Мариуполя и других... РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T17:29
2022-09-16T17:29
москва
молодая гвардия единой россии
мгер
вооруженные силы украины
мариуполь
киев
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. "Молодая Гвардия Единой России" и "Волонтерская Рота" открыли в Москве экспозицию "Реальность Донбасса", где представлены привезенные из Мариуполя и других освобожденных территорий свидетельства пропаганды нацизма, которая насаждалась Киевом в Донбассе до спецоперации."Молодая Гвардия Единой России" и "Волонтерская Рота" открыли в Москве экспозицию "Реальность Донбасса". На площадке ДК "Трехгорка" представлены вещи и атрибутика "Азова"*, которые волонтеры собрали в Мариуполе и других освобожденных территориях, а также вывезли с баз нацбатальона. Часть вещей и предметов передали жители", - сказано в сообщении.Как отметил председатель МГЕР Антон Демидов, музей будет работать на протяжении трёх дней в Москве, затем экспозицию повезут по регионам страны, начиная с Сахалинской области."Мы представили экспонаты, привезенные с освобожденных территорий. Это литература, пропагандирующая нацизм, школьные учебники, военная экипировка батальона "Азов"* с нацистскими символами, форма ВСУ, шевроны, тубусы от джавелинов, НАТОвские инструкции по ведению боевых действий тактикой "живой щит", разнообразная нацистская символика", - приводят в сообщении слова Демидова.*Запрещенная в России террористическая организация
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москва, молодая гвардия единой россии, мгер, вооруженные силы украины, мариуполь, киев
Москва, Молодая гвардия Единой России, МГЕР, Вооруженные силы Украины, Мариуполь, Киев
17:29 16.09.2022
 
В Москве покажут свидетельства пропаганды нацизма киевским режимом

Свидетельства пропаганды нацизма киевским режимом в Донбассе покажут на выставке в Москве

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкПосетительница на открытии выставки "Обыкновенный нацизм" в рамках Первого Всероссийского школьного исторического форума "Сила – в правде!" в Музее Победы в Москве
Посетительница на открытии выставки Обыкновенный нацизм в рамках Первого Всероссийского школьного исторического форума Сила – в правде! в Музее Победы в Москве - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Посетительница на открытии выставки "Обыкновенный нацизм" в рамках Первого Всероссийского школьного исторического форума "Сила – в правде!" в Музее Победы в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. "Молодая Гвардия Единой России" и "Волонтерская Рота" открыли в Москве экспозицию "Реальность Донбасса", где представлены привезенные из Мариуполя и других освобожденных территорий свидетельства пропаганды нацизма, которая насаждалась Киевом в Донбассе до спецоперации.
"Молодая Гвардия Единой России" и "Волонтерская Рота" открыли в Москве экспозицию "Реальность Донбасса". На площадке ДК "Трехгорка" представлены вещи и атрибутика "Азова"*, которые волонтеры собрали в Мариуполе и других освобожденных территориях, а также вывезли с баз нацбатальона. Часть вещей и предметов передали жители", - сказано в сообщении.
Как отметил председатель МГЕР Антон Демидов, музей будет работать на протяжении трёх дней в Москве, затем экспозицию повезут по регионам страны, начиная с Сахалинской области.
"Мы представили экспонаты, привезенные с освобожденных территорий. Это литература, пропагандирующая нацизм, школьные учебники, военная экипировка батальона "Азов"* с нацистскими символами, форма ВСУ, шевроны, тубусы от джавелинов, НАТОвские инструкции по ведению боевых действий тактикой "живой щит", разнообразная нацистская символика", - приводят в сообщении слова Демидова.
*Запрещенная в России террористическая организация

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