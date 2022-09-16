В Москве покажут свидетельства пропаганды нацизма киевским режимом
Свидетельства пропаганды нацизма киевским режимом в Донбассе покажут на выставке в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкПосетительница на открытии выставки "Обыкновенный нацизм" в рамках Первого Всероссийского школьного исторического форума "Сила – в правде!" в Музее Победы в Москве
Посетительница на открытии выставки "Обыкновенный нацизм" в рамках Первого Всероссийского школьного исторического форума "Сила – в правде!" в Музее Победы в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. "Молодая Гвардия Единой России" и "Волонтерская Рота" открыли в Москве экспозицию "Реальность Донбасса", где представлены привезенные из Мариуполя и других освобожденных территорий свидетельства пропаганды нацизма, которая насаждалась Киевом в Донбассе до спецоперации.
"Молодая Гвардия Единой России" и "Волонтерская Рота" открыли в Москве экспозицию "Реальность Донбасса". На площадке ДК "Трехгорка" представлены вещи и атрибутика "Азова"*, которые волонтеры собрали в Мариуполе и других освобожденных территориях, а также вывезли с баз нацбатальона. Часть вещей и предметов передали жители", - сказано в сообщении.
Как отметил председатель МГЕР Антон Демидов, музей будет работать на протяжении трёх дней в Москве, затем экспозицию повезут по регионам страны, начиная с Сахалинской области.
"Мы представили экспонаты, привезенные с освобожденных территорий. Это литература, пропагандирующая нацизм, школьные учебники, военная экипировка батальона "Азов"* с нацистскими символами, форма ВСУ, шевроны, тубусы от джавелинов, НАТОвские инструкции по ведению боевых действий тактикой "живой щит", разнообразная нацистская символика", - приводят в сообщении слова Демидова.
*Запрещенная в России террористическая организация