https://ria.ru/20220916/vystavka-1817363294.html

В Москве покажут свидетельства пропаганды нацизма киевским режимом

В Москве покажут свидетельства пропаганды нацизма киевским режимом - РИА Новости, 16.09.2022

В Москве покажут свидетельства пропаганды нацизма киевским режимом

"Молодая Гвардия Единой России" и "Волонтерская Рота" открыли в Москве экспозицию "Реальность Донбасса", где представлены привезенные из Мариуполя и других... РИА Новости, 16.09.2022

2022-09-16T17:29

2022-09-16T17:29

2022-09-16T17:29

москва

молодая гвардия единой россии

мгер

вооруженные силы украины

мариуполь

киев

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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. "Молодая Гвардия Единой России" и "Волонтерская Рота" открыли в Москве экспозицию "Реальность Донбасса", где представлены привезенные из Мариуполя и других освобожденных территорий свидетельства пропаганды нацизма, которая насаждалась Киевом в Донбассе до спецоперации."Молодая Гвардия Единой России" и "Волонтерская Рота" открыли в Москве экспозицию "Реальность Донбасса". На площадке ДК "Трехгорка" представлены вещи и атрибутика "Азова"*, которые волонтеры собрали в Мариуполе и других освобожденных территориях, а также вывезли с баз нацбатальона. Часть вещей и предметов передали жители", - сказано в сообщении.Как отметил председатель МГЕР Антон Демидов, музей будет работать на протяжении трёх дней в Москве, затем экспозицию повезут по регионам страны, начиная с Сахалинской области."Мы представили экспонаты, привезенные с освобожденных территорий. Это литература, пропагандирующая нацизм, школьные учебники, военная экипировка батальона "Азов"* с нацистскими символами, форма ВСУ, шевроны, тубусы от джавелинов, НАТОвские инструкции по ведению боевых действий тактикой "живой щит", разнообразная нацистская символика", - приводят в сообщении слова Демидова.*Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20220916/natsizm-1817299645.html

москва

мариуполь

киев

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

москва, молодая гвардия единой россии, мгер, вооруженные силы украины, мариуполь, киев