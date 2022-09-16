https://ria.ru/20220916/vsu-1817310488.html

В ЕС призвали организовать миссию по подготовке ВСУ и ремонту техники

В ЕС призвали организовать миссию по подготовке ВСУ и ремонту техники - РИА Новости, 16.09.2022

В ЕС призвали организовать миссию по подготовке ВСУ и ремонту техники

Министры по европейским делам Франции, ФРГ и Польши заявили, что в ЕС необходимо организовать миссию по подготовке украинских военных и ремонту украинской... РИА Новости, 16.09.2022

2022-09-16T15:59

2022-09-16T15:59

2022-09-16T15:59

специальная военная операция на украине

в мире

франция

германия

польша

евросоюз

ситуация в днр и лнр

украина

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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Министры по европейским делам Франции, ФРГ и Польши заявили, что в ЕС необходимо организовать миссию по подготовке украинских военных и ремонту украинской военной техники, следует из совместного заявления министров по европейским делам."Мы признаем, что помощь в поддержании украинских сил в долгосрочной перспективе предполагает выход за рамки предоставления оборудования, в частности, это касается создания в ЕС специальной европейской миссии по подготовке украинских военных, которая также обеспечит техническое обслуживание и ремонт военной техники", - сказано там. Министры также отметили, что выступают за "стратегический подход с участием международных партнеров к решению проблемы восстановления Украины".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20220916/oruzhie-1817147085.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, франция, германия, польша, евросоюз, ситуация в днр и лнр, украина