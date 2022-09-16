https://ria.ru/20220916/voyny-1817423596.html

Путин обсудил с Си Цзиньпинем противостояние торговым войнам

Путин обсудил с Си Цзиньпинем противостояние торговым войнам - РИА Новости, 16.09.2022

Путин обсудил с Си Цзиньпинем противостояние торговым войнам

Президент России Владимир Путин сообщил, что обсудил с председателем КНР Си Цзиньпинем то, как в современных условиях можно эффективно противостоять незаконным... РИА Новости, 16.09.2022

2022-09-16T19:31

2022-09-16T19:31

2022-09-16T19:53

владимир путин

россия

узбекистан

китай

си цзиньпин

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САМАРКАНД (Узбекистан), 16 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что обсудил с председателем КНР Си Цзиньпинем то, как в современных условиях можно эффективно противостоять незаконным ограничениям и торговым войнам."Говорили о том, что нужно сделать в современных условиях, чтобы эффективно противостоять незаконным ограничениям, торговым войнам, которые разворачивают то там, то здесь наши так называемые партнеры, если так можно выразиться", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам своего визита в Узбекистан.Саммит ШОС проходит в Самарканде 15-16 сентября. Участники провели заседания в узком и расширенном составе, а также подписали документы, закрепляющие позиции стран-участниц по важнейшим региональным и глобальным вопросам.

https://ria.ru/20220916/zabluzhdenie-1817387573.html

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владимир путин, россия, узбекистан, китай, си цзиньпин