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Путин обсудил с Си Цзиньпинем противостояние торговым войнам - РИА Новости, 16.09.2022
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Путин обсудил с Си Цзиньпинем противостояние торговым войнам
Путин обсудил с Си Цзиньпинем противостояние торговым войнам - РИА Новости, 16.09.2022
Путин обсудил с Си Цзиньпинем противостояние торговым войнам
Президент России Владимир Путин сообщил, что обсудил с председателем КНР Си Цзиньпинем то, как в современных условиях можно эффективно противостоять незаконным... РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T19:31
2022-09-16T19:53
владимир путин
россия
узбекистан
китай
си цзиньпин
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САМАРКАНД (Узбекистан), 16 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что обсудил с председателем КНР Си Цзиньпинем то, как в современных условиях можно эффективно противостоять незаконным ограничениям и торговым войнам."Говорили о том, что нужно сделать в современных условиях, чтобы эффективно противостоять незаконным ограничениям, торговым войнам, которые разворачивают то там, то здесь наши так называемые партнеры, если так можно выразиться", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам своего визита в Узбекистан.Саммит ШОС проходит в Самарканде 15-16 сентября. Участники провели заседания в узком и расширенном составе, а также подписали документы, закрепляющие позиции стран-участниц по важнейшим региональным и глобальным вопросам.
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владимир путин, россия, узбекистан, китай, си цзиньпин
Владимир Путин, Россия, Узбекистан, Китай, Си Цзиньпин
19:31 16.09.2022 (обновлено: 19:53 16.09.2022)
 
Путин обсудил с Си Цзиньпинем противостояние торговым войнам

Путин обсудил с Си Цзиньпинем противостояние в современных условиях торговым войнам

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин. Архивное фото
Читать ria.ru в
САМАРКАНД (Узбекистан), 16 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что обсудил с председателем КНР Си Цзиньпинем то, как в современных условиях можно эффективно противостоять незаконным ограничениям и торговым войнам.
"Говорили о том, что нужно сделать в современных условиях, чтобы эффективно противостоять незаконным ограничениям, торговым войнам, которые разворачивают то там, то здесь наши так называемые партнеры, если так можно выразиться", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам своего визита в Узбекистан.
Саммит ШОС проходит в Самарканде 15-16 сентября. Участники провели заседания в узком и расширенном составе, а также подписали документы, закрепляющие позиции стран-участниц по важнейшим региональным и глобальным вопросам.
Москва - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
Вчера, 18:12
В Китае назвали главное заблуждение Запада о России
 
Владимир ПутинРоссияУзбекистанКитайСи Цзиньпин
 
 
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