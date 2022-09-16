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Аналитик предупредил о странностях со ставками по вкладам

Аналитик предупредил о странностях со ставками по вкладам - РИА Новости, 16.09.2022

Аналитик предупредил о странностях со ставками по вкладам

В данный момент ставки по коротким депозитам выгоднее, чем по длинным, ситуация скоро вернется в привычное русло, рассказал агентству "Прайм" аналитик... РИА Новости, 16.09.2022

2022-09-16T03:15

2022-09-16T03:15

2022-09-16T03:18

экономика

банки.ру

россия

вадим тихонов

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вклады

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МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. В данный момент ставки по коротким депозитам выгоднее, чем по длинным, ситуация скоро вернется в привычное русло, рассказал агентству "Прайм" аналитик финансового супермаркета Банки.ру Вадим Тихонов.По словам эксперта, такая странность, называемая инверсией, случилась из-за того, что банки на фоне резкого поднятия регулятором ключевой ставки не предлагали клиентам "длинных" вкладов с высокими ставками.Сейчас вкладчики ищут выгодные условия для дальнейшего размещения средств, сохраняя интерес к краткосрочным вложениям, доходность которых пока выше, добавил собеседник агентства.Однако, отметил Тихонов, в сентябре ожидается смещение интереса в сторону долгосрочных депозитов на один-два года.

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экономика, банки.ру, россия, вадим тихонов, банки, вклады, деньги