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Аналитик предупредил о странностях со ставками по вкладам
Аналитик предупредил о странностях со ставками по вкладам - РИА Новости, 16.09.2022
Аналитик предупредил о странностях со ставками по вкладам
В данный момент ставки по коротким депозитам выгоднее, чем по длинным, ситуация скоро вернется в привычное русло, рассказал агентству "Прайм" аналитик... РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T03:15
2022-09-16T03:15
2022-09-16T03:18
экономика
банки.ру
россия
вадим тихонов
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деньги
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МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. В данный момент ставки по коротким депозитам выгоднее, чем по длинным, ситуация скоро вернется в привычное русло, рассказал агентству "Прайм" аналитик финансового супермаркета Банки.ру Вадим Тихонов.По словам эксперта, такая странность, называемая инверсией, случилась из-за того, что банки на фоне резкого поднятия регулятором ключевой ставки не предлагали клиентам "длинных" вкладов с высокими ставками.Сейчас вкладчики ищут выгодные условия для дальнейшего размещения средств, сохраняя интерес к краткосрочным вложениям, доходность которых пока выше, добавил собеседник агентства.Однако, отметил Тихонов, в сентябре ожидается смещение интереса в сторону долгосрочных депозитов на один-два года.
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экономика, банки.ру, россия, вадим тихонов, банки, вклады, деньги
Экономика, Банки.ру, Россия, Вадим Тихонов, Банки, Вклады, Деньги
03:15 16.09.2022 (обновлено: 03:18 16.09.2022)
Аналитик предупредил о странностях со ставками по вкладам
Аналитик Тихонов заявил о выгоде ставок по коротким депозитам в банках