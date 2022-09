https://ria.ru/20220916/vino-1817152659.html

Виноделы станут чаще разливать вино в пакеты, заявили в Роскачестве

Роскачество назвало упаковку для вина Bag in box (герметично запаянный пакет в картонном коробе) наиболее перспективной на российском рынке. РИА Новости, 16.09.2022

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Роскачество назвало упаковку для вина Bag in box (герметично запаянный пакет в картонном коробе) наиболее перспективной на российском рынке."Российские виноделы развивают ее производство и предлагают удобный формат не только магазинам, но и ресторанам. <...> По данным экспертов, основными типами мягкой упаковки на рынке являются литровые пакеты тетрапак (и их аналоги) — 40,7 процента в объеме производства тихого вина, а также двух- и трехлитровые упаковки Bag in box", — рассказали РИА Новости в организации.В Роскачестве уточнили, что на конец прошлого года вина на долю классической стеклянной тары приходилось примерно 57 процентов в объемах производства тихого вина. Остальное разделялось между мягкой упаковкой и жестяной банкой (ее доля пока не превышает 0,5 процента). Доля же Bag in box составляла порядка 1,8 процента, но эксперты полагают, что она имеет "тенденцию к умеренному росту".Преимуществом Bag in box называют герметичность (вино наливают через специальный кран, который не пропускает воздух) и возможность долго хранить начатую упаковку в холодильнике без потери в качестве вина. Для производителей такая тара удобна тем, что не требует дорогостоящих линий, с сервисом которых могут возникнуть проблемы из-за санкций, как это произошло с литровыми пакетами. Bag in box можно разливать на полуручных линиях, а такое оборудование доступно производителям практически любого масштаба."Упаковка для вина — это вторично. В любой упаковке может быть и качественное вино, и низкопробный продукт. Мне известны случаи, когда рестораны используют упаковку Bag in box, в том числе большого объема — десять литров и более", — считает руководитель Союза сомелье и экспертов России Артур Саркисян.По его словам, обычную трехлитровую упаковку можно назвать сезонным продуктом для больших компаний или выездов на природу.

