https://ria.ru/20220916/vino-1817152659.html
Виноделы станут чаще разливать вино в пакеты, заявили в Роскачестве
Виноделы станут чаще разливать вино в пакеты, заявили в Роскачестве - РИА Новости, 16.09.2022
Виноделы станут чаще разливать вино в пакеты, заявили в Роскачестве
Роскачество назвало упаковку для вина Bag in box (герметично запаянный пакет в картонном коробе) наиболее перспективной на российском рынке. РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T06:09
2022-09-16T06:09
2022-09-16T10:50
экономика
артур саркисян
россия
роскачество
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МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Роскачество назвало упаковку для вина Bag in box (герметично запаянный пакет в картонном коробе) наиболее перспективной на российском рынке."Российские виноделы развивают ее производство и предлагают удобный формат не только магазинам, но и ресторанам. <...> По данным экспертов, основными типами мягкой упаковки на рынке являются литровые пакеты тетрапак (и их аналоги) — 40,7 процента в объеме производства тихого вина, а также двух- и трехлитровые упаковки Bag in box", — рассказали РИА Новости в организации.В Роскачестве уточнили, что на конец прошлого года вина на долю классической стеклянной тары приходилось примерно 57 процентов в объемах производства тихого вина. Остальное разделялось между мягкой упаковкой и жестяной банкой (ее доля пока не превышает 0,5 процента). Доля же Bag in box составляла порядка 1,8 процента, но эксперты полагают, что она имеет "тенденцию к умеренному росту".Преимуществом Bag in box называют герметичность (вино наливают через специальный кран, который не пропускает воздух) и возможность долго хранить начатую упаковку в холодильнике без потери в качестве вина. Для производителей такая тара удобна тем, что не требует дорогостоящих линий, с сервисом которых могут возникнуть проблемы из-за санкций, как это произошло с литровыми пакетами. Bag in box можно разливать на полуручных линиях, а такое оборудование доступно производителям практически любого масштаба."Упаковка для вина — это вторично. В любой упаковке может быть и качественное вино, и низкопробный продукт. Мне известны случаи, когда рестораны используют упаковку Bag in box, в том числе большого объема — десять литров и более", — считает руководитель Союза сомелье и экспертов России Артур Саркисян.По его словам, обычную трехлитровую упаковку можно назвать сезонным продуктом для больших компаний или выездов на природу.
https://ria.ru/20220820/alkogol-1810918676.html
https://ria.ru/20220726/roskachestvo-1804930440.html
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РИА Новости
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экономика, артур саркисян, россия, роскачество
Экономика, Артур Саркисян, Россия, Роскачество
06:09 16.09.2022 (обновлено: 10:50 16.09.2022)
Виноделы станут чаще разливать вино в пакеты, заявили в Роскачестве
В Роскачестве заявили, что российские виноделы будут чаще разливать вино в пакеты
МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Роскачество назвало упаковку для вина Bag in box (герметично запаянный пакет в картонном коробе) наиболее перспективной на российском рынке.
"Российские виноделы развивают ее производство и предлагают удобный формат не только магазинам, но и ресторанам. <...> По данным экспертов, основными типами мягкой упаковки на рынке являются литровые пакеты тетрапак (и их аналоги) — 40,7 процента в объеме производства тихого вина, а также двух- и трехлитровые упаковки Bag in box", — рассказали РИА Новости в организации.
В Роскачестве
уточнили, что на конец прошлого года вина на долю классической стеклянной тары приходилось примерно 57 процентов в объемах производства тихого вина. Остальное разделялось между мягкой упаковкой и жестяной банкой (ее доля пока не превышает 0,5 процента). Доля же Bag in box составляла порядка 1,8 процента, но эксперты полагают, что она имеет "тенденцию к умеренному росту".
Преимуществом Bag in box называют герметичность (вино наливают через специальный кран, который не пропускает воздух) и возможность долго хранить начатую упаковку в холодильнике без потери в качестве вина. Для производителей такая тара удобна тем, что не требует дорогостоящих линий, с сервисом которых могут возникнуть проблемы из-за санкций, как это произошло с литровыми пакетами. Bag in box можно разливать на полуручных линиях, а такое оборудование доступно производителям практически любого масштаба.
"Упаковка для вина — это вторично. В любой упаковке может быть и качественное вино, и низкопробный продукт. Мне известны случаи, когда рестораны используют упаковку Bag in box, в том числе большого объема — десять литров и более", — считает руководитель Союза сомелье и экспертов России Артур Саркисян
.
По его словам, обычную трехлитровую упаковку можно назвать сезонным продуктом для больших компаний или выездов на природу.