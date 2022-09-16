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Politico: китайской делегации не разрешили проститься с королевой Британии
Politico: китайской делегации не разрешили проститься с королевой Британии - РИА Новости, 16.09.2022
Politico: китайской делегации не разрешили проститься с королевой Британии
Спикер палаты общин британского парламента Линдси Хойл заявил, что отклонил просьбу о допуске китайских представителей в Вестминстер-холл, где находится гроб с... РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T05:22
2022-09-16T05:22
2022-09-16T05:22
в мире
елизавета ii
великобритания
шотландия
умерла королева елизавета ii
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Спикер палаты общин британского парламента Линдси Хойл заявил, что отклонил просьбу о допуске китайских представителей в Вестминстер-холл, где находится гроб с телом королевы Великобритании Елизаветы II, сообщает европейское издание газеты Politico со ссылкой на источник.Вестминстерский дворец для желающих проститься с королевой открыт круглые сутки. Закрытый гроб, покрытый королевским штандартом, располагается на специальном возвышении в Вестминстер-холле, старейшей из сохранившихся частей дворца."Как сообщил Politico высокопоставленный парламентский деятель, знакомый с этим вопросом, спикер палаты общин Линдси Хойл заявил коллегам, что он отклонил просьбу о допуске китайских чиновников в Вестминстер-холл, где покойная королева будет находиться до своих похорон в понедельник", - говорится в сообщении издания.Как пишет газета, один из парламентских чиновников задался вопросом, сохраняют ли спикеры палаты общин и палаты лордов полную власть над доступом в Вестминстер-холл во время мероприятий прощания с королевой. Отмечается, что ответ Хойла указывает на возможность, что высокопоставленные китайские чиновники будут присутствовать на похоронах королевы в Вестминстерском аббатстве в понедельник, но им будет запрещено входить в Вестминстер-холл, чтобы отдать дань уважения королеве.Королева Великобритании Елизавета II, правившая страной более 70 лет, скончалась 8 сентября в Шотландии в возрасте 96 лет. Принц Чарльз стал королем, взяв имя Карл III, его жена Камилла получила статус королевы-консорта. Похороны Елизаветы II пройдут в Вестминстерском аббатстве 19 сентября в 11.00 по местному времени (13.00 мск).
https://ria.ru/20220913/britantsy-1816364888.html
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в мире, елизавета ii, великобритания, шотландия, умерла королева елизавета ii
В мире, Елизавета II, Великобритания, Шотландия, Умерла Королева Елизавета II
Politico: китайской делегации не разрешили проститься с королевой Британии
Politico сообщило, что китайской делегации не разрешили проститься с королевой Британии
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Спикер палаты общин британского парламента Линдси Хойл заявил, что отклонил просьбу о допуске китайских представителей в Вестминстер-холл, где находится гроб с телом королевы Великобритании Елизаветы II, сообщает европейское издание газеты Politico со ссылкой на источник.
Вестминстерский дворец для желающих проститься с королевой открыт круглые сутки. Закрытый гроб, покрытый королевским штандартом, располагается на специальном возвышении в Вестминстер-холле, старейшей из сохранившихся частей дворца.
"Как сообщил Politico высокопоставленный парламентский деятель, знакомый с этим вопросом, спикер палаты общин Линдси Хойл заявил коллегам, что он отклонил просьбу о допуске китайских чиновников в Вестминстер-холл, где покойная королева будет находиться до своих похорон в понедельник", - говорится в сообщении издания.
Как пишет газета, один из парламентских чиновников задался вопросом, сохраняют ли спикеры палаты общин и палаты лордов полную власть над доступом в Вестминстер-холл во время мероприятий прощания с королевой. Отмечается, что ответ Хойла указывает на возможность, что высокопоставленные китайские чиновники будут присутствовать на похоронах королевы в Вестминстерском аббатстве в понедельник, но им будет запрещено входить в Вестминстер-холл, чтобы отдать дань уважения королеве.
Королева Великобритании Елизавета II, правившая страной более 70 лет, скончалась 8 сентября в Шотландии
в возрасте 96 лет. Принц Чарльз стал королем, взяв имя Карл III, его жена Камилла получила статус королевы-консорта. Похороны Елизаветы II пройдут в Вестминстерском аббатстве 19 сентября в 11.00 по местному времени (13.00 мск).