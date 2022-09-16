https://ria.ru/20220916/valyuty-1817318572.html

Конвертировать валюты в рубли будет возможно всегда, заявила Набиуллина

Конвертировать валюты в рубли будет возможно всегда, заявила Набиуллина - РИА Новости, 16.09.2022

Конвертировать валюты в рубли будет возможно всегда, заявила Набиуллина

Свободная конвертация иностранных валют в рубли всегда будет возможна в России, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции. РИА Новости, 16.09.2022

2022-09-16T16:14

2022-09-16T16:14

2022-09-16T16:29

экономика

эльвира набиуллина

россия

центральный банк рф (цб рф)

валюта

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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Свободная конвертация иностранных валют в рубли всегда будет возможна в России, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции."Поменять валюту на рубли всегда будет возможно, и здесь абсолютно, что называется, свободные правила", - сказала она.Вместе с тем глава ЦБ отметила, что привычные резервные валюты для многих держателей в РФ стали токсичными из-за рисков заморозки.

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экономика, эльвира набиуллина, россия, центральный банк рф (цб рф), валюта