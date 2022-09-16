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Конвертировать валюты в рубли будет возможно всегда, заявила Набиуллина - РИА Новости, 16.09.2022
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Конвертировать валюты в рубли будет возможно всегда, заявила Набиуллина
Конвертировать валюты в рубли будет возможно всегда, заявила Набиуллина - РИА Новости, 16.09.2022
Конвертировать валюты в рубли будет возможно всегда, заявила Набиуллина
Свободная конвертация иностранных валют в рубли всегда будет возможна в России, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции. РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T16:14
2022-09-16T16:29
экономика
эльвира набиуллина
россия
центральный банк рф (цб рф)
валюта
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Свободная конвертация иностранных валют в рубли всегда будет возможна в России, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции."Поменять валюту на рубли всегда будет возможно, и здесь абсолютно, что называется, свободные правила", - сказала она.Вместе с тем глава ЦБ отметила, что привычные резервные валюты для многих держателей в РФ стали токсичными из-за рисков заморозки.
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экономика, эльвира набиуллина, россия, центральный банк рф (цб рф), валюта
Экономика, Эльвира Набиуллина, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Валюта
16:14 16.09.2022 (обновлено: 16:29 16.09.2022)
 
Конвертировать валюты в рубли будет возможно всегда, заявила Набиуллина

Набиуллина: свободная конвертация иностранных валют в рубли всегда будет возможна в России

© РИА Новости / Пресс-служба Банка России / Перейти в медиабанкПредседатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина во время пресс-конференции
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина во время пресс-конференции - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Банка России
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Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина во время пресс-конференции . Архивное фото
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Свободная конвертация иностранных валют в рубли всегда будет возможна в России, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции.
"Поменять валюту на рубли всегда будет возможно, и здесь абсолютно, что называется, свободные правила", - сказала она.
Вместе с тем глава ЦБ отметила, что привычные резервные валюты для многих держателей в РФ стали токсичными из-за рисков заморозки.

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ЭкономикаЭльвира НабиуллинаРоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Валюта
 
 
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