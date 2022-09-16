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Россия согласилась с гарантиями безопасности Украине, заявил Путин - РИА Новости, 16.09.2022
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Россия согласилась с гарантиями безопасности Украине, заявил Путин
Россия согласилась с гарантиями безопасности Украине, заявил Путин - РИА Новости, 16.09.2022
Россия согласилась с гарантиями безопасности Украине, заявил Путин
Россия в целом согласилась с тем, что безопасность Украины должны были гарантировать крупные державы, но потом это было отложено в долгий ящик, заявил президент РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T18:58
2022-09-16T18:58
владимир путин
в мире
россия
украина
турция
нато
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САМАРКАНД, 16 сен - РИА Новости. Россия в целом согласилась с тем, что безопасность Украины должны были гарантировать крупные державы, но потом это было отложено в долгий ящик, заявил президент РФ Владимир Путин."Что касается гарантий безопасности (Украине): достаточно жесткие гарантии были, требовались гарантии с нашей стороны, основных стран-НАТО, региональных стран, включая Турцию, в целом мы с этим согласились по большому счету, были некоторые вещи, которые требовали такой мелкой доработки, но в целом согласились. Это достаточно серьезное требование, но киевские власти сами отложили это в долгий ящик", - сказал Путин журналистам по итогам своего визита в Узбекистан.
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владимир путин, в мире, россия, украина, турция, нато
Владимир Путин, В мире, Россия, Украина, Турция, НАТО
18:58 16.09.2022
 
Россия согласилась с гарантиями безопасности Украине, заявил Путин

Путин: Россия согласилась с гарантиями безопасности, но Киев отложил вопрос в долгий ящик

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
САМАРКАНД, 16 сен - РИА Новости. Россия в целом согласилась с тем, что безопасность Украины должны были гарантировать крупные державы, но потом это было отложено в долгий ящик, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Что касается гарантий безопасности (Украине): достаточно жесткие гарантии были, требовались гарантии с нашей стороны, основных стран-НАТО, региональных стран, включая Турцию, в целом мы с этим согласились по большому счету, были некоторые вещи, которые требовали такой мелкой доработки, но в целом согласились. Это достаточно серьезное требование, но киевские власти сами отложили это в долгий ящик", - сказал Путин журналистам по итогам своего визита в Узбекистан.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
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Владимир ПутинВ миреРоссияУкраинаТурцияНАТО
 
 
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