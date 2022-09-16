https://ria.ru/20220916/ukraina-1817413248.html
Россия согласилась с гарантиями безопасности Украине, заявил Путин
Россия согласилась с гарантиями безопасности Украине, заявил Путин - РИА Новости, 16.09.2022
Россия согласилась с гарантиями безопасности Украине, заявил Путин
Россия в целом согласилась с тем, что безопасность Украины должны были гарантировать крупные державы, но потом это было отложено в долгий ящик, заявил президент РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T18:58
2022-09-16T18:58
2022-09-16T18:58
владимир путин
в мире
россия
украина
турция
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1f/1813514105_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_881abe78ddfd0dab2f5579003b201fdc.jpg
САМАРКАНД, 16 сен - РИА Новости. Россия в целом согласилась с тем, что безопасность Украины должны были гарантировать крупные державы, но потом это было отложено в долгий ящик, заявил президент РФ Владимир Путин."Что касается гарантий безопасности (Украине): достаточно жесткие гарантии были, требовались гарантии с нашей стороны, основных стран-НАТО, региональных стран, включая Турцию, в целом мы с этим согласились по большому счету, были некоторые вещи, которые требовали такой мелкой доработки, но в целом согласились. Это достаточно серьезное требование, но киевские власти сами отложили это в долгий ящик", - сказал Путин журналистам по итогам своего визита в Узбекистан.
https://ria.ru/20220916/zelenskiy-1817412243.html
россия
украина
турция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1f/1813514105_336:0:3067:2048_1920x0_80_0_0_632cef0dc6e48bf2d73900bbf82c4ce8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, в мире, россия, украина, турция, нато
Владимир Путин, В мире, Россия, Украина, Турция, НАТО
Россия согласилась с гарантиями безопасности Украине, заявил Путин
Путин: Россия согласилась с гарантиями безопасности, но Киев отложил вопрос в долгий ящик