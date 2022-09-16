https://ria.ru/20220916/ukraina-1817413248.html

Россия согласилась с гарантиями безопасности Украине, заявил Путин

Россия согласилась с гарантиями безопасности Украине, заявил Путин - РИА Новости, 16.09.2022

Россия согласилась с гарантиями безопасности Украине, заявил Путин

Россия в целом согласилась с тем, что безопасность Украины должны были гарантировать крупные державы, но потом это было отложено в долгий ящик, заявил президент РИА Новости, 16.09.2022

2022-09-16T18:58

2022-09-16T18:58

2022-09-16T18:58

владимир путин

в мире

россия

украина

турция

нато

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САМАРКАНД, 16 сен - РИА Новости. Россия в целом согласилась с тем, что безопасность Украины должны были гарантировать крупные державы, но потом это было отложено в долгий ящик, заявил президент РФ Владимир Путин."Что касается гарантий безопасности (Украине): достаточно жесткие гарантии были, требовались гарантии с нашей стороны, основных стран-НАТО, региональных стран, включая Турцию, в целом мы с этим согласились по большому счету, были некоторые вещи, которые требовали такой мелкой доработки, но в целом согласились. Это достаточно серьезное требование, но киевские власти сами отложили это в долгий ящик", - сказал Путин журналистам по итогам своего визита в Узбекистан.

https://ria.ru/20220916/zelenskiy-1817412243.html

россия

украина

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владимир путин, в мире, россия, украина, турция, нато