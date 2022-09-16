https://ria.ru/20220916/ukraina-1817231738.html
ВС России поразили пункты дислокации ВСУ и "Кракена" в Купянске и Харькове
ВС России поразили пункты дислокации ВСУ и "Кракена" в Купянске и Харькове - РИА Новости, 16.09.2022
ВС России поразили пункты дислокации ВСУ и "Кракена" в Купянске и Харькове
Авиация РФ поразила пункты временной дислокации националистического формирования "Кракен" в городе Харьков, заявили в Минобороны России. РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T13:12
2022-09-16T13:12
2022-09-16T14:09
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
россия
харьков
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МОСКВА, 16 сен – РИА Новости. Авиация РФ поразила пункты временной дислокации националистического формирования "Кракен" в городе Харьков, заявили в Минобороны России."В Харьковской области поражены пункты временной дислокации 66-й механизированной бригады войск Украины в районах населённых пунктов Двуречная и Купянск, а также националистического формирования "Кракен" в городе Харьков", - сообщили в ведомстве.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Россия, Харьков
13:12 16.09.2022 (обновлено: 14:09 16.09.2022)
ВС России поразили пункты дислокации ВСУ и "Кракена" в Купянске и Харькове
ВС России уничтожили пункты дислокации ВСУ и формирования "Кракен" в Купянске и Харькове