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ВС России поразили пункты дислокации ВСУ и "Кракена" в Купянске и Харькове - РИА Новости, 16.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
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ВС России поразили пункты дислокации ВСУ и "Кракена" в Купянске и Харькове
ВС России поразили пункты дислокации ВСУ и "Кракена" в Купянске и Харькове - РИА Новости, 16.09.2022
ВС России поразили пункты дислокации ВСУ и "Кракена" в Купянске и Харькове
Авиация РФ поразила пункты временной дислокации националистического формирования "Кракен" в городе Харьков, заявили в Минобороны России. РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T13:12
2022-09-16T14:09
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
россия
харьков
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МОСКВА, 16 сен – РИА Новости. Авиация РФ поразила пункты временной дислокации националистического формирования "Кракен" в городе Харьков, заявили в Минобороны России."В Харьковской области поражены пункты временной дислокации 66-й механизированной бригады войск Украины в районах населённых пунктов Двуречная и Купянск, а также националистического формирования "Кракен" в городе Харьков", - сообщили в ведомстве.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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безопасность, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, россия, харьков
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Россия, Харьков
13:12 16.09.2022 (обновлено: 14:09 16.09.2022)
 
ВС России поразили пункты дислокации ВСУ и "Кракена" в Купянске и Харькове

ВС России уничтожили пункты дислокации ВСУ и формирования "Кракен" в Купянске и Харькове

© РИА Новости / Валентин Капустин / Перейти в медиабанкМногоцелевой истребитель Су-35 ВКС России на аэродроме в зоне проведения специальной военной операции
Многоцелевой истребитель Су-35 ВКС России на аэродроме в зоне проведения специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
© РИА Новости / Валентин Капустин
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Многоцелевой истребитель Су-35 ВКС России на аэродроме в зоне проведения специальной военной операции. Архивное фото
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МОСКВА, 16 сен – РИА Новости. Авиация РФ поразила пункты временной дислокации националистического формирования "Кракен" в городе Харьков, заявили в Минобороны России.
Харьковской области поражены пункты временной дислокации 66-й механизированной бригады войск Украины в районах населённых пунктов Двуречная и Купянск, а также националистического формирования "Кракен" в городе Харьков", - сообщили в ведомстве.

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