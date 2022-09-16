https://ria.ru/20220916/ukraina-1817231738.html

ВС России поразили пункты дислокации ВСУ и "Кракена" в Купянске и Харькове

ВС России поразили пункты дислокации ВСУ и "Кракена" в Купянске и Харькове - РИА Новости, 16.09.2022

ВС России поразили пункты дислокации ВСУ и "Кракена" в Купянске и Харькове

Авиация РФ поразила пункты временной дислокации националистического формирования "Кракен" в городе Харьков, заявили в Минобороны России. РИА Новости, 16.09.2022

2022-09-16T13:12

2022-09-16T13:12

2022-09-16T14:09

специальная военная операция на украине

безопасность

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

россия

харьков

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/14/1803653296_205:560:2850:2048_1920x0_80_0_0_7c8094a6e3c15e8df2c121711efccfa8.jpg

МОСКВА, 16 сен – РИА Новости. Авиация РФ поразила пункты временной дислокации националистического формирования "Кракен" в городе Харьков, заявили в Минобороны России."В Харьковской области поражены пункты временной дислокации 66-й механизированной бригады войск Украины в районах населённых пунктов Двуречная и Купянск, а также националистического формирования "Кракен" в городе Харьков", - сообщили в ведомстве.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

харьков

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, россия, харьков