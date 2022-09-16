https://ria.ru/20220916/udobreniya-1817427274.html

Путин прокомментировал ограничения ЕК на поставки удобрений из России

Путин прокомментировал ограничения ЕК на поставки удобрений из России - РИА Новости, 16.09.2022

Путин прокомментировал ограничения ЕК на поставки удобрений из России

Президент РФ Владимир Путин назвал уродливым решение Еврокомиссии оставить ограничения на поставки российского зерна развивающимся странам: "решают свои... РИА Новости, 16.09.2022

2022-09-16T19:46

2022-09-16T19:46

2022-09-16T19:46

россия

еврокомиссия

евросоюз

оон

в мире

санкции

санкции в отношении россии

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/1b/1594818258_0:152:2975:1825_1920x0_80_0_0_194450ccd1d755bd5493ca732410446a.jpg

САМАРКАНД (Узбекистан), 16 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал уродливым решение Еврокомиссии оставить ограничения на поставки российского зерна развивающимся странам: "решают свои проблемы за чужой счет"."То же самое касается вывоза наших удобрений. Ну, это вообще беспрецедентно, это уродливое решение, я бы сказал, со стороны Еврокомиссии, просто позорное. Снять запрет на приобретение наших удобрений, но только для своих стран, для стран-членов ЕС. А как же беднейшие страны мира?", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам визита в Узбекистан."Как же риторика о том, что все наши усилия совместные должны быть направлены на предотвращение голода в этих беднейших странах? Это что всё – блеф? Только для того, чтобы решить свои эгоистические задачки и проблемки, которые созданы ими же самими, их собственными руками и в области продовольственного снабжения, и в области энергетики. Насоздавали проблем, а теперь решают их за чужой счет. Ну, это просто безобразие. Но надеюсь, что здравого смысла в конце концов хватит и у наших коллег в Еврокомиссии для того, чтобы все-таки исправить эту ошибку, будем считать, что это ошибка, недоразумение, и принять правильное решение", - подчеркнул президент РФ.В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.Российский лидер Владимир Путин в начале сентября указывал, что Запад вывозит большинство украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. По его мнению, стоит обсудить с президентом Турции ограничения по этому маршруту. Постпред РФ при ООН Василий Небензя ранее сообщил, что часть продуктовой сделки, касающаяся экспорта российского продовольствия и удобрений, не работает. Из-за этого, по его словам, не исключено прекращение действия соглашения.

https://ria.ru/20220916/zerno-1817417017.html

https://ria.ru/20220916/prodovolstvie-1817370631.html

россия

самарканд

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, еврокомиссия, евросоюз, оон, в мире, санкции, санкции в отношении россии, владимир путин, шос, саммит шос в самарканде, самарканд