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Путин прокомментировал ограничения ЕК на поставки удобрений из России - РИА Новости, 16.09.2022
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Путин прокомментировал ограничения ЕК на поставки удобрений из России
Путин прокомментировал ограничения ЕК на поставки удобрений из России - РИА Новости, 16.09.2022
Путин прокомментировал ограничения ЕК на поставки удобрений из России
Президент РФ Владимир Путин назвал уродливым решение Еврокомиссии оставить ограничения на поставки российского зерна развивающимся странам: "решают свои... РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T19:46
2022-09-16T19:46
россия
еврокомиссия
евросоюз
оон
в мире
санкции
санкции в отношении россии
владимир путин
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САМАРКАНД (Узбекистан), 16 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал уродливым решение Еврокомиссии оставить ограничения на поставки российского зерна развивающимся странам: "решают свои проблемы за чужой счет"."То же самое касается вывоза наших удобрений. Ну, это вообще беспрецедентно, это уродливое решение, я бы сказал, со стороны Еврокомиссии, просто позорное. Снять запрет на приобретение наших удобрений, но только для своих стран, для стран-членов ЕС. А как же беднейшие страны мира?", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам визита в Узбекистан."Как же риторика о том, что все наши усилия совместные должны быть направлены на предотвращение голода в этих беднейших странах? Это что всё – блеф? Только для того, чтобы решить свои эгоистические задачки и проблемки, которые созданы ими же самими, их собственными руками и в области продовольственного снабжения, и в области энергетики. Насоздавали проблем, а теперь решают их за чужой счет. Ну, это просто безобразие. Но надеюсь, что здравого смысла в конце концов хватит и у наших коллег в Еврокомиссии для того, чтобы все-таки исправить эту ошибку, будем считать, что это ошибка, недоразумение, и принять правильное решение", - подчеркнул президент РФ.В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.Российский лидер Владимир Путин в начале сентября указывал, что Запад вывозит большинство украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. По его мнению, стоит обсудить с президентом Турции ограничения по этому маршруту. Постпред РФ при ООН Василий Небензя ранее сообщил, что часть продуктовой сделки, касающаяся экспорта российского продовольствия и удобрений, не работает. Из-за этого, по его словам, не исключено прекращение действия соглашения.
https://ria.ru/20220916/zerno-1817417017.html
https://ria.ru/20220916/prodovolstvie-1817370631.html
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россия, еврокомиссия, евросоюз, оон, в мире, санкции, санкции в отношении россии, владимир путин, шос, саммит шос в самарканде, самарканд
Россия, Еврокомиссия, Евросоюз, ООН, В мире, Санкции, Санкции в отношении России, Владимир Путин, ШОС, Саммит ШОС в Самарканде, Самарканд
19:46 16.09.2022
 
Путин прокомментировал ограничения ЕК на поставки удобрений из России

Путин назвал решение ЕК о запрете на поставки удобрений из России бедным странам уродливым

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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САМАРКАНД (Узбекистан), 16 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал уродливым решение Еврокомиссии оставить ограничения на поставки российского зерна развивающимся странам: "решают свои проблемы за чужой счет".
"То же самое касается вывоза наших удобрений. Ну, это вообще беспрецедентно, это уродливое решение, я бы сказал, со стороны Еврокомиссии, просто позорное. Снять запрет на приобретение наших удобрений, но только для своих стран, для стран-членов ЕС. А как же беднейшие страны мира?", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам визита в Узбекистан.
Машина выгружает зерно - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
Вчера, 19:12
Американцы вывозят с Украины свое зерно, заявил Путин
"Как же риторика о том, что все наши усилия совместные должны быть направлены на предотвращение голода в этих беднейших странах? Это что всё – блеф? Только для того, чтобы решить свои эгоистические задачки и проблемки, которые созданы ими же самими, их собственными руками и в области продовольственного снабжения, и в области энергетики. Насоздавали проблем, а теперь решают их за чужой счет. Ну, это просто безобразие. Но надеюсь, что здравого смысла в конце концов хватит и у наших коллег в Еврокомиссии для того, чтобы все-таки исправить эту ошибку, будем считать, что это ошибка, недоразумение, и принять правильное решение", - подчеркнул президент РФ.
В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.
Российский лидер Владимир Путин в начале сентября указывал, что Запад вывозит большинство украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. По его мнению, стоит обсудить с президентом Турции ограничения по этому маршруту. Постпред РФ при ООН Василий Небензя ранее сообщил, что часть продуктовой сделки, касающаяся экспорта российского продовольствия и удобрений, не работает. Из-за этого, по его словам, не исключено прекращение действия соглашения.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
Вчера, 17:46
Путин: Россия получила сигнал, что может вывозить продукцию через Турцию
 
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