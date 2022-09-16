Путин прокомментировал ограничения ЕК на поставки удобрений из России
Путин назвал решение ЕК о запрете на поставки удобрений из России бедным странам уродливым
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
САМАРКАНД (Узбекистан), 16 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал уродливым решение Еврокомиссии оставить ограничения на поставки российского зерна развивающимся странам: "решают свои проблемы за чужой счет".
"То же самое касается вывоза наших удобрений. Ну, это вообще беспрецедентно, это уродливое решение, я бы сказал, со стороны Еврокомиссии, просто позорное. Снять запрет на приобретение наших удобрений, но только для своих стран, для стран-членов ЕС. А как же беднейшие страны мира?", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам визита в Узбекистан.
"Как же риторика о том, что все наши усилия совместные должны быть направлены на предотвращение голода в этих беднейших странах? Это что всё – блеф? Только для того, чтобы решить свои эгоистические задачки и проблемки, которые созданы ими же самими, их собственными руками и в области продовольственного снабжения, и в области энергетики. Насоздавали проблем, а теперь решают их за чужой счет. Ну, это просто безобразие. Но надеюсь, что здравого смысла в конце концов хватит и у наших коллег в Еврокомиссии для того, чтобы все-таки исправить эту ошибку, будем считать, что это ошибка, недоразумение, и принять правильное решение", - подчеркнул президент РФ.
В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.
Российский лидер Владимир Путин в начале сентября указывал, что Запад вывозит большинство украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. По его мнению, стоит обсудить с президентом Турции ограничения по этому маршруту. Постпред РФ при ООН Василий Небензя ранее сообщил, что часть продуктовой сделки, касающаяся экспорта российского продовольствия и удобрений, не работает. Из-за этого, по его словам, не исключено прекращение действия соглашения.