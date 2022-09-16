https://ria.ru/20220916/udobreniya-1817205511.html

Путин назвал решение ЕК о снятии санкций с удобрений ярким примером эгоизма

Путин назвал решение ЕК о снятии санкций с удобрений ярким примером эгоизма - РИА Новости, 16.09.2022

Путин назвал решение ЕК о снятии санкций с удобрений ярким примером эгоизма

Россия приветствует решение о снятии санкций с российских удобрений, но, оказывается, приобретать их могут только страны Европы, а не беднейшие государства,... РИА Новости, 16.09.2022

2022-09-16T11:58

2022-09-16T11:58

2022-09-16T12:07

экономика

россия

европа

еврокомиссия

шос

владимир путин

саммит шос в самарканде

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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Россия приветствует решение о снятии санкций с российских удобрений, но, оказывается, приобретать их могут только страны Европы, а не беднейшие государства, сообщил президент РФ Владимир Путин.Выступая на расширенном заседании Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), Путин выразил надежду, что Запад прекратит использовать протекционизм, санкции, перестанет действовать эгоистично."Пользуясь присутствием заместителя главы генерального секретаря ООН госпожи ДиКарло, хотел бы попросить секретариат ООН, а позавчера я говорил об этом и с генеральным секретарем организации, господином Гутеррешем, повлиять на решение Еврокомиссии, и не на словах, а на деле потребовать от них, чтобы они сняли эти ограничения, очевидно дискриминационные ограничения, в отношении развивающихся государств. И обеспечили бы доступ российских удобрений и на эти рынки", - добавил российский президент.Еврокомиссия ранее разблокировала поставки российских удобрений, сняв санкции. Позднее Путин поручил министерству иностранных дел проработать с ООН и другими зарубежными партнерами вопрос поставок из России удобрений в Азию, Африку и Латинскую Америку, глава государства также отметил, что МИД РФ должен поддержать в контактах с ООН вопрос о поставках удобрений в другие страны и из Белоруссии.

https://ria.ru/20220916/udobreniya-1817198355.html

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Ольга Фомченкова

экономика, россия, европа, еврокомиссия, шос, владимир путин, саммит шос в самарканде