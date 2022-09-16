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Путин назвал решение ЕК о снятии санкций с удобрений ярким примером эгоизма - РИА Новости, 16.09.2022
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Путин назвал решение ЕК о снятии санкций с удобрений ярким примером эгоизма
Путин назвал решение ЕК о снятии санкций с удобрений ярким примером эгоизма - РИА Новости, 16.09.2022
Путин назвал решение ЕК о снятии санкций с удобрений ярким примером эгоизма
Россия приветствует решение о снятии санкций с российских удобрений, но, оказывается, приобретать их могут только страны Европы, а не беднейшие государства,... РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T11:58
2022-09-16T12:07
экономика
россия
европа
еврокомиссия
шос
владимир путин
саммит шос в самарканде
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Россия приветствует решение о снятии санкций с российских удобрений, но, оказывается, приобретать их могут только страны Европы, а не беднейшие государства, сообщил президент РФ Владимир Путин.Выступая на расширенном заседании Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), Путин выразил надежду, что Запад прекратит использовать протекционизм, санкции, перестанет действовать эгоистично."Пользуясь присутствием заместителя главы генерального секретаря ООН госпожи ДиКарло, хотел бы попросить секретариат ООН, а позавчера я говорил об этом и с генеральным секретарем организации, господином Гутеррешем, повлиять на решение Еврокомиссии, и не на словах, а на деле потребовать от них, чтобы они сняли эти ограничения, очевидно дискриминационные ограничения, в отношении развивающихся государств. И обеспечили бы доступ российских удобрений и на эти рынки", - добавил российский президент.Еврокомиссия ранее разблокировала поставки российских удобрений, сняв санкции. Позднее Путин поручил министерству иностранных дел проработать с ООН и другими зарубежными партнерами вопрос поставок из России удобрений в Азию, Африку и Латинскую Америку, глава государства также отметил, что МИД РФ должен поддержать в контактах с ООН вопрос о поставках удобрений в другие страны и из Белоруссии.
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экономика, россия, европа, еврокомиссия, шос, владимир путин, саммит шос в самарканде
Экономика, Россия, Европа, Еврокомиссия, ШОС, Владимир Путин, Саммит ШОС в Самарканде
11:58 16.09.2022 (обновлено: 12:07 16.09.2022)
 
Путин назвал решение ЕК о снятии санкций с удобрений ярким примером эгоизма

Путин назвал решение ЕК о снятии санкций с российских удобрений ярким примером эгоизма

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на заседании Совета глав стран - участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в расширенном составе
Президент РФ Владимир Путин выступает на заседании Совета глав стран - участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в расширенном составе - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин выступает на заседании Совета глав стран - участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в расширенном составе
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Россия приветствует решение о снятии санкций с российских удобрений, но, оказывается, приобретать их могут только страны Европы, а не беднейшие государства, сообщил президент РФ Владимир Путин.
Выступая на расширенном заседании Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), Путин выразил надежду, что Запад прекратит использовать протекционизм, санкции, перестанет действовать эгоистично.
"Яркий пример этого эгоизма - решение Еврокомиссии о снятии санкций с российских удобрений. Мы знаем, насколько важны удобрения для решения продовольственной проблемы. Само решение о снятии санкций мы, конечно, приветствуем. Но оказывается, что эти санкции, в соответствии с разъяснением Еврокомиссии от 10 сентября этого года, сняты только для стран-членов Евросоюза. Оказывается, только они могут приобретать наши удобрения. А как же развивающиеся, беднейшие страны мира?" - сказал Путин.
"Пользуясь присутствием заместителя главы генерального секретаря ООН госпожи ДиКарло, хотел бы попросить секретариат ООН, а позавчера я говорил об этом и с генеральным секретарем организации, господином Гутеррешем, повлиять на решение Еврокомиссии, и не на словах, а на деле потребовать от них, чтобы они сняли эти ограничения, очевидно дискриминационные ограничения, в отношении развивающихся государств. И обеспечили бы доступ российских удобрений и на эти рынки", - добавил российский президент.
Еврокомиссия ранее разблокировала поставки российских удобрений, сняв санкции. Позднее Путин поручил министерству иностранных дел проработать с ООН и другими зарубежными партнерами вопрос поставок из России удобрений в Азию, Африку и Латинскую Америку, глава государства также отметил, что МИД РФ должен поддержать в контактах с ООН вопрос о поставках удобрений в другие страны и из Белоруссии.
Президент России Владимир Путин перед началом заседания в узком составе глав стран, участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), в Самарканде - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
Вчера, 11:37
Россия готова бесплатно поставить удобрения развивающимся странам
 
ЭкономикаРоссияЕвропаЕврокомиссияШОСВладимир ПутинСаммит ШОС в Самарканде
 
 
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