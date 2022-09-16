https://ria.ru/20220916/turtsiya-1817364315.html

Путин заявил о готовности нарастить поставки в Турцию по всем направлениям

Путин заявил о готовности нарастить поставки в Турцию по всем направлениям - РИА Новости, 16.09.2022

Путин заявил о готовности нарастить поставки в Турцию по всем направлениям

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия готова наращивать поставки по всем направлениям. РИА Новости, 16.09.2022

2022-09-16T17:31

2022-09-16T17:31

2022-09-16T17:50

экономика

россия

турция

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САМАРКАНД, 16 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что Россия готова наращивать поставки по всем направлениям."Мы готовы существенно нарастить наши поставки в Турецкую Республику по всем направлениям, которые представляют для вас интерес," - сказал он на встрече с президентом Турции Эрдоганом на полях саммита ШОС в Самарканде.

https://ria.ru/20220916/gaz-1817362443.html

https://ria.ru/20220916/turtsiya-1816721153.html

россия

турция

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, турция