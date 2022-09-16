https://ria.ru/20220916/turtsiya-1817364315.html
Путин заявил о готовности нарастить поставки в Турцию по всем направлениям
Путин заявил о готовности нарастить поставки в Турцию по всем направлениям - РИА Новости, 16.09.2022
Путин заявил о готовности нарастить поставки в Турцию по всем направлениям
Президент России Владимир Путин заявил, что Россия готова наращивать поставки по всем направлениям. РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T17:31
2022-09-16T17:31
2022-09-16T17:50
экономика
россия
турция
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САМАРКАНД, 16 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что Россия готова наращивать поставки по всем направлениям."Мы готовы существенно нарастить наши поставки в Турецкую Республику по всем направлениям, которые представляют для вас интерес," - сказал он на встрече с президентом Турции Эрдоганом на полях саммита ШОС в Самарканде.
https://ria.ru/20220916/gaz-1817362443.html
https://ria.ru/20220916/turtsiya-1816721153.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, турция
Экономика, Россия, Турция
17:31 16.09.2022 (обновлено: 17:50 16.09.2022)
Путин заявил о готовности нарастить поставки в Турцию по всем направлениям
Президент Путин: Россия готова нарастить поставки в Турцию по всем направлениям