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Путин заявил о готовности нарастить поставки в Турцию по всем направлениям - РИА Новости, 16.09.2022
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Путин заявил о готовности нарастить поставки в Турцию по всем направлениям
Путин заявил о готовности нарастить поставки в Турцию по всем направлениям - РИА Новости, 16.09.2022
Путин заявил о готовности нарастить поставки в Турцию по всем направлениям
Президент России Владимир Путин заявил, что Россия готова наращивать поставки по всем направлениям. РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T17:31
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экономика
россия
турция
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САМАРКАНД, 16 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что Россия готова наращивать поставки по всем направлениям."Мы готовы существенно нарастить наши поставки в Турецкую Республику по всем направлениям, которые представляют для вас интерес," - сказал он на встрече с президентом Турции Эрдоганом на полях саммита ШОС в Самарканде.
https://ria.ru/20220916/gaz-1817362443.html
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экономика, россия, турция
Экономика, Россия, Турция
17:31 16.09.2022 (обновлено: 17:50 16.09.2022)
 
Путин заявил о готовности нарастить поставки в Турцию по всем направлениям

Президент Путин: Россия готова нарастить поставки в Турцию по всем направлениям

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи на полях саммита ШОС
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи на полях саммита ШОС - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи на полях саммита ШОС
Читать ria.ru в
САМАРКАНД, 16 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что Россия готова наращивать поставки по всем направлениям.
"Мы готовы существенно нарастить наши поставки в Турецкую Республику по всем направлениям, которые представляют для вас интерес," - сказал он на встрече с президентом Турции Эрдоганом на полях саммита ШОС в Самарканде.
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