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КНР продолжит конструктивно участвовать в переговорах о восстановлении СВПД

КНР продолжит конструктивно участвовать в переговорах о восстановлении СВПД - РИА Новости, 16.09.2022

КНР продолжит конструктивно участвовать в переговорах о восстановлении СВПД

Китай продолжит конструктивно принимать участие в переговорах о восстановлении совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе,... РИА Новости, 16.09.2022

2022-09-16T10:13

2022-09-16T10:13

2022-09-16T10:13

в мире

си цзиньпин

ибрахим раиси

иран

сша

китай

евросоюз

мид ирана

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ПЕКИН, 16 сен - РИА Новости. Китай продолжит конструктивно принимать участие в переговорах о восстановлении совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, заявил в пятницу председатель КНР Си Цзиньпин в ходе переговоров с президентом Ирана Ибрахимом Раиси в Самарканде."Китай будет продолжать конструктивно участвовать в переговорах о возобновлении выполнения совместного всеобъемлющего плана действий и поддерживать иранскую сторону в защите ее законных прав и интересов", - приводит слова Си Цзиньпина Центральное телевидение Китая.Китайский лидер также отметил, что Пекин готов укреплять стратегические связи и координацию с иранской стороной, непрерывно развивая двусторонние отношения.В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку - Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе, что предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года США при Дональде Трампе вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.Переговоры по восстановлению СВПД идут с весны 2021 года, за это время прошло несколько раундов. Координатор от Евросоюза в начале августа 2022 года распространил "окончательный текст" проекта соглашения по сделке. Тегеран 22 августа направил главе европейской дипломатии Жозепу Боррелю свой ответ по предложенному проекту, а также выразил мнение по "оставшимся вопросам" на переговорах. В ЕС назвали конструктивным ответ Ирана на предложение по ядерной сделке и заявили, что консультируются с США по дальнейшим шагам. Иранская сторона 24 августа получила комментарии США по проекту и в начале сентября направила в Вашингтон ответ, назвав его "конструктивным". При этом, по словам главы МИД Ирана Хосейна Амира Абдоллахиана, США должны воздержаться от двусмысленностей в проекте соглашения, чтобы в кратчайшие сроки достигнуть заключения ядерной сделки.

https://ria.ru/20220915/shos-1816965593.html

https://ria.ru/20220915/peregovory-1817119849.html

иран

сша

китай

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в мире, си цзиньпин, ибрахим раиси, иран, сша, китай, евросоюз, мид ирана, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), саммит шос в самарканде