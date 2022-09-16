КНР продолжит конструктивно участвовать в переговорах о восстановлении СВПД
Си Цзиньпин заявил об активном участии КНР в переговорах о восстановлении СВПД
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в медиабанкПредседатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин
Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин. Архивное фото
ПЕКИН, 16 сен - РИА Новости. Китай продолжит конструктивно принимать участие в переговорах о восстановлении совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, заявил в пятницу председатель КНР Си Цзиньпин в ходе переговоров с президентом Ирана Ибрахимом Раиси в Самарканде.
"Китай будет продолжать конструктивно участвовать в переговорах о возобновлении выполнения совместного всеобъемлющего плана действий и поддерживать иранскую сторону в защите ее законных прав и интересов", - приводит слова Си Цзиньпина Центральное телевидение Китая.
Китайский лидер также отметил, что Пекин готов укреплять стратегические связи и координацию с иранской стороной, непрерывно развивая двусторонние отношения.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку - Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе, что предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года США при Дональде Трампе вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.
Переговоры по восстановлению СВПД идут с весны 2021 года, за это время прошло несколько раундов. Координатор от Евросоюза в начале августа 2022 года распространил "окончательный текст" проекта соглашения по сделке. Тегеран 22 августа направил главе европейской дипломатии Жозепу Боррелю свой ответ по предложенному проекту, а также выразил мнение по "оставшимся вопросам" на переговорах. В ЕС назвали конструктивным ответ Ирана на предложение по ядерной сделке и заявили, что консультируются с США по дальнейшим шагам. Иранская сторона 24 августа получила комментарии США по проекту и в начале сентября направила в Вашингтон ответ, назвав его "конструктивным". При этом, по словам главы МИД Ирана Хосейна Амира Абдоллахиана, США должны воздержаться от двусмысленностей в проекте соглашения, чтобы в кратчайшие сроки достигнуть заключения ядерной сделки.