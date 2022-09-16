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В Калужской области создадут цветочный кластер - РИА Новости, 16.09.2022
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Калужская область
https://ria.ru/20220916/tsvety-1817366816.html
В Калужской области создадут цветочный кластер
В Калужской области создадут цветочный кластер - РИА Новости, 16.09.2022
В Калужской области создадут цветочный кластер
Кластер по производству цветочной продукции создадут в Калужской области, сообщает правительство региона. РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T17:36
2022-09-16T17:36
калужская область
экономика
владимир попов
калужская область
россия
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КАЛУГА, 16 сен – РИА Новости. Кластер по производству цветочной продукции создадут в Калужской области, сообщает правительство региона.Сообщается, что в пятницу в рамках агропромышленной выставки-ярмарки "Калужская осень - 2022" замгубернатора региона Владимир Попов, гендиректор АО "Агентство инновационного развития — центр кластерного развития Калужской области" Павел Гранков и первый заместитель генерального директора ООО "Калужский цветочный холдинг" Николай Ровнейко подписали соглашение о создании кластера по производству цветочной продукции."Создание цветочного кластера в Калужской области приведет к налаживанию кооперационных связей между калужскими производителями цветочной продукции и созданию благоприятных условий для их дальнейшего развития. Головным предприятием отраслевого объединения планирует стать ООО "Цветочный калужский холдинг", - говорится в сообщении. В холдинг входит пять теплиц, в которых используются современные технологии выращивания цветов под брендом "Флорентика". К 2023 году запланирован выход на проектную мощность с выручкой 2,5 миллиарда рублей, информирует областное правительство.По данным правительства региона, участники мероприятия отметили, что в сложившихся экономических условиях у российского цветочного рынка появились дополнительные перспективы для новой волны импортозамещения."В России два основных поставщика свежесрезанных цветов — Приволжский и Центральный федеральные округа, на долю которых совокупно приходится около 60% общероссийского объема валового сбора", - говорится в сообщении.
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экономика, владимир попов, калужская область, россия
Калужская область, Экономика, Владимир Попов, Калужская область, Россия
17:36 16.09.2022
 
В Калужской области создадут цветочный кластер

В Калужской области создадут кластер по производству цветочной продукции

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанкРозы, выращенные в тепличном комплексе
Розы, выращенные в тепличном комплексе - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Розы, выращенные в тепличном комплексе. Архивное фото
Читать ria.ru в
КАЛУГА, 16 сен – РИА Новости. Кластер по производству цветочной продукции создадут в Калужской области, сообщает правительство региона.
Сообщается, что в пятницу в рамках агропромышленной выставки-ярмарки "Калужская осень - 2022" замгубернатора региона Владимир Попов, гендиректор АО "Агентство инновационного развития — центр кластерного развития Калужской области" Павел Гранков и первый заместитель генерального директора ООО "Калужский цветочный холдинг" Николай Ровнейко подписали соглашение о создании кластера по производству цветочной продукции.
Губернатор Калужской области Владислав Шапша
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"Создание цветочного кластера в Калужской области приведет к налаживанию кооперационных связей между калужскими производителями цветочной продукции и созданию благоприятных условий для их дальнейшего развития. Головным предприятием отраслевого объединения планирует стать ООО "Цветочный калужский холдинг", - говорится в сообщении. В холдинг входит пять теплиц, в которых используются современные технологии выращивания цветов под брендом "Флорентика". К 2023 году запланирован выход на проектную мощность с выручкой 2,5 миллиарда рублей, информирует областное правительство.
По данным правительства региона, участники мероприятия отметили, что в сложившихся экономических условиях у российского цветочного рынка появились дополнительные перспективы для новой волны импортозамещения.
России два основных поставщика свежесрезанных цветов — Приволжский и Центральный федеральные округа, на долю которых совокупно приходится около 60% общероссийского объема валового сбора", - говорится в сообщении.
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