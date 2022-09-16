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В Калужской области создадут цветочный кластер

В Калужской области создадут цветочный кластер - РИА Новости, 16.09.2022

В Калужской области создадут цветочный кластер

Кластер по производству цветочной продукции создадут в Калужской области, сообщает правительство региона. РИА Новости, 16.09.2022

2022-09-16T17:36

2022-09-16T17:36

2022-09-16T17:36

калужская область

экономика

владимир попов

калужская область

россия

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КАЛУГА, 16 сен – РИА Новости. Кластер по производству цветочной продукции создадут в Калужской области, сообщает правительство региона.Сообщается, что в пятницу в рамках агропромышленной выставки-ярмарки "Калужская осень - 2022" замгубернатора региона Владимир Попов, гендиректор АО "Агентство инновационного развития — центр кластерного развития Калужской области" Павел Гранков и первый заместитель генерального директора ООО "Калужский цветочный холдинг" Николай Ровнейко подписали соглашение о создании кластера по производству цветочной продукции."Создание цветочного кластера в Калужской области приведет к налаживанию кооперационных связей между калужскими производителями цветочной продукции и созданию благоприятных условий для их дальнейшего развития. Головным предприятием отраслевого объединения планирует стать ООО "Цветочный калужский холдинг", - говорится в сообщении. В холдинг входит пять теплиц, в которых используются современные технологии выращивания цветов под брендом "Флорентика". К 2023 году запланирован выход на проектную мощность с выручкой 2,5 миллиарда рублей, информирует областное правительство.По данным правительства региона, участники мероприятия отметили, что в сложившихся экономических условиях у российского цветочного рынка появились дополнительные перспективы для новой волны импортозамещения."В России два основных поставщика свежесрезанных цветов — Приволжский и Центральный федеральные округа, на долю которых совокупно приходится около 60% общероссийского объема валового сбора", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220914/oez-1816815141.html

https://ria.ru/20220909/eksport-1815748940.html

калужская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, владимир попов, калужская область, россия